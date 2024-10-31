https://ria.ru/20241031/medvedev-1981238569.html
Медведев: уровень образования страдает от детей, не знающих русского языка
Медведев: уровень образования страдает от детей, не знающих русского языка - РИА Новости, 31.10.2024
Медведев: уровень образования страдает от детей, не знающих русского языка
Общий уровень образования в школах страдает от детей, не знающих русского языка, пора с этим заканчивать, заявил заместитель председателя Совета безопасности... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:54
2024-10-31T20:54
2024-10-31T20:54
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Общий уровень образования в школах страдает от детей, не знающих русского языка, пора с этим заканчивать, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. "Существует ситуация, которая достаточно часто обсуждается, по местам социальной функции - это школы, другие учебные заведения. Когда туда попадают дети, фактически не знающие русского языка. От этого страдает общий уровень образования. Это тоже всем известно и с этим пора заканчивать", - сказал Медведев по итогам совещания по государственной миграционной политике. Видео выступления опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981238143.html
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев: уровень образования страдает от детей, не знающих русского языка
Медведев: общий уровень образования страдает от детей, не знающих русского языка
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Общий уровень образования в школах страдает от детей, не знающих русского языка, пора с этим заканчивать, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Существует ситуация, которая достаточно часто обсуждается, по местам социальной функции - это школы, другие учебные заведения. Когда туда попадают дети, фактически не знающие русского языка. От этого страдает общий уровень образования. Это тоже всем известно и с этим пора заканчивать", - сказал Медведев по итогам совещания по государственной миграционной политике.
Видео выступления опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".