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Минфин подготовил около 900 поправок к проекту бюджета на 2025-2027 годы - РИА Новости, 31.10.2024
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15:59 31.10.2024 (обновлено: 17:00 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/minfin-1981173385.html
Минфин подготовил около 900 поправок к проекту бюджета на 2025-2027 годы
Минфин подготовил около 900 поправок к проекту бюджета на 2025-2027 годы - РИА Новости, 31.10.2024
Минфин подготовил около 900 поправок к проекту бюджета на 2025-2027 годы
Минфин РФ подготовил около 900 поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, предлагает перераспределить в общей сложности порядка... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:59
2024-10-31T17:00
экономика
россия
министерство финансов рф (минфин россии)
антон силуанов
севастополь
госдума рф
курчатовский институт
дальний восток
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минфин РФ подготовил около 900 поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, предлагает перераспределить в общей сложности порядка 7 триллионов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства в четверг."Министерством финансов совместно с министерствами и ведомствами подготовлены поправки ко второму чтению закона о бюджете на следующую трехлетку. Предлагается внести около 900 поправок с общим объемом перераспределения порядка 7 триллионов рублей", - сказал Силуанов в ходе доклада о поправках в проект федерального бюджета на 2025-2027 годы."Значительная часть поправок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции", - отметил Силуанов.Госдума 24 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025-2027 годы. Второе чтение запланировано на 14 ноября.Бюджет сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы. К ключевым приоритетам в этот период отнесено выполнение социальных обязательств перед гражданами, а также обеспечение обороны и безопасности России и ее технологического суверенитета.ПоправкиПодготовленные поправки делятся на три группы. В первую входят поправки, связанные с утверждением национальных проектов, перераспределением на них зарезервированных ресурсов, сообщил Силуанов. "Всего на трехлетку предлагается перераспределить 1,8 триллиона рублей в настоящих поправках. Что это за нацпроекты, какие поправки? В первую очередь это нацпроект "Семья". Предлагается направить средства на оснащение, переоснащение перинатальных центров, детских больниц медицинскими изделиями", - рассказал он.Бюджетные средства в нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь" перераспределяются на строительство и ремонт, оснащение объектов здравоохранения, что позволит обеспечить граждан более качественными медицинскими услугами. Также предусмотрены ресурсы на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом, сообщил Силуанов.В нацпроекте "Новые материалы и химия" средства перераспределяются на создание научно-производственной структуры, учреждений министерства образования и науки и Курчатовского института, а в нацпроекте "Туризм и гостеприимство" - на программы льготного кредитования гостиниц.Ко второй группе поправок относится распределение бюджетных ассигнований с учетом принятых нормативно-правовых актов и обоснований министерств и ведомств, рассказал глава Минфина. По его словам, деньги будут перераспределены на льготное кредитование в агропромышленном комплексе для достижения целей нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности"."Деньги пойдут также на повышение оплаты труда преподавателей фундаментальной дисциплины в вузах, что позволит обеспечить дополнительными ассигнованиями педагогов более чем 50 вузов. Мероприятия по поддержке новых регионов, таких еще регионов, как Крым и Севастополь. Мероприятия по развитию Дальнего Востока и Арктики, на пункты пропуска через государственную границу", - перечислил Силуанов.В третьей группе поправок перераспределяются средства в рамках государственных программ и непрограммных направлений. "На что деньги будут перераспределены? На программы льготного лизинга, на создание центров инженерных разработок на базе вузов и так далее. В следующем году предусматривается 260 трансфертов с общим объемом 3,4 триллиона рублей. Мы ко второму чтению перераспределим 98% всех межбюджетных трансфертов… Также мы внесли распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности", - добавил глава Минфина.
https://ria.ru/20241031/mishustin-1981176140.html
https://ria.ru/20241029/putin-1980779155.html
https://ria.ru/20241024/siluanovyj-1979828247.html
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экономика, россия, министерство финансов рф (минфин россии), антон силуанов, севастополь, госдума рф, курчатовский институт, дальний восток
Экономика, Россия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Антон Силуанов, Севастополь, Госдума РФ, Курчатовский институт, Дальний Восток
Минфин подготовил около 900 поправок к проекту бюджета на 2025-2027 годы

Силуанов: минфин подготовил около 900 поправок к проекту бюджета на 2025-2027 гг

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Минфин РФ подготовил около 900 поправок ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы, предлагает перераспределить в общей сложности порядка 7 триллионов рублей, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании правительства в четверг.
"Министерством финансов совместно с министерствами и ведомствами подготовлены поправки ко второму чтению закона о бюджете на следующую трехлетку. Предлагается внести около 900 поправок с общим объемом перераспределения порядка 7 триллионов рублей", - сказал Силуанов в ходе доклада о поправках в проект федерального бюджета на 2025-2027 годы.
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"Значительная часть поправок направлена на обеспечение обороны и безопасности страны, в том числе на проведение специальной военной операции", - отметил Силуанов.
Госдума 24 октября приняла в первом чтении проект федерального бюджета на 2025-2027 годы. Второе чтение запланировано на 14 ноября.
Бюджет сформирован на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2025-2027 годы. К ключевым приоритетам в этот период отнесено выполнение социальных обязательств перед гражданами, а также обеспечение обороны и безопасности России и ее технологического суверенитета.

Поправки

Подготовленные поправки делятся на три группы. В первую входят поправки, связанные с утверждением национальных проектов, перераспределением на них зарезервированных ресурсов, сообщил Силуанов. "Всего на трехлетку предлагается перераспределить 1,8 триллиона рублей в настоящих поправках. Что это за нацпроекты, какие поправки? В первую очередь это нацпроект "Семья". Предлагается направить средства на оснащение, переоснащение перинатальных центров, детских больниц медицинскими изделиями", - рассказал он.
Бюджетные средства в нацпроекте "Продолжительная и активная жизнь" перераспределяются на строительство и ремонт, оснащение объектов здравоохранения, что позволит обеспечить граждан более качественными медицинскими услугами. Также предусмотрены ресурсы на мероприятия по борьбе с сахарным диабетом, сообщил Силуанов.
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В нацпроекте "Новые материалы и химия" средства перераспределяются на создание научно-производственной структуры, учреждений министерства образования и науки и Курчатовского института, а в нацпроекте "Туризм и гостеприимство" - на программы льготного кредитования гостиниц.
Ко второй группе поправок относится распределение бюджетных ассигнований с учетом принятых нормативно-правовых актов и обоснований министерств и ведомств, рассказал глава Минфина. По его словам, деньги будут перераспределены на льготное кредитование в агропромышленном комплексе для достижения целей нацпроекта "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
"Деньги пойдут также на повышение оплаты труда преподавателей фундаментальной дисциплины в вузах, что позволит обеспечить дополнительными ассигнованиями педагогов более чем 50 вузов. Мероприятия по поддержке новых регионов, таких еще регионов, как Крым и Севастополь. Мероприятия по развитию Дальнего Востока и Арктики, на пункты пропуска через государственную границу", - перечислил Силуанов.
В третьей группе поправок перераспределяются средства в рамках государственных программ и непрограммных направлений. "На что деньги будут перераспределены? На программы льготного лизинга, на создание центров инженерных разработок на базе вузов и так далее. В следующем году предусматривается 260 трансфертов с общим объемом 3,4 триллиона рублей. Мы ко второму чтению перераспределим 98% всех межбюджетных трансфертов… Также мы внесли распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности", - добавил глава Минфина.
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ЭкономикаРоссияМинистерство финансов РФ (Минфин России)Антон СилуановСевастопольГосдума РФКурчатовский институтДальний Восток
 
 
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