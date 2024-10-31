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Медведев раскрыл суть претензий россиян к миграционной политике - РИА Новости, 31.10.2024
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20:30 31.10.2024 (обновлено: 20:43 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981233929.html
Медведев раскрыл суть претензий россиян к миграционной политике
Медведев раскрыл суть претензий россиян к миграционной политике - РИА Новости, 31.10.2024
Медведев раскрыл суть претензий россиян к миграционной политике
Суть основных претензий россиян к миграционной политике заключается в вопросах безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:30
2024-10-31T20:43
россия
дмитрий медведев
безопасность
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Суть основных претензий россиян к миграционной политике заключается в вопросах безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Государственная политика в сфере миграции должна отвечать интересам граждан РФ, а не иностранных государств, заявил Медведев на совещании по миграционной политике, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте". "Естественно, что в этом большая задача для правительства, для других органов, все это нужно увязать с ростом экономики, с вопросами национальной безопасности. А именно в этом - в вопросах безопасности - суть основных претензий граждан нашей страны", - сказал Медведев.
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россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев раскрыл суть претензий россиян к миграционной политике

Медведев: суть претензий россиян к миграционной политике связана с безопасностью

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Суть основных претензий россиян к миграционной политике заключается в вопросах безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Государственная политика в сфере миграции должна отвечать интересам граждан РФ, а не иностранных государств, заявил Медведев на совещании по миграционной политике, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте".
"Естественно, что в этом большая задача для правительства, для других органов, все это нужно увязать с ростом экономики, с вопросами национальной безопасности. А именно в этом - в вопросах безопасности - суть основных претензий граждан нашей страны", - сказал Медведев.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Медведев призвал не допускать влияния иностранных спецслужб на мигрантов
Вчера, 20:28
 
РоссияДмитрий МедведевБезопасность
 
 
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