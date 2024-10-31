https://ria.ru/20241031/medvedev-1981234042.html

Необходимо препятствовать образованию этнических анклавов, заявил Медведев

Необходимо препятствовать образованию этнических анклавов, заявил Медведев - РИА Новости, 31.10.2024

Необходимо препятствовать образованию этнических анклавов, заявил Медведев

Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов в России для... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:31

2024-10-31T20:31

2024-10-31T20:31

россия

дмитрий медведев

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958786715_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_a052cc5e0777c8dc14650f8e3386fed9.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов в России для профилактики терроризма. "Мы должны точно знать, кто и зачем к нам прибыл, где он живет, готов ли он интегрироваться в российское общество. Препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов, которые создают, прямо скажем, благодатную почву для распространения экстремизма и терроризма", - отметил Медведев на совещании по государственной миграционной политике. Запись совещания размещена на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981230846.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, дмитрий медведев, общество