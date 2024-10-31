https://ria.ru/20241031/matushkin-1981111311.html

Матушкин: бойцы СВО и инвалиды получили право на выплату по газификации

Матушкин: бойцы СВО и инвалиды получили право на выплату по газификации - РИА Новости, 31.10.2024

Матушкин: бойцы СВО и инвалиды получили право на выплату по газификации

Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным на минувшем заседании приняли закон, который расширяет категории граждан,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:34

2024-10-31T12:34

2024-10-31T12:34

тамбовская область

тамбовская область

евгений матушкин (глава тамбовской облдумы)

тамбовская областная дума

сво

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным на минувшем заседании приняли закон, который расширяет категории граждан, имеющих право на социальную поддержку по газификации объектов индивидуального жилищного строительства и домов блокированной застройки, сообщает пресс-служба регионального парламента. Так, право на льготу будут иметь четыре новых категории граждан: граждане, принимающие (принимавшие) участие в специальной военной операции, члены их семей, инвалиды I группы и лица, осуществляющие уход за детьми-инвалидами. По словам Матушкина, социальная газификация является одной из стратегических задач государства, реализация которой существенно повышает качество жизни людей. "Законопроект был подготовлен в целях совершенствования законодательства Тамбовской области в части предоставления отдельным категориям граждан мер социальной поддержки по газификации объектов индивидуального жилищного строительства и домов блокированной застройки в Тамбовской области и внесен в Тамбовскую областную Думу главой региона Максимом Борисовичем Егоровым. Безусловно, депутаты поддержали эту инициативу", - отметил Матушкин, его слова приводит пресс-служба. Председатель пояснил, что мера социальной поддержки по газификации осуществляется в форме единовременной компенсационной выплаты либо сертификата и устанавливается в размере 110 тысяч рублей на один жилой объект, но не более стоимости фактически произведенных расходов на выполнение работ по газификации жилого объекта. "Это особые категории граждан, и, конечно же, они нуждаются в поддержке, во внимании и в заботе со стороны органов власти", - подчеркнул председатель. Право на поддержку по газификации в регионе имеют инвалиды и участники Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, граждане, награжденные знаками "Жителю блокадного Ленинграда", "Житель осажденного Севастополя", "Житель осажденного Сталинграда", труженики тыла, отдельные категории педагогических, медицинских работников, ветераны боевых действий, одинокие граждане, имеющие доход ниже величины прожиточного минимума и другие лица.

https://ria.ru/20241030/matushkin-1980970921.html

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тамбовская область, евгений матушкин (глава тамбовской облдумы), тамбовская областная дума, сво