Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал работодателей следить за трудовой дисциплиной мигрантов - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:31 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981234180.html
Медведев призвал работодателей следить за трудовой дисциплиной мигрантов
Медведев призвал работодателей следить за трудовой дисциплиной мигрантов - РИА Новости, 31.10.2024
Медведев призвал работодателей следить за трудовой дисциплиной мигрантов
Работодатели должны следить за трудовой дисциплиной в среде мигрантов, проводить профилактику, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:31
2024-10-31T20:31
общество
россия
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_167:0:2954:1568_1920x0_80_0_0_f7108b49791a46bae83eceb3ec99a86e.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Работодатели должны следить за трудовой дисциплиной в среде мигрантов, проводить профилактику, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, видео выступления опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте". "Здесь очень важна, кстати сказать, роль работодателей, потому что они заинтересованы в миграционных потоках. Они заинтересованы в том, чтобы приглашать работников, они в значительной степени должны следить за работниками, следить за уплатой налогов, следить за трудовой дисциплиной, да и вообще вести определенную профилактическую работу", - сказал Медведев по итогам совещания по государственной миграционной политике. Видео выступления опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".
https://ria.ru/20240905/yazyk-1970897938.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0e/1933023076_100:0:2831:2048_1920x0_80_0_0_e004ddd834313790ae3399183bf9ca6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий медведев
Общество, Россия, Дмитрий Медведев
Медведев призвал работодателей следить за трудовой дисциплиной мигрантов

Медведев: работодатели должны следить за трудовой дисциплиной в среде мигрантов

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Работодатели должны следить за трудовой дисциплиной в среде мигрантов, проводить профилактику, сообщил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, видео выступления опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".
"Здесь очень важна, кстати сказать, роль работодателей, потому что они заинтересованы в миграционных потоках. Они заинтересованы в том, чтобы приглашать работников, они в значительной степени должны следить за работниками, следить за уплатой налогов, следить за трудовой дисциплиной, да и вообще вести определенную профилактическую работу", - сказал Медведев по итогам совещания по государственной миграционной политике.
Видео выступления опубликовано на странице Медведева во "ВКонтакте".
Урок русского языка - РИА Новости, 1920, 05.09.2024
Медведев призвал заставить детей мигрантов выучить русский язык
5 сентября, 18:21
 
ОбществоРоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала