https://ria.ru/20241031/medvedev-1981234180.html

Медведев призвал работодателей следить за трудовой дисциплиной мигрантов

Медведев призвал работодателей следить за трудовой дисциплиной мигрантов - РИА Новости, 31.10.2024

Медведев призвал работодателей следить за трудовой дисциплиной мигрантов

Работодатели должны следить за трудовой дисциплиной в среде мигрантов, проводить профилактику, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:31

2024-10-31T20:31

2024-10-31T20:31

общество

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Работодатели должны следить за трудовой дисциплиной в среде мигрантов, проводить профилактику, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, видео выступления опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте". "Здесь очень важна, кстати сказать, роль работодателей, потому что они заинтересованы в миграционных потоках. Они заинтересованы в том, чтобы приглашать работников, они в значительной степени должны следить за работниками, следить за уплатой налогов, следить за трудовой дисциплиной, да и вообще вести определенную профилактическую работу", - сказал Медведев по итогам совещания по государственной миграционной политике. Видео выступления опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".

https://ria.ru/20240905/yazyk-1970897938.html

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общество, россия, дмитрий медведев