https://ria.ru/20241031/medvedev-1981237874.html
Россияне устали от поведения отдельных мигрантов, заявил Медведев
Россияне устали от поведения отдельных мигрантов, заявил Медведев - РИА Новости, 31.10.2024
Россияне устали от поведения отдельных мигрантов, заявил Медведев
Россияне устали от примеров безобразного поведения отдельных мигрантов, этому нужно положить конец, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:48
2024-10-31T20:48
2024-10-31T21:24
общество
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россияне устали от примеров безобразного поведения отдельных мигрантов, этому нужно положить конец, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Медведев заявил, что решение проблем в сфере миграционной политики России — "настоятельный запрос общества". "Люди устали от примеров безобразного поведения отдельных представителей мигрантских кругов, отдельных представителей мигрантов. Этому нужно положить конец", — заявил Медведев на совещании по государственной миграционной политике. Запись совещания размещена на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981235623.html
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общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Россияне устали от поведения отдельных мигрантов, заявил Медведев
Медведев: безобразному поведению отдельных мигрантов нужно положить конец