https://ria.ru/20241031/medvedev-1981233929.html
Медведев раскрыл суть претензий россиян к миграционной политике
Медведев раскрыл суть претензий россиян к миграционной политике - РИА Новости, 31.10.2024
Медведев раскрыл суть претензий россиян к миграционной политике
Суть основных претензий россиян к миграционной политике заключается в вопросах безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:30
2024-10-31T20:30
2024-10-31T20:43
россия
дмитрий медведев
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930046834_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d6ee1590c2aac1cdc05c611f27f4e391.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Суть основных претензий россиян к миграционной политике заключается в вопросах безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Государственная политика в сфере миграции должна отвечать интересам граждан РФ, а не иностранных государств, заявил Медведев на совещании по миграционной политике, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте". "Естественно, что в этом большая задача для правительства, для других органов, все это нужно увязать с ростом экономики, с вопросами национальной безопасности. А именно в этом - в вопросах безопасности - суть основных претензий граждан нашей страны", - сказал Медведев.
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981233649.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930046834_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_1edd387aa35cb099ae7c8af04e353acb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев, безопасность
Россия, Дмитрий Медведев, Безопасность
Медведев раскрыл суть претензий россиян к миграционной политике
Медведев: суть претензий россиян к миграционной политике связана с безопасностью