https://ria.ru/20241031/lnrmuzey-1981130502.html

Любимова открыла детский центр в музее в ЛНР

Любимова открыла детский центр в музее в ЛНР - РИА Новости, 31.10.2024

Любимова открыла детский центр в музее в ЛНР

Министр культуры России Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Луганскую Народную Республику приняла участие в церемонии открытия детского центра в... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:32

2024-10-31T14:32

2024-10-31T14:32

музейные маршруты россии

ольга любимова

донецкая народная республика

луганская народная республика

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова в ходе рабочей поездки в Луганскую Народную Республику приняла участие в церемонии открытия детского центра в Славяносербском районном краеведческом музее, это 36-й по счету центр, открытый в новых регионах, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ."В рамках рабочего визита в Луганскую Народную Республику министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова приняла участие в открытии детского центра в Славяносербском районном краеведческом музее. Детский центр в Славяносербском районном краеведческом музее стал по счету 36-м, открытым в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях при поддержке федеральных музеев. Шефство над Славяносербским краеведческим музеем взял музей-заповедник "Сталинградская битва", - говорится в сообщении.Как уточняется, в помещении детского музейного центра выполнены ремонтные работы, дизайнерское оформление и полное техническое оснащение. Благодаря мультимедийному оборудованию, дети и молодежь смогут принимать участие в мероприятиях различной тематики: по военной истории, этнографии, антропологии, краеведению, декоративно-прикладному искусству, а также событиях, приуроченных к государственным праздникам.Основным тематическим блоком детского музейного центра стал образовательный проект "Семь чудес России", в рамках которого будут проведены онлайн-лектории, мастер-классы, литературные гостиные, квизы, показы фильмов об истории России, телемосты и другие активности.Кроме того, музей-заповедник "Сталинградская битва" помог укомплектовать детский центр библиотечным фондом по различным направлениям: география, архитектура, история, музейное дело и другим.

https://ria.ru/20240830/lyubimova-1969526451.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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ольга любимова, донецкая народная республика, луганская народная республика, россия