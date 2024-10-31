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В Дагестане загорелась крыша школы, пожар локализован

В Дагестане загорелась крыша школы, пожар локализован - РИА Новости, 31.10.2024

В Дагестане загорелась крыша школы, пожар локализован

Крыша школы горит в дагестанском селе Мачада, пожар локализован на 600 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T06:47

2024-10-31T06:47

2024-10-31T10:37

происшествия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Крыша школы горит в дагестанском селе Мачада, пожар локализован на 600 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале."Дагестанские огнеборцы МЧС России тушат пожар в школе. В селе Мачада пламенем охвачена крыша одноэтажного здания. Пострадавших нет. Пожар на 600 квадратах локализовали 14 специалистов и 3 единиц техники", - говорится в сообщении.

россия

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)