https://ria.ru/20241031/mishustin-1981172041.html

Участникам СВО сохранят рабочие места на весь срок контракта

Участникам СВО сохранят рабочие места на весь срок контракта - РИА Новости, 31.10.2024

Участникам СВО сохранят рабочие места на весь срок контракта

Рабочие места будут сохраняться за участниками специальной военной операции на все время их службы по контракту, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:51

2024-10-31T15:51

2024-10-31T16:53

специальная военная операция на украине

михаил мишустин

россия

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Рабочие места будут сохраняться за участниками специальной военной операции на все время их службы по контракту, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства."Сегодня рассмотрим изменения в Трудовой кодекс, чтобы скорректировать изменения в принятые ранее решения. За каждым участником специальной военной операции в соответствии с законодательством сохраняется его рабочее место, что позволяет им по окончании контракта не тратить время на новое трудоустройство, а вернуться к исполнению своих служебных обязанностей", — сказал он.Глава правительства отметил, что раньше такая мера действовала только в течение года, а теперь трудовой договор будут приостанавливать на весь срок военной службы. Кроме того, продлеваются гарантии и супругов военнослужащих.Правительство рассчитывает, что предлагаемые изменения парламент примет без задержек, ведь все вопросы, которые касаются защиты прав участников СВО, рассматриваются в приоритетном порядке, добавил Мишустин.Накануне президент Владимир Путин обратил внимание на то, что участники спецоперации, получившие инвалидность в ходе боевых действий, зачастую сталкиваются с проблемами в вопросе трудоустройства. По словам главы государства, помощи, которую они получают, недостаточно, нужен индивидуальный подход к каждому. Путин подчеркнул, что эта тема важна, и попросил вице-премьеров подготовить соответствующие предложения.

https://ria.ru/20241010/minoborony-1977433773.html

https://ria.ru/20240905/lgoty-1732381770.html

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михаил мишустин, россия, общество, вооруженные силы рф