https://ria.ru/20241031/medvedev-1981233649.html
Медведев призвал не допускать влияния иностранных спецслужб на мигрантов
Медведев призвал не допускать влияния иностранных спецслужб на мигрантов - РИА Новости, 31.10.2024
Медведев призвал не допускать влияния иностранных спецслужб на мигрантов
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости исключить возможность для иностранных спецслужб "обрабатывать" членов мигрантских общин в России в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T20:28
2024-10-31T20:28
2024-10-31T20:43
россия
дмитрий медведев
общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости исключить возможность для иностранных спецслужб "обрабатывать" членов мигрантских общин в России в своих целях. Медведев провёл совещание по государственной миграционной политике. "Не допускать, чтобы членов мигрантских общин в своих целях обрабатывали иностранные спецслужбы", - отметил Медведев, говоря о задачах государства в сфере миграции. Зампред Совбеза РФ также отметил необходимость в том, чтобы исключить возможность для членов международных террористических группировок контактировать с представителями мигрантских общин в России.
https://ria.ru/20241031/medvedev-1981233012.html
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россия, дмитрий медведев, общество
Россия, Дмитрий Медведев, Общество
Медведев призвал не допускать влияния иностранных спецслужб на мигрантов
Медведев: нужно исключить возможность влияния на мигрантов иностранных спецслужб