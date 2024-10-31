https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981204118.html

Лукашенко не опасается претендентов на пост главы Белоруссии

Лукашенко не опасается претендентов на пост главы Белоруссии - РИА Новости, 31.10.2024

Лукашенко не опасается претендентов на пост главы Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не опасается претендентов на пост главы белорусского государства, которые выдвинули свою кандидатуру. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:56

2024-10-31T17:56

2024-10-31T18:03

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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не опасается претендентов на пост главы белорусского государства, которые выдвинули свою кандидатуру. "Да нет, вы не беспокойтесь. Мы с вами прошли такую бурную жизнь и на баррикадах стояли плечом к плечу. Какая опасность? Может, она где-то и есть, но мы пока еще ее не обнаружили", - сказал он в комментарии белорусскому телеканалу "Первый информационный". Лукашенко считает, что претенденты на пост президента просто хотят его "обезопасить". "Как иначе я могу расценить, особенно выдвижение женщинами своей кандидатуры? Я уверен, что они просто хотят меня тут окружить фланками и обезопасить. Ни больше ни меньше. Мне хотелось бы так", - отметил он. Выборы президента Белоруссии пройдут 26 января 2025 года. Не позднее 1 ноября 2024 года желающие выдвинуться кандидатами в президенты должны представить в ЦИК документы, необходимые для регистрации инициативной группы по их выдвижению. ЦИК Белоруссии уже зарегистрировал инициативные группы по выдвижению действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко, лидера Республиканской партии труда и справедливости Белоруссии Александра Хижняка, лидера Либерально-демократической партии, депутата нижней палаты парламента Олега Гайдукевича, начальника главного управления идеологической работы и по делам молодежи Минского горисполкома Ольги Чемодановой. Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты пройдет с 7 ноября по 6 декабря включительно. Выдвижение кандидата в президенты осуществляется гражданами путем сбора подписей избирателей в количестве не менее 100 тысяч. Регистрация кандидатов пройдет с 22 по 31 декабря включительно.

https://ria.ru/20241026/lukashenko-1980239109.html

https://ria.ru/20241019/lukashenko-1978881266.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, олег гайдукевич