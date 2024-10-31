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В Дагестане загорелась крыша школы, пожар локализован
В Дагестане загорелась крыша школы, пожар локализован - РИА Новости, 31.10.2024
В Дагестане загорелась крыша школы, пожар локализован
Крыша школы горит в дагестанском селе Мачада, пожар локализован на 600 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T06:47
2024-10-31T06:47
2024-10-31T10:37
происшествия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Крыша школы горит в дагестанском селе Мачада, пожар локализован на 600 квадратных метрах, сообщает МЧС России в Telegram-канале."Дагестанские огнеборцы МЧС России тушат пожар в школе. В селе Мачада пламенем охвачена крыша одноэтажного здания. Пострадавших нет. Пожар на 600 квадратах локализовали 14 специалистов и 3 единиц техники", - говорится в сообщении.
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происшествия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Дагестане загорелась крыша школы, пожар локализован
МЧС: В Дагестане загорелась крыша школы, пожар локализован на 600 "квадратах"