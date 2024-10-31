https://ria.ru/20241031/medvedev-1981238143.html

Медведев призвал решать проблемы миграции на всех уровнях власти

Медведев призвал решать проблемы миграции на всех уровнях власти - РИА Новости, 31.10.2024

Медведев призвал решать проблемы миграции на всех уровнях власти

Решать проблемы в сфере миграции в России нужно на всех уровнях власти, вплоть до муниципалитетов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:49

2024-10-31T20:49

2024-10-31T20:49

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Решать проблемы в сфере миграции в России нужно на всех уровнях власти, вплоть до муниципалитетов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Решать проблемы в сфере миграции нужно на всех уровнях власти, а не только на федеральном уровне, это очевидно. Задача абсолютно общая вплоть до муниципалитетов", - отметил Медведев на совещании по государственной миграционной политике. Запись совещания размещена на странице Медведева во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981237603.html

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россия, дмитрий медведев, общество