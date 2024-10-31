https://ria.ru/20241031/marshrutka-1981131441.html

В Омске женщина выпала из маршрутки во время движения

В Омске женщина выпала из маршрутки во время движения - РИА Новости, 31.10.2024

В Омске женщина выпала из маршрутки во время движения

Женщина из Омска выпала на проезжую часть из маршрутного такси во время движения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:34

2024-10-31T13:34

2024-10-31T13:42

происшествия

омск

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ОМСК, 31 окт - РИА Новости. Женщина из Омска выпала на проезжую часть из маршрутного такси во время движения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Несчастный случай произошел днем на улице Суворова в Омске. 45-летняя пассажирка упала в салоне на дверь маршрутки и выпала на дорогу. Прокуратура города взяла проверку по факту ДТП на контроль. "Предварительно установлено, что во время следования автобуса "Луидор" № 344 по круговому движению на улице Суворова 45-летняя пассажирка упала на салонную дверь, после чего выпала на проезжую часть. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована", - сообщили в пресс-службе. Оценка ДТП будет дана по результатам проверки, находящейся на контроле в прокуратуре.

https://ria.ru/20241030/avtobus-1980966408.html

омск

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, омск