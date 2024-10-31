https://ria.ru/20241031/lyulin-1981198862.html

Спикер нижегородского парламента Люлин предложил поднять выплаты в АПК

Спикер нижегородского парламента Люлин предложил поднять выплаты в АПК - РИА Новости, 31.10.2024

Спикер нижегородского парламента Люлин предложил поднять выплаты в АПК

Депутаты законодательного собрания Нижегородской области предложили вдвое увеличить выплаты молодым аграриям, заявил спикер регионального парламента Евгений... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:37

2024-10-31T17:37

2024-10-31T17:37

нижегородская область

нижегородская область

нижний новгород

евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области предложили вдвое увеличить выплаты молодым аграриям, заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин. Депутаты рассмотрели проект изменений в закон "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области" на заседании в четверг. Документ предполагает увеличение размера единовременной выплаты на улучшение жилищных условий молодых специалистов до 2 миллионов рублей. Сейчас её размер составляет 1 миллион рублей. "Когда мы первыми в ПФО начали давать молодым специалистам в АПК единовременно один миллион рублей на улучшение жилищных условий, это было серьезной мерой. Но из-за инфляции и удорожания строительства эффективность этой выплаты снижается. Размер выплат молодым аграриям должен соответствовать текущей экономической ситуации. Поэтому мы обсуждаем их увеличение до двух миллионов рублей", - цитирует пресс-служба регионального парламента слова Люлина. Отмечается, что законопроект еще будет дорабатываться. Также депутаты регионального парламента поддержали изменения в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". "В областной бюджет поступили дополнительные налоговые доходы, которые мы направляем на решение приоритетных для региона задач. Это и развитие особой экономической зоны "Кулибин", где необходимо создавать инфраструктуру, и поддержка сельхозпроизводителей. Дополнительные субсидии получит Нижний Новгород на содержание благоустроенных общественных пространств и ремонт фасадов домов", - приводятся в сообщении слова председателя законодательного собрания Нижегородской области. В итоге на развитие ОЭЗ "Кулибин" выделено 700 миллионов рублей, еще более 430 миллионов рублей направлено на предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям – на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. Бюджет Нижнего Новгорода получит 250 миллионов рублей на содержание объектов благоустройства и общественных территорий, а также 88,5 миллиона рублей – на работы по ремонту фасадов жилых домов. Более 380 миллионов рублей направят на поддержку транспортных предприятий, свыше 280 миллионов рублей – на субсидии Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

https://ria.ru/20241029/tsentr-1980747563.html

https://ria.ru/20241028/podderzhka-1980538993.html

нижегородская область

нижний новгород

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нижегородская область, нижний новгород, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)