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ВС России уничтожили пункт управления батальона бригады теробороны ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
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14:00 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/minoborony-1981143955.html
ВС России уничтожили пункт управления батальона бригады теробороны ВСУ
ВС России уничтожили пункт управления батальона бригады теробороны ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
ВС России уничтожили пункт управления батальона бригады теробороны ВСУ
Российские подразделения нанесли ракетный удар по полученным разведданым и уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления стрелкового батальона 103-й... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:00
2024-10-31T14:00
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские подразделения нанесли ракетный удар по полученным разведданым и уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления стрелкового батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Кияница Сумской области был обнаружен пункт временной дислокации и пункт управления 30-го отдельного стрелкового батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. После получения дополнительной развединформации и подтверждения координат по цели были нанесены ракетные удары", - говорится в сообщении. Уничтожение пункта управления и пункта временной дислокации батальона ВСУ с личным составом и техникой зафиксировано данными объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени, уточнили в ведомстве.
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сумская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили пункт управления батальона бригады теробороны ВСУ

Минобороны: артиллерия уничтожила пункт временной дислокации и управления ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРеактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ
Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 Ураган ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Реактивная система залпового огня (РСЗО) 9К57 "Ураган" ЦВО ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские подразделения нанесли ракетный удар по полученным разведданым и уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления стрелкового батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
"В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Кияница Сумской области был обнаружен пункт временной дислокации и пункт управления 30-го отдельного стрелкового батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. После получения дополнительной развединформации и подтверждения координат по цели были нанесены ракетные удары", - говорится в сообщении.
Уничтожение пункта управления и пункта временной дислокации батальона ВСУ с личным составом и техникой зафиксировано данными объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени, уточнили в ведомстве.
Уничтожение авиабомбой ФАБ-3000 пункта временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
ФАБ-3000 поразила пункт временной дислокации ВСУ в районе Волчанска
28 октября, 13:47
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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