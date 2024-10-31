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Медведев рассказал о работе над большим законопроектом в сфере миграции - РИА Новости, 31.10.2024
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20:37 31.10.2024 (обновлено: 20:43 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981234628.html
Медведев рассказал о работе над большим законопроектом в сфере миграции
Медведев рассказал о работе над большим законопроектом в сфере миграции - РИА Новости, 31.10.2024
Медведев рассказал о работе над большим законопроектом в сфере миграции
Работа над большим законопроектом в сфере миграции продолжается, она должна быть доведена до конца, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:37
2024-10-31T20:43
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Работа над большим законопроектом в сфере миграции продолжается, она должна быть доведена до конца, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Все принимаемые меры в рамках поручений, которые существуют, должны найти свое отражение в законодательстве. Разработка большого законопроекта в сфере миграции, выезда из РФ, а также условий пребывания пока не завершена, она продолжается, и должна быть доведена до конца, в том числе в результате работы нашей с вами комиссии", - сказал Медведев на совещании по вопросам госполитики в сфере миграции.
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россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев рассказал о работе над большим законопроектом в сфере миграции

Медведев: работа над большим законопроектом в сфере миграции продолжается

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Работа над большим законопроектом в сфере миграции продолжается, она должна быть доведена до конца, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Все принимаемые меры в рамках поручений, которые существуют, должны найти свое отражение в законодательстве. Разработка большого законопроекта в сфере миграции, выезда из РФ, а также условий пребывания пока не завершена, она продолжается, и должна быть доведена до конца, в том числе в результате работы нашей с вами комиссии", - сказал Медведев на совещании по вопросам госполитики в сфере миграции.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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