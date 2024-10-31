https://ria.ru/20241031/lyulin-1981198862.html
Спикер нижегородского парламента Люлин предложил поднять выплаты в АПК
Спикер нижегородского парламента Люлин предложил поднять выплаты в АПК - РИА Новости, 31.10.2024
Спикер нижегородского парламента Люлин предложил поднять выплаты в АПК
Депутаты законодательного собрания Нижегородской области предложили вдвое увеличить выплаты молодым аграриям, заявил спикер регионального парламента Евгений... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:37
2024-10-31T17:37
2024-10-31T17:37
нижегородская область
нижегородская область
нижний новгород
евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области предложили вдвое увеличить выплаты молодым аграриям, заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин. Депутаты рассмотрели проект изменений в закон "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области" на заседании в четверг. Документ предполагает увеличение размера единовременной выплаты на улучшение жилищных условий молодых специалистов до 2 миллионов рублей. Сейчас её размер составляет 1 миллион рублей. "Когда мы первыми в ПФО начали давать молодым специалистам в АПК единовременно один миллион рублей на улучшение жилищных условий, это было серьезной мерой. Но из-за инфляции и удорожания строительства эффективность этой выплаты снижается. Размер выплат молодым аграриям должен соответствовать текущей экономической ситуации. Поэтому мы обсуждаем их увеличение до двух миллионов рублей", - цитирует пресс-служба регионального парламента слова Люлина. Отмечается, что законопроект еще будет дорабатываться. Также депутаты регионального парламента поддержали изменения в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". "В областной бюджет поступили дополнительные налоговые доходы, которые мы направляем на решение приоритетных для региона задач. Это и развитие особой экономической зоны "Кулибин", где необходимо создавать инфраструктуру, и поддержка сельхозпроизводителей. Дополнительные субсидии получит Нижний Новгород на содержание благоустроенных общественных пространств и ремонт фасадов домов", - приводятся в сообщении слова председателя законодательного собрания Нижегородской области. В итоге на развитие ОЭЗ "Кулибин" выделено 700 миллионов рублей, еще более 430 миллионов рублей направлено на предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям – на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. Бюджет Нижнего Новгорода получит 250 миллионов рублей на содержание объектов благоустройства и общественных территорий, а также 88,5 миллиона рублей – на работы по ремонту фасадов жилых домов. Более 380 миллионов рублей направят на поддержку транспортных предприятий, свыше 280 миллионов рублей – на субсидии Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.
https://ria.ru/20241029/tsentr-1980747563.html
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нижегородская область, нижний новгород, евгений люлин (председатель регионального парламента (законодательное собрание нижегородской области)
Нижегородская область, Нижегородская область, Нижний Новгород, Евгений Люлин (председатель регионального Парламента (законодательное собрание Нижегородской области)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Нижегородской области предложили вдвое увеличить выплаты молодым аграриям, заявил спикер регионального парламента Евгений Люлин.
Депутаты рассмотрели проект изменений в закон "О мерах по развитию кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Нижегородской области" на заседании в четверг. Документ предполагает увеличение размера единовременной выплаты на улучшение жилищных условий молодых специалистов до 2 миллионов рублей. Сейчас её размер составляет 1 миллион рублей.
"Когда мы первыми в ПФО начали давать молодым специалистам в АПК единовременно один миллион рублей на улучшение жилищных условий, это было серьезной мерой. Но из-за инфляции и удорожания строительства эффективность этой выплаты снижается. Размер выплат молодым аграриям должен соответствовать текущей экономической ситуации. Поэтому мы обсуждаем их увеличение до двух миллионов рублей", - цитирует пресс-служба регионального парламента слова Люлина.
Отмечается, что законопроект еще будет дорабатываться.
Также депутаты регионального парламента поддержали изменения в закон "Об областном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов".
"В областной бюджет поступили дополнительные налоговые доходы, которые мы направляем на решение приоритетных для региона задач. Это и развитие особой экономической зоны "Кулибин", где необходимо создавать инфраструктуру, и поддержка сельхозпроизводителей. Дополнительные субсидии получит Нижний Новгород
на содержание благоустроенных общественных пространств и ремонт фасадов домов", - приводятся в сообщении слова председателя законодательного собрания Нижегородской области.
В итоге на развитие ОЭЗ "Кулибин" выделено 700 миллионов рублей, еще более 430 миллионов рублей направлено на предоставление субсидий сельхозтоваропроизводителям – на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам. Бюджет Нижнего Новгорода получит 250 миллионов рублей на содержание объектов благоустройства и общественных территорий, а также 88,5 миллиона рублей – на работы по ремонту фасадов жилых домов. Более 380 миллионов рублей направят на поддержку транспортных предприятий, свыше 280 миллионов рублей – на субсидии Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.