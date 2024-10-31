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Лукашенко не опасается претендентов на пост главы Белоруссии - РИА Новости, 31.10.2024
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17:56 31.10.2024 (обновлено: 18:03 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981204118.html
Лукашенко не опасается претендентов на пост главы Белоруссии
Лукашенко не опасается претендентов на пост главы Белоруссии - РИА Новости, 31.10.2024
Лукашенко не опасается претендентов на пост главы Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не опасается претендентов на пост главы белорусского государства, которые выдвинули свою кандидатуру. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:56
2024-10-31T18:03
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не опасается претендентов на пост главы белорусского государства, которые выдвинули свою кандидатуру. "Да нет, вы не беспокойтесь. Мы с вами прошли такую бурную жизнь и на баррикадах стояли плечом к плечу. Какая опасность? Может, она где-то и есть, но мы пока еще ее не обнаружили", - сказал он в комментарии белорусскому телеканалу "Первый информационный". Лукашенко считает, что претенденты на пост президента просто хотят его "обезопасить". "Как иначе я могу расценить, особенно выдвижение женщинами своей кандидатуры? Я уверен, что они просто хотят меня тут окружить фланками и обезопасить. Ни больше ни меньше. Мне хотелось бы так", - отметил он. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению. ЦИК Белоруссии уже зарегистрировал инициативные группы по выдвижению действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Александра Хижняка, лидера Либерально-демократической партии, депутата нижней палаты парламента Олега Гайдукевича, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.
https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239109.html
https://ria.ru/20241019/lukashenko-1978881266.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Олег Гайдукевич
Лукашенко не опасается претендентов на пост главы Белоруссии

Лукашенко заявил, что не опасается претендентов на пост президента Белоруссии

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Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не опасается претендентов на пост главы белорусского государства, которые выдвинули свою кандидатуру.
"Да нет, вы не беспокойтесь. Мы с вами прошли такую бурную жизнь и на баррикадах стояли плечом к плечу. Какая опасность? Может, она где-то и есть, но мы пока еще ее не обнаружили", - сказал он в комментарии белорусскому телеканалу "Первый информационный".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации сотрудничества - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Лукашенко уверен, что выборы в Белоруссии пройдут хорошо
26 октября, 12:08
Лукашенко считает, что претенденты на пост президента просто хотят его "обезопасить". "Как иначе я могу расценить, особенно выдвижение женщинами своей кандидатуры? Я уверен, что они просто хотят меня тут окружить фланками и обезопасить. Ни больше ни меньше. Мне хотелось бы так", - отметил он.
Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению.
ЦИК Белоруссии уже зарегистрировал инициативные группы по выдвижению действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Александра Хижняка, лидера Либерально-демократической партии, депутата нижней палаты парламента Олега Гайдукевича, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой.
Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч.
Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.10.2024
В 2025 году Белоруссия "аккуратно" изберет президента, заявил Лукашенко
19 октября, 12:48
 
В миреБелоруссияАлександр ЛукашенкоОлег Гайдукевич
 
 
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