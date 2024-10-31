https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981145956.html

Лукашенко заявил о фрагментации переговоров по обеспечению мира в Европе

Лукашенко заявил о фрагментации переговоров по обеспечению мира в Европе - РИА Новости, 31.10.2024

Лукашенко заявил о фрагментации переговоров по обеспечению мира в Европе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отмечается фрагментации переговоров по обеспечению мира и безопасности в Европе. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:09

2024-10-31T14:09

2024-10-31T15:43

в мире

евразия

белоруссия

европа

александр лукашенко

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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отмечается фрагментации переговоров по обеспечению мира и безопасности в Европе. "С одной стороны, запущен буквально марафон мирных инициатив. Мы приветствуем любые усилия по деэскалации обстановки… С другой стороны, налицо фрагментация переговорного процесса, поскольку разные страны объективно тяготеют к региональным центрам силы. Это затрудняет поиск приемлемых компромиссов", - сказал Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности. Он заявил, что чем быстрее страны объединят свои усилия в этой сфере, тем скорее компромиссы будут найдены. Лукашенко также заявил, что ключ к решению текущих проблем в сфере глобальной безопасности находится в Евразии с ее тысячелетним опытом взаимодействия культур и цивилизаций. "Здесь пересекаются все мировые оси. Именно в Евразии находятся страны, которые способны возглавить движение к всеобщей безопасности и уже выдвинули ряд инициатив", - сказал белорусский лидер.

https://ria.ru/20241031/lavrov-1981022823.html

евразия

белоруссия

европа

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в мире, евразия, белоруссия, европа, александр лукашенко