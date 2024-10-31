https://ria.ru/20241031/medvedev-1981234628.html

Медведев рассказал о работе над большим законопроектом в сфере миграции

Медведев рассказал о работе над большим законопроектом в сфере миграции - РИА Новости, 31.10.2024

Медведев рассказал о работе над большим законопроектом в сфере миграции

Работа над большим законопроектом в сфере миграции продолжается, она должна быть доведена до конца, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:37

2024-10-31T20:37

2024-10-31T20:43

россия

дмитрий медведев

общество

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Работа над большим законопроектом в сфере миграции продолжается, она должна быть доведена до конца, заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Все принимаемые меры в рамках поручений, которые существуют, должны найти свое отражение в законодательстве. Разработка большого законопроекта в сфере миграции, выезда из РФ, а также условий пребывания пока не завершена, она продолжается, и должна быть доведена до конца, в том числе в результате работы нашей с вами комиссии", - сказал Медведев на совещании по вопросам госполитики в сфере миграции.

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981234180.html

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россия, дмитрий медведев, общество