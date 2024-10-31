Медведев призвал работодателей следить за трудовой дисциплиной мигрантов
Медведев: работодатели должны следить за трудовой дисциплиной в среде мигрантов
© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Работодатели должны следить за трудовой дисциплиной в среде мигрантов, проводить профилактику, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, видео выступления опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".
"Здесь очень важна, кстати сказать, роль работодателей, потому что они заинтересованы в миграционных потоках. Они заинтересованы в том, чтобы приглашать работников, они в значительной степени должны следить за работниками, следить за уплатой налогов, следить за трудовой дисциплиной, да и вообще вести определенную профилактическую работу", - сказал Медведев по итогам совещания по государственной миграционной политике.
Видео выступления опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".
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