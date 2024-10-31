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Правительство направит поправки в проект бюджета ко второму чтению в ГД - РИА Новости, 31.10.2024
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16:02 31.10.2024 (обновлено: 19:33 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/mishustin-1981173812.html
Правительство направит поправки в проект бюджета ко второму чтению в ГД
Правительство направит поправки в проект бюджета ко второму чтению в ГД - РИА Новости, 31.10.2024
Правительство направит поправки в проект бюджета ко второму чтению в ГД
Правительство направит поправки в проект бюджета ко второму чтению в Госдуме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:02
2024-10-31T19:33
россия
михаил мишустин
госдума рф
министерство финансов рф (минфин россии)
правительство рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство направит поправки в проект бюджета ко второму чтению в Госдуме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Премьер в четверг провел заседание правительства РФ, где сообщил, что кабмин продолжает работу над проектом бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, который был одобрен Госдумой в первом чтении. "Минфином с участием ведомств подготовлены поправки, которые мы направим ко второму чтению", - сказал Мишустин.Часть поправок связана с распределением уже зарезервированных средств на реализацию поручений президента и правительства, кроме того, дополнительные ресурсы предлагается выделить на образование, науку, развитие АПК, социальной и технологической сфер, а также на помощь регионам. Мишустин подчеркнул, что основные показатели федерального бюджета останутся неизменными. По его словам, произойдет дальнейшее сокращение ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу, что должно оказать сдерживающее влияние на инфляцию.
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россия, михаил мишустин, госдума рф, министерство финансов рф (минфин россии), правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Министерство финансов РФ (Минфин России), Правительство РФ
Правительство направит поправки в проект бюджета ко второму чтению в ГД

Мишустин: поправки в проект бюджета направят ко второму чтению в Госдуме

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 31 октября 2024
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 31 октября 2024 - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с членами кабинета министров РФ. 31 октября 2024
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Правительство направит поправки в проект бюджета ко второму чтению в Госдуме, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Премьер в четверг провел заседание правительства РФ, где сообщил, что кабмин продолжает работу над проектом бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов, который был одобрен Госдумой в первом чтении.
"Минфином с участием ведомств подготовлены поправки, которые мы направим ко второму чтению", - сказал Мишустин.
Часть поправок связана с распределением уже зарезервированных средств на реализацию поручений президента и правительства, кроме того, дополнительные ресурсы предлагается выделить на образование, науку, развитие АПК, социальной и технологической сфер, а также на помощь регионам. Мишустин подчеркнул, что основные показатели федерального бюджета останутся неизменными. По его словам, произойдет дальнейшее сокращение ненефтегазового дефицита и возвращение к бюджетному правилу, что должно оказать сдерживающее влияние на инфляцию.
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Минфин подготовил около 900 поправок к проекту бюджета на 2025-2027 годы
Вчера, 15:59
 
РоссияМихаил МишустинГосдума РФМинистерство финансов РФ (Минфин России)Правительство РФ
 
 
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