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Мигранты должны разделять традиционные ценности, заявил Медведев - РИА Новости, 31.10.2024
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20:41 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981235623.html
Мигранты должны разделять традиционные ценности, заявил Медведев
Мигранты должны разделять традиционные ценности, заявил Медведев - РИА Новости, 31.10.2024
Мигранты должны разделять традиционные ценности, заявил Медведев
Нужно сформировать все условия, чтобы в Россию приезжали соотечественники, специалисты высокого класса, люди, разделяющие традиционные ценности, заявил... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:41
2024-10-31T20:41
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нужно сформировать все условия, чтобы в Россию приезжали соотечественники, специалисты высокого класса, люди, разделяющие традиционные ценности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по миграционной политике, видеозапись которого опубликована на его странице во "ВКонтакте"."Нужно сформировать все условия для того, чтобы в нашу страну приезжали соотечественники, специалисты высокого класса, мы действительно в этом заинтересованы, люди, которые разделяют традиционные российские ценности", - заявил Медведев.
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россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Мигранты должны разделять традиционные ценности, заявил Медведев

Медведев: в Россию должны приезжать люди, разделяющие традиционные ценности

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нужно сформировать все условия, чтобы в Россию приезжали соотечественники, специалисты высокого класса, люди, разделяющие традиционные ценности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по миграционной политике, видеозапись которого опубликована на его странице во "ВКонтакте".
"Нужно сформировать все условия для того, чтобы в нашу страну приезжали соотечественники, специалисты высокого класса, мы действительно в этом заинтересованы, люди, которые разделяют традиционные российские ценности", - заявил Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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