https://ria.ru/20241031/medvedev-1981238143.html
Медведев призвал решать проблемы миграции на всех уровнях власти
Медведев призвал решать проблемы миграции на всех уровнях власти - РИА Новости, 31.10.2024
Медведев призвал решать проблемы миграции на всех уровнях власти
Решать проблемы в сфере миграции в России нужно на всех уровнях власти, вплоть до муниципалитетов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:49
2024-10-31T20:49
2024-10-31T20:49
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Решать проблемы в сфере миграции в России нужно на всех уровнях власти, вплоть до муниципалитетов, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Решать проблемы в сфере миграции нужно на всех уровнях власти, а не только на федеральном уровне, это очевидно. Задача абсолютно общая вплоть до муниципалитетов", - отметил Медведев на совещании по государственной миграционной политике. Запись совещания размещена на странице Медведева во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981237603.html
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россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев призвал решать проблемы миграции на всех уровнях власти
Медведев: решать проблемы миграции в России нужно на всех уровнях власти