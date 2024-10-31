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Любимова открыла детский центр в музее в ЛНР - РИА Новости, 31.10.2024
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Музейные маршруты России
 
14:32 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/lnrmuzey-1981130502.html
Любимова открыла детский центр в музее в ЛНР
Любимова открыла детский центр в музее в ЛНР - РИА Новости, 31.10.2024
Любимова открыла детский центр в музее в ЛНР
Министр культуры России Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Луганскую Народную Республику приняла участие в церемонии открытия детского центра в... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:32
2024-10-31T14:32
музейные маршруты россии
ольга любимова
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Луганскую Народную Республику приняла участие в церемонии открытия детского центра в Славяносербском районном краеведческом музее, это 36-й по счету центр, открытый в новых регионах, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.&quot;В рамках рабочего визита в Луганскую Народную Республику министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова приняла участие в открытии детского центра в Славяносербском районном краеведческом музее. Детский центр в Славяносербском районном краеведческом музее стал по счету 36-м, открытым в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях при поддержке федеральных музеев. Шефство над Славяносербским краеведческим музеем взял музей-заповедник &quot;Сталинградская битва&quot;, - говорится в сообщении.Как уточняется, в помещении детского музейного центра выполнены ремонтные работы, дизайнерское оформление и полное техническое оснащение. Благодаря мультимедийному оборудованию, дети и молодежь смогут принимать участие в мероприятиях различной тематики: по военной истории, этнографии, антропологии, краеведению, декоративно-прикладному искусству, а также событиях, приуроченных к государственным праздникам.Основным тематическим блоком детского музейного центра стал образовательный проект "Семь чудес России", в рамках которого будут проведены онлайн-лектории, мастер-классы, литературные гостиные, квизы, показы фильмов об истории России, телемосты и другие активности.Кроме того, музей-заповедник "Сталинградская битва" помог укомплектовать детский центр библиотечным фондом по различным направлениям: география, архитектура, история, музейное дело и другим.
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ольга любимова, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия
Музейные маршруты России, Ольга Любимова, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Россия

Любимова открыла детский центр в музее в ЛНР

© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Сталинградская битва"Детский центр в Славяносербском районном краеведческом музее
Детский центр в Славяносербском районном краеведческом музее - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника "Сталинградская битва"
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Луганскую Народную Республику приняла участие в церемонии открытия детского центра в Славяносербском районном краеведческом музее, это 36-й по счету центр, открытый в новых регионах, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.
«

"В рамках рабочего визита в Луганскую Народную Республику министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова приняла участие в открытии детского центра в Славяносербском районном краеведческом музее. Детский центр в Славяносербском районном краеведческом музее стал по счету 36-м, открытым в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях при поддержке федеральных музеев. Шефство над Славяносербским краеведческим музеем взял музей-заповедник "Сталинградская битва", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в помещении детского музейного центра выполнены ремонтные работы, дизайнерское оформление и полное техническое оснащение. Благодаря мультимедийному оборудованию, дети и молодежь смогут принимать участие в мероприятиях различной тематики: по военной истории, этнографии, антропологии, краеведению, декоративно-прикладному искусству, а также событиях, приуроченных к государственным праздникам.
Детский центр - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
Любимова: в музеях ЛНР открыли три новых детских центра
30 августа, 16:16
Основным тематическим блоком детского музейного центра стал образовательный проект "Семь чудес России", в рамках которого будут проведены онлайн-лектории, мастер-классы, литературные гостиные, квизы, показы фильмов об истории России, телемосты и другие активности.
Кроме того, музей-заповедник "Сталинградская битва" помог укомплектовать детский центр библиотечным фондом по различным направлениям: география, архитектура, история, музейное дело и другим.
 
Музейные маршруты РоссииОльга ЛюбимоваДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаРоссия
 
 
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