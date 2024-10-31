https://ria.ru/20241031/mishustin-1981173812.html

Правительство направит поправки в проект бюджета ко второму чтению в ГД

Правительство направит поправки в проект бюджета ко второму чтению в ГД - РИА Новости, 31.10.2024

Правительство направит поправки в проект бюджета ко второму чтению в ГД

Правительство направит поправки в проект бюджета ко второму чтению в Госдуме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T16:02

2024-10-31T16:02

2024-10-31T19:33

россия

михаил мишустин

госдума рф

министерство финансов рф (минфин россии)

правительство рф

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство направит поправки в проект бюджета ко второму чтению в Госдуме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в четверг провел заседание правительства РФ, где сообщил, что кабмин продолжает работу над проектом бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, который был одобрен Госдумой в первом чтении. "Минфином с участием ведомств подготовлены поправки, которые мы направим ко второму чтению", - сказал Мишустин.Часть поправок связана с распределением уже зарезервированных средств на реализацию поручений президента и правительства, кроме того, дополнительные ресурсы предлагается выделить на образование, науку, развитие АПК, социальной и технологической сфер, а также на помощь регионам. Мишустин подчеркнул, что основные показатели федерального бюджета останутся неизменными. По его словам, произойдет дальнейшее сокращение ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу, что должно оказать сдерживающее влияние на инфляцию.

https://ria.ru/20241031/minfin-1981173385.html

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россия, михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф