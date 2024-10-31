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Патриарх Кирилл высказался о проблемах миграции в России - РИА Новости, 31.10.2024
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Религия
 
17:04 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/migratsiya-1981189354.html
Патриарх Кирилл высказался о проблемах миграции в России
Патриарх Кирилл высказался о проблемах миграции в России - РИА Новости, 31.10.2024
Патриарх Кирилл высказался о проблемах миграции в России
Проблемы, связанные с миграцией в России, вызывают озабоченность, ими нужно серьезно заниматься, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в выступлении на... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:04
2024-10-31T17:04
религия
россия
русская православная церковь
мигранты
общество
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Проблемы, связанные с миграцией в России, вызывают озабоченность, ими нужно серьезно заниматься, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в выступлении на заседании Всемирного русского народного собора в четверг. "Проблемы, связанные с миграцией в нашей стране, сегодня вызывают большую озабоченность. &lt;...&gt; Появление большого количества мигрантов, тема наполнения России множеством людей, которые не связаны с ней ни культурно, ни религиозно, — это ведь несомненный риск. Но риска может и не быть, и трагических последствий можно избежать, если этим серьезно заниматься уже сейчас", - сказал патриарх Кирилл, его выступление опубликовано на сайте РПЦ. Патриарх отметил, что тревогу также вызывает тема напряженности между этнорелигиозными общинами в России, "о которой не любят говорить". "Уверен, что единственный способ борьбы с этой угрозой, — развитие тесного доверительного сотрудничества для решения общих задач. Необходимо осваивать культуру взаимоуважительного диалога, уметь слушать и слышать друг друга, но при всем этом не терять осмотрительность, потому что осмотрительность предупреждает появление значительных рисков", - подчеркнул патриарх.
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россия, русская православная церковь, мигранты, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев)
Религия, Россия, Русская православная церковь, Мигранты, Общество, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Патриарх Кирилл высказался о проблемах миграции в России

Патриарх Кирилл: проблемы с миграцией в России вызывают озабоченность

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Проблемы, связанные с миграцией в России, вызывают озабоченность, ими нужно серьезно заниматься, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в выступлении на заседании Всемирного русского народного собора в четверг.
"Проблемы, связанные с миграцией в нашей стране, сегодня вызывают большую озабоченность. <...> Появление большого количества мигрантов, тема наполнения России множеством людей, которые не связаны с ней ни культурно, ни религиозно, — это ведь несомненный риск. Но риска может и не быть, и трагических последствий можно избежать, если этим серьезно заниматься уже сейчас", - сказал патриарх Кирилл, его выступление опубликовано на сайте РПЦ.
Патриарх отметил, что тревогу также вызывает тема напряженности между этнорелигиозными общинами в России, "о которой не любят говорить".
"Уверен, что единственный способ борьбы с этой угрозой, — развитие тесного доверительного сотрудничества для решения общих задач. Необходимо осваивать культуру взаимоуважительного диалога, уметь слушать и слышать друг друга, но при всем этом не терять осмотрительность, потому что осмотрительность предупреждает появление значительных рисков", - подчеркнул патриарх.
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РелигияРоссияРусская православная церковьМигрантыОбществоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
 
 
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