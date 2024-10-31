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Участникам СВО сохранят рабочие места на весь срок контракта - РИА Новости, 31.10.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:51 31.10.2024 (обновлено: 16:53 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/mishustin-1981172041.html
Участникам СВО сохранят рабочие места на весь срок контракта
Участникам СВО сохранят рабочие места на весь срок контракта - РИА Новости, 31.10.2024
Участникам СВО сохранят рабочие места на весь срок контракта
Рабочие места будут сохраняться за участниками специальной военной операции на все время их службы по контракту, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:51
2024-10-31T16:53
специальная военная операция на украине
михаил мишустин
россия
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Рабочие места будут сохраняться за участниками специальной военной операции на все время их службы по контракту, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."Сегодня рассмотрим изменения в Трудовой кодекс, чтобы скорректировать изменения в принятые ранее решения. За каждым участником специальной военной операции в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место, что позволяет им по окончании контракта не тратить время на новое трудоустройство, а вернуться к исполнению своих служебных обязанностей", — сказал он.Глава правительства отметил, что раньше такая мера действовала только в течение года, а теперь трудовой договор будут приостанавливать на весь срок военной службы. Кроме того, продлеваются гарантии и супругов военнослужащих.Правительство рассчитывает, что предлагаемые изменения парламент примет без задержек, ведь все вопросы, которые касаются защиты прав участников СВО, рассматриваются в приоритетном порядке, добавил Мишустин.Накануне президент Владимир Путин обратил внимание на то, что участники спецоперации, получившие инвалидность в ходе боевых действий, зачастую сталкиваются с проблемами в вопросе трудоустройства. По словам главы государства, помощи, которую они получают, недостаточно, нужен индивидуальный подход к каждому. Путин подчеркнул, что эта тема важна, и попросил вице-премьеров подготовить соответствующие предложения.
https://ria.ru/20241010/minoborony-1977433773.html
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михаил мишустин, россия, общество, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Михаил Мишустин, Россия, Общество, Вооруженные силы РФ
Участникам СВО сохранят рабочие места на весь срок контракта

Мишустин: рабочие места будут сохраняться за бойцами СВО на весь срок контракта

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Рабочие места будут сохраняться за участниками специальной военной операции на все время их службы по контракту, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.
«
"Сегодня рассмотрим изменения в Трудовой кодекс, чтобы скорректировать изменения в принятые ранее решения. За каждым участником специальной военной операции в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место, что позволяет им по окончании контракта не тратить время на новое трудоустройство, а вернуться к исполнению своих служебных обязанностей", — сказал он.
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Глава правительства отметил, что раньше такая мера действовала только в течение года, а теперь трудовой договор будут приостанавливать на весь срок военной службы. Кроме того, продлеваются гарантии и супругов военнослужащих.
Правительство рассчитывает, что предлагаемые изменения парламент примет без задержек, ведь все вопросы, которые касаются защиты прав участников СВО, рассматриваются в приоритетном порядке, добавил Мишустин.
Накануне президент Владимир Путин обратил внимание на то, что участники спецоперации, получившие инвалидность в ходе боевых действий, зачастую сталкиваются с проблемами в вопросе трудоустройства. По словам главы государства, помощи, которую они получают, недостаточно, нужен индивидуальный подход к каждому. Путин подчеркнул, что эта тема важна, и попросил вице-премьеров подготовить соответствующие предложения.
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