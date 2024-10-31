Замглавы МИД обсудил с послом Кувейта ситуацию на Ближнем Востоке
Замглавы МИД Богданов обсудил с послом Кувейта палестино-израильский конфликт
Михаил Богданов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с послом Кувейта в Москве Рашедом Аль-Адвани палестино-израильский конфликт, ситуацию в Ливане и Йемене, а также итоги прошедших ранее двусторонних министерских переговоров, сообщили в российском дипломатическом ведомстве.
"В ходе беседы были рассмотрены актуальные вопросы дальнейшего поступательного развития традиционно дружественных российско-кувейтских отношений, в том числе с учетом прошедших в Москве 28 октября переговоров министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Государства Кувейт Абдуллой Аль-Яхьей", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Стороны коснулись ситуации на Ближнем Востоке. "Состоялся также обмен мнениями по ближневосточной повестке дня с акцентом на перспективы урегулирования палестинской проблемы, ситуации в Ливане и военно-политического кризиса в Йемене", - добавили в дипведомстве.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, с начала конфликта погибли более 42 тысяч палестинцев, пострадали свыше 100 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.