https://ria.ru/20241031/minoborony-1981143955.html

ВС России уничтожили пункт управления батальона бригады теробороны ВСУ

ВС России уничтожили пункт управления батальона бригады теробороны ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024

ВС России уничтожили пункт управления батальона бригады теробороны ВСУ

Российские подразделения нанесли ракетный удар по полученным разведданым и уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления стрелкового батальона 103-й... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:00

2024-10-31T14:00

2024-10-31T14:00

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские подразделения нанесли ракетный удар по полученным разведданым и уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления стрелкового батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Кияница Сумской области был обнаружен пункт временной дислокации и пункт управления 30-го отдельного стрелкового батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. После получения дополнительной развединформации и подтверждения координат по цели были нанесены ракетные удары", - говорится в сообщении. Уничтожение пункта управления и пункта временной дислокации батальона ВСУ с личным составом и техникой зафиксировано данными объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20241028/minoborony-1980498142.html

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