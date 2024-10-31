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ВС России уничтожили пункт управления батальона бригады теробороны ВСУ
ВС России уничтожили пункт управления батальона бригады теробороны ВСУ - РИА Новости, 31.10.2024
ВС России уничтожили пункт управления батальона бригады теробороны ВСУ
Российские подразделения нанесли ракетный удар по полученным разведданым и уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления стрелкового батальона 103-й... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:00
2024-10-31T14:00
2024-10-31T14:00
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российские подразделения нанесли ракетный удар по полученным разведданым и уничтожили пункт временной дислокации и пункт управления стрелкового батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщило Минобороны РФ. "В результате разведывательных мероприятий ВС РФ в районе населенного пункта Кияница Сумской области был обнаружен пункт временной дислокации и пункт управления 30-го отдельного стрелкового батальона 103-й бригады территориальной обороны ВСУ. После получения дополнительной развединформации и подтверждения координат по цели были нанесены ракетные удары", - говорится в сообщении. Уничтожение пункта управления и пункта временной дислокации батальона ВСУ с личным составом и техникой зафиксировано данными объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени, уточнили в ведомстве.
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ВС России уничтожили пункт управления батальона бригады теробороны ВСУ
Минобороны: артиллерия уничтожила пункт временной дислокации и управления ВСУ