https://ria.ru/20241031/mid-1981205138.html

Запрет БАПОР противоречит условиям приема Израиля в ООН, заявил МИД России

Запрет БАПОР противоречит условиям приема Израиля в ООН, заявил МИД России - РИА Новости, 31.10.2024

Запрет БАПОР противоречит условиям приема Израиля в ООН, заявил МИД России

Запрет БАПОР нарушает международное право и противоречит условиям приема Израиля в ООН, говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел России. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:58

2024-10-31T17:58

2024-10-31T17:58

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Запрет БАПОР нарушает международное право и противоречит условиям приема Израиля в ООН, говорится в официальном заявлении министерства иностранных дел России. Ранее израильский кнессет (парламент) утвердил пакет из двух законопроектов с запретом деятельности Ближневосточного агентства помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) и с отзывом иммунитетов и привилегий у этой структуры ООН. "Это станет еще одной формой коллективного наказания миллионов палестинцев, для которых БАПОР был и остается, по сути, единственным и безальтернативным источником комплексной поддержки в сферах гуманитарного содействия, образования, здравоохранения и социальных услуг", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ. В министерстве отметили, что Израиль был принят в ООН при условии соблюдения и выполнения двух краеугольных резолюций Генассамблеи ООН – №181 с Планом раздела Палестины на два государства (еврейское и арабское) и №194 о палестинских беженцах, находящихся на попечении БАПОР. Кроме того, в МИД напомнили, что Международный суд ООН в своем втором консультативном заключении от 19 июля о последствиях израильской оккупации констатировал, что Израиль не имеет права на суверенитет над какой-либо частью оккупированной палестинской территории или осуществление суверенных полномочий на ней. "Таким образом, принятие данных законопроектов не только нарушает нормы международного права, включая решения ГА ООН и Устав ООН, но и противоречит условиям приема Израиля в ООН", - добавили в министерстве. Кроме того, одновременно возникает угроза прекращения оказания жизненно необходимой помощи миллионам палестинцев на оккупированной территории, лишения их последних средств к выживанию на фоне беспрецедентной эскалации насилия. "Россия поддерживает призывы генсекретаря ООН, в том числе в его письме на имя председателя Генассамблеи ООН от 28 октября, и генерального комиссара БАПОР к Израилю соблюдать свои международно-правовые обязательства, отменить или не вводить в силу указанные законопроекты. Российская сторона будет и впредь предпринимать усилия на площадках СБ и ГА ООН в защиту мандата Агентства в интересах продолжения его уникальной работы по оказанию помощи палестинцам как на ОПТ, так и в соседних арабских странах", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20241029/nebenzya-1980786647.html

https://ria.ru/20241029/voz-1980620639.html

https://ria.ru/20241029/bapor-1980798337.html

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в мире, израиль, россия, палестина, бапор, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)