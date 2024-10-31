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Лукашенко призвал исключить практику применения санкций без решения СБ ООН - РИА Новости, 31.10.2024
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12:39 31.10.2024 (обновлено: 14:04 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/lukashenko-1981113364.html
Лукашенко призвал исключить практику применения санкций без решения СБ ООН
Лукашенко призвал исключить практику применения санкций без решения СБ ООН - РИА Новости, 31.10.2024
Лукашенко призвал исключить практику применения санкций без решения СБ ООН
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо исключить практику применения незаконных санкций без одобрения со стороны СБ ООН. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:39
2024-10-31T14:04
в мире
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минск
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо исключить практику применения незаконных санкций без одобрения со стороны СБ ООН. "Необходимо исключить практику применения незаконных санкций без решения Совета безопасности ООН, надо создать действенный механизм международных правовых гарантий, не допускающих такого способа давления", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на конференции по евразийской безопасности.Президент указал, что незаконными санкциями обложено полмира. "Нелегитимными ограничениями парализованы целые отрасли экономики. Право частной собственности уничтожено. А ведь коллективный Запад нас десятилетиями учил, что такое частная собственность. И где она? Арестовываются государственные активы и просто внаглую разворовываются суверенные финансовые ресурсы. Взрываются газопроводы, перекрывается доступ к морю", - отметил Лукашенко.Он добавил, что "приобретение товаров западных брендов больше не является гарантией технологической безопасности, ведь в любой момент они могут отказать в поставках запасных частей или в сервисном обслуживании". "Мы это в Беларуси уже увидели. В России, наверное, тем более", - заявил Лукашенко.Он добавил, что западные компании даже перестали помогать в обслуживании медицинского оборудования, которое поставляли в республику, а ведь от этого зависит здоровье людей. "Причем здесь Лукашенко? Причем здесь "диктатура" и власть в Беларуси, если это касается обычных людей?" – сказал президент."Подорвана система международного разделения труда, которую мы с такими усилиями выстраивали. А следующий шаг - это расширение протекционизма и закрытые экономики? Мы что, будем двигаться не вперед, а назад?" - спросил Лукашенко.По его словам, в век высоких технологий на повестке дня по-прежнему остро стоит вопрос нехватки продовольствия, а из-за санкций страны-экспортеры продовольствия, удобрений, сельхозтехники лишаются по политическим мотивам права поставлять свою продукцию туда, где в ней остро нуждаются.
https://ria.ru/20241031/zapad-1981095540.html
https://ria.ru/20241031/newzeland-1981040311.html
https://ria.ru/20241030/sanktsii-1980975804.html
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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, оон, санкции, совет безопасности оон
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, ООН, Санкции, Совет Безопасности ООН
Лукашенко призвал исключить практику применения санкций без решения СБ ООН

Лукашенко призвал исключить применение незаконных санкций без одобрения СБ ООН

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Александр Казаков
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что необходимо исключить практику применения незаконных санкций без одобрения со стороны СБ ООН.
"Необходимо исключить практику применения незаконных санкций без решения Совета безопасности ООН, надо создать действенный механизм международных правовых гарантий, не допускающих такого способа давления", - сказал Лукашенко в четверг в Минске на конференции по евразийской безопасности.
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Вчера, 11:50
Президент указал, что незаконными санкциями обложено полмира. "Нелегитимными ограничениями парализованы целые отрасли экономики. Право частной собственности уничтожено. А ведь коллективный Запад нас десятилетиями учил, что такое частная собственность. И где она? Арестовываются государственные активы и просто внаглую разворовываются суверенные финансовые ресурсы. Взрываются газопроводы, перекрывается доступ к морю", - отметил Лукашенко.
Он добавил, что "приобретение товаров западных брендов больше не является гарантией технологической безопасности, ведь в любой момент они могут отказать в поставках запасных частей или в сервисном обслуживании". "Мы это в Беларуси уже увидели. В России, наверное, тем более", - заявил Лукашенко.
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Он добавил, что западные компании даже перестали помогать в обслуживании медицинского оборудования, которое поставляли в республику, а ведь от этого зависит здоровье людей. "Причем здесь Лукашенко? Причем здесь "диктатура" и власть в Беларуси, если это касается обычных людей?" – сказал президент.
"Подорвана система международного разделения труда, которую мы с такими усилиями выстраивали. А следующий шаг - это расширение протекционизма и закрытые экономики? Мы что, будем двигаться не вперед, а назад?" - спросил Лукашенко.
По его словам, в век высоких технологий на повестке дня по-прежнему остро стоит вопрос нехватки продовольствия, а из-за санкций страны-экспортеры продовольствия, удобрений, сельхозтехники лишаются по политическим мотивам права поставлять свою продукцию туда, где в ней остро нуждаются.
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В миреБелоруссияМинскАлександр ЛукашенкоООНСанкцииСовет Безопасности ООН
 
 
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