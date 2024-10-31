https://ria.ru/20241031/marshrutka-1981131441.html
В Омске женщина выпала из маршрутки во время движения
В Омске женщина выпала из маршрутки во время движения - РИА Новости, 31.10.2024
В Омске женщина выпала из маршрутки во время движения
Женщина из Омска выпала на проезжую часть из маршрутного такси во время движения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:34
2024-10-31T13:34
2024-10-31T13:42
происшествия
омск
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ОМСК, 31 окт - РИА Новости. Женщина из Омска выпала на проезжую часть из маршрутного такси во время движения, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. Несчастный случай произошел днем на улице Суворова в Омске. 45-летняя пассажирка упала в салоне на дверь маршрутки и выпала на дорогу. Прокуратура города взяла проверку по факту ДТП на контроль. "Предварительно установлено, что во время следования автобуса "Луидор" № 344 по круговому движению на улице Суворова 45-летняя пассажирка упала на салонную дверь, после чего выпала на проезжую часть. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована", - сообщили в пресс-службе. Оценка ДТП будет дана по результатам проверки, находящейся на контроле в прокуратуре.
https://ria.ru/20241030/avtobus-1980966408.html
омск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, омск
В Омске женщина выпала из маршрутки во время движения
В Омске женщина попала в больницу после того, как выпала из маршрутки на ходу
ОМСК, 31 окт - РИА Новости.
Женщина из Омска выпала на проезжую часть из маршрутного такси во время движения, рассказали в пресс-службе
областной прокуратуры.
Несчастный случай произошел днем на улице Суворова в Омске. 45-летняя пассажирка упала в салоне на дверь маршрутки и выпала на дорогу. Прокуратура города взяла проверку по факту ДТП на контроль.
"Предварительно установлено, что во время следования автобуса "Луидор" № 344 по круговому движению на улице Суворова 45-летняя пассажирка упала на салонную дверь, после чего выпала на проезжую часть. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована", - сообщили в пресс-службе.
Оценка ДТП будет дана по результатам проверки, находящейся на контроле в прокуратуре.