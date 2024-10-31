https://ria.ru/20241031/medvedev-1981238569.html

Медведев: уровень образования страдает от детей, не знающих русского языка

Медведев: уровень образования страдает от детей, не знающих русского языка - РИА Новости, 31.10.2024

Медведев: уровень образования страдает от детей, не знающих русского языка

Общий уровень образования в школах страдает от детей, не знающих русского языка, пора с этим заканчивать, заявил заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:54

2024-10-31T20:54

2024-10-31T20:54

общество

россия

дмитрий медведев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978374220_114:0:2958:1600_1920x0_80_0_0_3629860e46e77401216f2004d73a099b.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Общий уровень образования в школах страдает от детей, не знающих русского языка, пора с этим заканчивать, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Существует ситуация, которая достаточно часто обсуждается, по местам социальной функции - это школы, другие учебные заведения. Когда туда попадают дети, фактически не знающие русского языка. От этого страдает общий уровень образования. Это тоже всем известно и с этим пора заканчивать", - сказал Медведев по итогам совещания по государственной миграционной политике. Видео выступления опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981238143.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, дмитрий медведев