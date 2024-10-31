Рейтинг@Mail.ru
Матушкин: бойцы СВО и инвалиды получили право на выплату по газификации - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация для проекта Тамбовская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тамбовская область
 
12:34 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/matushkin-1981111311.html
Матушкин: бойцы СВО и инвалиды получили право на выплату по газификации
Матушкин: бойцы СВО и инвалиды получили право на выплату по газификации - РИА Новости, 31.10.2024
Матушкин: бойцы СВО и инвалиды получили право на выплату по газификации
Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным на минувшем заседании приняли закон, который расширяет категории граждан,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:34
2024-10-31T12:34
тамбовская область
тамбовская область
евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)
тамбовская областная дума
сво
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981109741_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_190ff49f750ec29c59af864c80c7d51f.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным на минувшем заседании приняли закон, который расширяет категории граждан, имеющих право на социальную поддержку по газификации объектов индивидуального жилищного строительства и домов блокированной застройки, сообщает пресс-служба регионального парламента. Так, право на льготу будут иметь четыре новых категории граждан: граждане, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, члены их семей, инвалиды I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами. По словам Матушкина, социальная газификация является одной из стратегических задач государства, реализация которой существенно повышает качество жизни людей. "Законопроект был подготовлен в целях совершенствования законодательства Тамбовской области в части предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по газификации объектов индивидуального жилищного строительства и домов блокированной застройки в Тамбовской области и внесен в Тамбовскую областную Думу главой региона Максимом Борисовичем Егоровым. Безусловно, депутаты поддержали эту инициативу", - отметил Матушкин, его слова приводит пресс-служба. Председатель пояснил, что мера социальной поддержки по газификации осуществляется в форме единовременной компенсационной выплаты либо сертификата и устанавливается в размере 110 тысяч рублей на один жилой объект, но не более стоимости фактически произведенных расходов на выполнение работ по газификации жилого объекта. "Это особые категории граждан, и, конечно же, они нуждаются в поддержке, во внимании и в заботе со стороны органов власти", - подчеркнул председатель. Право на поддержку по газификации в регионе имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", труженики тыла, отдельные категории педагогических, медицинских работников, ветераны боевых действий, одинокие граждане, имеющие доход ниже величины прожиточного минимума и другие лица.
https://ria.ru/20241030/matushkin-1980970921.html
https://ria.ru/20241029/matushkin-1980754518.html
тамбовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981109741_197:0:2501:1728_1920x0_80_0_0_36aaf5435fb5c5283da0029bbe9f1887.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, сво
Тамбовская область, Тамбовская область, Евгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы), Тамбовская областная Дума, СВО

Матушкин: бойцы СВО и инвалиды получили право на выплату по газификации

© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной ДумыМатушкин: бойцы СВО и инвалиды получили право на выплату по газификации
Матушкин: бойцы СВО и инвалиды получили право на выплату по газификации - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото : Пресс-служба Тамбовской областной Думы
Матушкин: бойцы СВО и инвалиды получили право на выплату по газификации
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным на минувшем заседании приняли закон, который расширяет категории граждан, имеющих право на социальную поддержку по газификации объектов индивидуального жилищного строительства и домов блокированной застройки, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Так, право на льготу будут иметь четыре новых категории граждан: граждане, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, члены их семей, инвалиды I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами.
Председатель Тамбовской областной Думы Евгений Матушкин - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Матушкин: участникам СВО продлили льготы по транспортному налогу
30 октября, 17:24
По словам Матушкина, социальная газификация является одной из стратегических задач государства, реализация которой существенно повышает качество жизни людей.
"Законопроект был подготовлен в целях совершенствования законодательства Тамбовской области в части предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по газификации объектов индивидуального жилищного строительства и домов блокированной застройки в Тамбовской области и внесен в Тамбовскую областную Думу главой региона Максимом Борисовичем Егоровым. Безусловно, депутаты поддержали эту инициативу", - отметил Матушкин, его слова приводит пресс-служба.
Председатель пояснил, что мера социальной поддержки по газификации осуществляется в форме единовременной компенсационной выплаты либо сертификата и устанавливается в размере 110 тысяч рублей на один жилой объект, но не более стоимости фактически произведенных расходов на выполнение работ по газификации жилого объекта.
"Это особые категории граждан, и, конечно же, они нуждаются в поддержке, во внимании и в заботе со стороны органов власти", - подчеркнул председатель.
Право на поддержку по газификации в регионе имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", труженики тыла, отдельные категории педагогических, медицинских работников, ветераны боевых действий, одинокие граждане, имеющие доход ниже величины прожиточного минимума и другие лица.
Евгений Матушкин на заседании Тамбовской областной Думы - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
Матушкин: принят закон на поддержку отдельных категорий участников СВО
29 октября, 17:19
 
Тамбовская областьТамбовская областьЕвгений Матушкин (глава Тамбовской облдумы)Тамбовская областная ДумаСВО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала