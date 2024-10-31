Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал исключить присутствие опасных мигрантов в России - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:46 31.10.2024 (обновлено: 20:47 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981237603.html
Медведев призвал исключить присутствие опасных мигрантов в России
Медведев призвал исключить присутствие опасных мигрантов в России - РИА Новости, 31.10.2024
Медведев призвал исключить присутствие опасных мигрантов в России
Необходимо полностью исключить присутствие на территории РФ мигрантов, представляющих угрозу безопасности России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:46
2024-10-31T20:47
россия
дмитрий медведев
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_31a6c0a7a0ae542e729ff24a43889034.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Необходимо полностью исключить присутствие на территории РФ мигрантов, представляющих угрозу безопасности России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Необходимо полностью исключить присутствие нежелательных лиц на территории нашей страны, тех, кто представляет угрозу безопасности РФ. Это особенно важно в период специальной военной операции", - сказал Медведев на совещании по миграционной политике, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981235754.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/10/1978409036_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d632946871ebb28afb89190cf51f65e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев призвал исключить присутствие опасных мигрантов в России

Медведев: нужно исключить присутствие в РФ мигрантов, представляющих угрозу

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Необходимо полностью исключить присутствие на территории РФ мигрантов, представляющих угрозу безопасности России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Необходимо полностью исключить присутствие нежелательных лиц на территории нашей страны, тех, кто представляет угрозу безопасности РФ. Это особенно важно в период специальной военной операции", - сказал Медведев на совещании по миграционной политике, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Медведев призвал начать создавать цифровой профиль мигранта
Вчера, 20:42
 
РоссияДмитрий МедведевОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала