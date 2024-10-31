https://ria.ru/20241031/migratsiya-1981189354.html

Патриарх Кирилл высказался о проблемах миграции в России

Патриарх Кирилл высказался о проблемах миграции в России - РИА Новости, 31.10.2024

Патриарх Кирилл высказался о проблемах миграции в России

Проблемы, связанные с миграцией в России, вызывают озабоченность, ими нужно серьезно заниматься, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в выступлении на... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:04

2024-10-31T17:04

2024-10-31T17:04

религия

россия

русская православная церковь

мигранты

общество

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Проблемы, связанные с миграцией в России, вызывают озабоченность, ими нужно серьезно заниматься, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл в выступлении на заседании Всемирного русского народного собора в четверг. "Проблемы, связанные с миграцией в нашей стране, сегодня вызывают большую озабоченность. <...> Появление большого количества мигрантов, тема наполнения России множеством людей, которые не связаны с ней ни культурно, ни религиозно, — это ведь несомненный риск. Но риска может и не быть, и трагических последствий можно избежать, если этим серьезно заниматься уже сейчас", - сказал патриарх Кирилл, его выступление опубликовано на сайте РПЦ. Патриарх отметил, что тревогу также вызывает тема напряженности между этнорелигиозными общинами в России, "о которой не любят говорить". "Уверен, что единственный способ борьбы с этой угрозой, — развитие тесного доверительного сотрудничества для решения общих задач. Необходимо осваивать культуру взаимоуважительного диалога, уметь слушать и слышать друг друга, но при всем этом не терять осмотрительность, потому что осмотрительность предупреждает появление значительных рисков", - подчеркнул патриарх.

https://ria.ru/20240619/svechi-1954006714.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, русская православная церковь, мигранты, общество, патриарх кирилл (владимир гундяев)