https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981145956.html
Лукашенко заявил о фрагментации переговоров по обеспечению мира в Европе
Лукашенко заявил о фрагментации переговоров по обеспечению мира в Европе - РИА Новости, 31.10.2024
Лукашенко заявил о фрагментации переговоров по обеспечению мира в Европе
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отмечается фрагментации переговоров по обеспечению мира и безопасности в Европе. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:09
2024-10-31T14:09
2024-10-31T15:43
в мире
евразия
белоруссия
европа
александр лукашенко
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отмечается фрагментации переговоров по обеспечению мира и безопасности в Европе. "С одной стороны, запущен буквально марафон мирных инициатив. Мы приветствуем любые усилия по деэскалации обстановки… С другой стороны, налицо фрагментация переговорного процесса, поскольку разные страны объективно тяготеют к региональным центрам силы. Это затрудняет поиск приемлемых компромиссов", - сказал Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности. Он заявил, что чем быстрее страны объединят свои усилия в этой сфере, тем скорее компромиссы будут найдены. Лукашенко также заявил, что ключ к решению текущих проблем в сфере глобальной безопасности находится в Евразии с ее тысячелетним опытом взаимодействия культур и цивилизаций. "Здесь пересекаются все мировые оси. Именно в Евразии находятся страны, которые способны возглавить движение к всеобщей безопасности и уже выдвинули ряд инициатив", - сказал белорусский лидер.
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в мире, евразия, белоруссия, европа, александр лукашенко
В мире, Евразия, Белоруссия, Европа, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о фрагментации переговоров по обеспечению мира в Европе
Лукашенко: фрагментация переговоров в Европе затрудняет поиск компромиссов
МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отмечается фрагментации переговоров по обеспечению мира и безопасности в Европе.
"С одной стороны, запущен буквально марафон мирных инициатив. Мы приветствуем любые усилия по деэскалации обстановки… С другой стороны, налицо фрагментация переговорного процесса, поскольку разные страны объективно тяготеют к региональным центрам силы. Это затрудняет поиск приемлемых компромиссов", - сказал Лукашенко на Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Он заявил, что чем быстрее страны объединят свои усилия в этой сфере, тем скорее компромиссы будут найдены.
Лукашенко также заявил, что ключ к решению текущих проблем в сфере глобальной безопасности находится в Евразии
с ее тысячелетним опытом взаимодействия культур и цивилизаций. "Здесь пересекаются все мировые оси. Именно в Евразии находятся страны, которые способны возглавить движение к всеобщей безопасности и уже выдвинули ряд инициатив", - сказал белорусский лидер.