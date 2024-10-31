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Лукашенко заявил о фрагментации переговоров по обеспечению мира в Европе - РИА Новости, 31.10.2024
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14:09 31.10.2024 (обновлено: 15:43 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981145956.html
Лукашенко заявил о фрагментации переговоров по обеспечению мира в Европе
Лукашенко заявил о фрагментации переговоров по обеспечению мира в Европе - РИА Новости, 31.10.2024
Лукашенко заявил о фрагментации переговоров по обеспечению мира в Европе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отмечается фрагментации переговоров по обеспечению мира и безопасности в Европе. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:09
2024-10-31T15:43
в мире
евразия
белоруссия
европа
александр лукашенко
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отмечается фрагментации переговоров по обеспечению мира и безопасности в Европе. "С одной стороны, запущен буквально марафон мирных инициатив. Мы приветствуем любые усилия по деэскалации обстановки… С другой стороны, налицо фрагментация переговорного процесса, поскольку разные страны объективно тяготеют к региональным центрам силы. Это затрудняет поиск приемлемых компромиссов", - сказал Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности. Он заявил, что чем быстрее страны объединят свои усилия в этой сфере, тем скорее компромиссы будут найдены. Лукашенко также заявил, что ключ к решению текущих проблем в сфере глобальной безопасности находится в Евразии с ее тысячелетним опытом взаимодействия культур и цивилизаций. "Здесь пересекаются все мировые оси. Именно в Евразии находятся страны, которые способны возглавить движение к всеобщей безопасности и уже выдвинули ряд инициатив", - сказал белорусский лидер.
https://ria.ru/20241031/lavrov-1981022823.html
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в мире, евразия, белоруссия, европа, александр лукашенко
В мире, Евразия, Белоруссия, Европа, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о фрагментации переговоров по обеспечению мира в Европе

Лукашенко: фрагментация переговоров в Европе затрудняет поиск компромиссов

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отмечается фрагментации переговоров по обеспечению мира и безопасности в Европе.
"С одной стороны, запущен буквально марафон мирных инициатив. Мы приветствуем любые усилия по деэскалации обстановки… С другой стороны, налицо фрагментация переговорного процесса, поскольку разные страны объективно тяготеют к региональным центрам силы. Это затрудняет поиск приемлемых компромиссов", - сказал Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Он заявил, что чем быстрее страны объединят свои усилия в этой сфере, тем скорее компромиссы будут найдены.
Лукашенко также заявил, что ключ к решению текущих проблем в сфере глобальной безопасности находится в Евразии с ее тысячелетним опытом взаимодействия культур и цивилизаций. "Здесь пересекаются все мировые оси. Именно в Евразии находятся страны, которые способны возглавить движение к всеобщей безопасности и уже выдвинули ряд инициатив", - сказал белорусский лидер.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Вчера, 00:26
 
В миреЕвразияБелоруссияЕвропаАлександр Лукашенко
 
 
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