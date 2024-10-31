https://ria.ru/20241031/medvedev-1981235623.html

Мигранты должны разделять традиционные ценности, заявил Медведев

Мигранты должны разделять традиционные ценности, заявил Медведев - РИА Новости, 31.10.2024

Мигранты должны разделять традиционные ценности, заявил Медведев

Нужно сформировать все условия, чтобы в Россию приезжали соотечественники, специалисты высокого класса, люди, разделяющие традиционные ценности, заявил... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:41

2024-10-31T20:41

2024-10-31T20:41

россия

дмитрий медведев

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/19/1860572357_0:0:2680:1508_1920x0_80_0_0_6d398d984eee00ccbde4ca68145a2577.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нужно сформировать все условия, чтобы в Россию приезжали соотечественники, специалисты высокого класса, люди, разделяющие традиционные ценности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по миграционной политике, видеозапись которого опубликована на его странице во "ВКонтакте"."Нужно сформировать все условия для того, чтобы в нашу страну приезжали соотечественники, специалисты высокого класса, мы действительно в этом заинтересованы, люди, которые разделяют традиционные российские ценности", - заявил Медведев.

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981233649.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий медведев, общество