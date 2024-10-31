https://ria.ru/20241031/medvedev-1981233929.html

Медведев раскрыл суть претензий россиян к миграционной политике

Медведев раскрыл суть претензий россиян к миграционной политике - РИА Новости, 31.10.2024

Медведев раскрыл суть претензий россиян к миграционной политике

Суть основных претензий россиян к миграционной политике заключается в вопросах безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T20:30

2024-10-31T20:30

2024-10-31T20:43

россия

дмитрий медведев

безопасность

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Суть основных претензий россиян к миграционной политике заключается в вопросах безопасности, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Государственная политика в сфере миграции должна отвечать интересам граждан РФ, а не иностранных государств, заявил Медведев на совещании по миграционной политике, видео опубликовано на его странице в соцсети "ВКонтакте". "Естественно, что в этом большая задача для правительства, для других органов, все это нужно увязать с ростом экономики, с вопросами национальной безопасности. А именно в этом - в вопросах безопасности - суть основных претензий граждан нашей страны", - сказал Медведев.

https://ria.ru/20241031/medvedev-1981233649.html

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россия, дмитрий медведев, безопасность