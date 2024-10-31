https://ria.ru/20241031/minfin-1981173385.html

Минфин подготовил около 900 поправок к проекту бюджета на 2025-2027 годы

Минфин подготовил около 900 поправок к проекту бюджета на 2025-2027 годы - РИА Новости, 31.10.2024

Минфин подготовил около 900 поправок к проекту бюджета на 2025-2027 годы

Минфин РФ подготовил около 900 поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, предлагает перераспределить в общей сложности порядка... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:59

2024-10-31T15:59

2024-10-31T17:00

экономика

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

антон силуанов

севастополь

госдума рф

курчатовский институт

дальний восток

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минфин РФ подготовил около 900 поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, предлагает перераспределить в общей сложности порядка 7 триллионов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства в четверг."Министерством финансов совместно с министерствами и ведомствами подготовлены поправки ко второму чтению закона о бюджете на следующую трехлетку. Предлагается внести около 900 поправок с общим объемом перераспределения порядка 7 триллионов рублей", - сказал Силуанов в ходе доклада о поправках в проект федерального бюджета на 2025-2027 годы."Значительная часть поправок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции", - отметил Силуанов.Госдума 24 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025-2027 годы. Второе чтение запланировано на 14 ноября.Бюджет сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы. К ключевым приоритетам в этот период отнесено выполнение социальных обязательств перед гражданами, а также обеспечение обороны и безопасности России и ее технологического суверенитета.ПоправкиПодготовленные поправки делятся на три группы. В первую входят поправки, связанные с утверждением национальных проектов, перераспределением на них зарезервированных ресурсов, сообщил Силуанов. "Всего на трехлетку предлагается перераспределить 1,8 триллиона рублей в настоящих поправках. Что это за нацпроекты, какие поправки? В первую очередь это нацпроект "Семья". Предлагается направить средства на оснащение, переоснащение перинатальных центров, детских больниц медицинскими изделиями", - рассказал он.Бюджетные средства в нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь" перераспределяются на строительство и ремонт, оснащение объектов здравоохранения, что позволит обеспечить граждан более качественными медицинскими услугами. Также предусмотрены ресурсы на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом, сообщил Силуанов.В нацпроекте "Новые материалы и химия" средства перераспределяются на создание научно-производственной структуры, учреждений министерства образования и науки и Курчатовского института, а в нацпроекте "Туризм и гостеприимство" - на программы льготного кредитования гостиниц.Ко второй группе поправок относится распределение бюджетных ассигнований с учетом принятых нормативно-правовых актов и обоснований министерств и ведомств, рассказал глава Минфина. По его словам, деньги будут перераспределены на льготное кредитование в агропромышленном комплексе для достижения целей нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"."Деньги пойдут также на повышение оплаты труда преподавателей фундаментальной дисциплины в вузах, что позволит обеспечить дополнительными ассигнованиями педагогов более чем 50 вузов. Мероприятия по поддержке новых регионов, таких еще регионов, как Крым и Севастополь. Мероприятия по развитию Дальнего Востока и Арктики, на пункты пропуска через государственную границу", - перечислил Силуанов.В третьей группе поправок перераспределяются средства в рамках государственных программ и непрограммных направлений. "На что деньги будут перераспределены? На программы льготного лизинга, на создание центров инженерных разработок на базе вузов и так далее. В следующем году предусматривается 260 трансфертов с общим объемом 3,4 триллиона рублей. Мы ко второму чтению перераспределим 98% всех межбюджетных трансфертов… Также мы внесли распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности", - добавил глава Минфина.

https://ria.ru/20241031/mishustin-1981176140.html

https://ria.ru/20241029/putin-1980779155.html

https://ria.ru/20241024/siluanovyj-1979828247.html

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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, севастополь, госдума рф, курчатовский институт, дальний восток