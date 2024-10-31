https://ria.ru/20241031/livan-1981140770.html

В Ливане заявили об атаке израильского БПЛА на машину скорой на юге страны

В Ливане заявили об атаке израильского БПЛА на машину скорой на юге страны - РИА Новости, 31.10.2024

В Ливане заявили об атаке израильского БПЛА на машину скорой на юге страны

Машина скорой помощи на юге Ливана подверглась атаке израильского беспилотника, один человек погиб, передает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:52

2024-10-31T13:52

2024-10-31T13:52

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обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024

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БЕЙРУТ, 31 окт - РИА Новости. Машина скорой помощи на юге Ливана подверглась атаке израильского беспилотника, один человек погиб, передает ливанское национальное агентство NNA. "Израильский беспилотник выпустил направленную ракету по машине скорой помощи исламской ассоциации на автостраде Дейр Захрани на юге Ливана. Один человек погиб и еще один получил ранения", - пишет агентство. По данным NNA, погиб сотрудник медицинской службы из состава бригады скорой помощи. Центр экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана уточняет, что число погибших ливанских парамедиков с начала военной кампании Израиля против Ливана возросло до 173 человек, ранения получили 277 спасателей, атаковано 243 кареты скорой помощи. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.

https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024