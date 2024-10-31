https://ria.ru/20241031/medvedev-1981237603.html

Медведев призвал исключить присутствие опасных мигрантов в России

Медведев призвал исключить присутствие опасных мигрантов в России - РИА Новости, 31.10.2024

Медведев призвал исключить присутствие опасных мигрантов в России

Необходимо полностью исключить присутствие на территории РФ мигрантов, представляющих угрозу безопасности России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:46

2024-10-31T20:46

2024-10-31T20:47

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Необходимо полностью исключить присутствие на территории РФ мигрантов, представляющих угрозу безопасности России, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Необходимо полностью исключить присутствие нежелательных лиц на территории нашей страны, тех, кто представляет угрозу безопасности РФ. Это особенно важно в период специальной военной операции", - сказал Медведев на совещании по миграционной политике, видео опубликовано на его странице во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981235754.html

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россия, дмитрий медведев, общество