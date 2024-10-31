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Необходимо препятствовать образованию этнических анклавов, заявил Медведев
Необходимо препятствовать образованию этнических анклавов, заявил Медведев - РИА Новости, 31.10.2024
Необходимо препятствовать образованию этнических анклавов, заявил Медведев
Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов в России для... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:31
2024-10-31T20:31
2024-10-31T20:31
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов в России для профилактики терроризма. "Мы должны точно знать, кто и зачем к нам прибыл, где он живет, готов ли он интегрироваться в российское общество. Препятствовать образованию замкнутых этнических анклавов, которые создают, прямо скажем, благодатную почву для распространения экстремизма и терроризма", - отметил Медведев на совещании по государственной миграционной политике. Запись совещания размещена на странице Медведева в соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981230846.html
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россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Необходимо препятствовать образованию этнических анклавов, заявил Медведев
Медведев: этнические анклавы создают благодатную почву для экстремизма