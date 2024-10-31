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В Ливане заявили об атаке израильского БПЛА на машину скорой на юге страны - РИА Новости, 31.10.2024
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13:52 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/livan-1981140770.html
В Ливане заявили об атаке израильского БПЛА на машину скорой на юге страны
В Ливане заявили об атаке израильского БПЛА на машину скорой на юге страны - РИА Новости, 31.10.2024
В Ливане заявили об атаке израильского БПЛА на машину скорой на юге страны
Машина скорой помощи на юге Ливана подверглась атаке израильского беспилотника, один человек погиб, передает ливанское национальное агентство NNA. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:52
2024-10-31T13:52
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БЕЙРУТ, 31 окт - РИА Новости. Машина скорой помощи на юге Ливана подверглась атаке израильского беспилотника, один человек погиб, передает ливанское национальное агентство NNA. "Израильский беспилотник выпустил направленную ракету по машине скорой помощи исламской ассоциации на автостраде Дейр Захрани на юге Ливана. Один человек погиб и еще один получил ранения", - пишет агентство. По данным NNA, погиб сотрудник медицинской службы из состава бригады скорой помощи. Центр экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана уточняет, что число погибших ливанских парамедиков с начала военной кампании Израиля против Ливана возросло до 173 человек, ранения получили 277 спасателей, атаковано 243 кареты скорой помощи. Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
https://ria.ru/20241001/izrail-1975709362.html
https://ria.ru/20240924/voyna-1974359553.html
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в мире, ливан, израиль, хезболла, обострение ситуации между израилем и хезболлой — 2024
В мире, Ливан, Израиль, Хезболла, Обострение ситуации между Израилем и Хезболлой — 2024
В Ливане заявили об атаке израильского БПЛА на машину скорой на юге страны

NNA: израильский беспилотник атаковал машину скорой помощи на юге Ливана

© AP Photo / Mohammad ZaatariМашина скорой помощи в Ливане
Машина скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Машина скорой помощи в Ливане. Архивное фото
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БЕЙРУТ, 31 окт - РИА Новости. Машина скорой помощи на юге Ливана подверглась атаке израильского беспилотника, один человек погиб, передает ливанское национальное агентство NNA.
"Израильский беспилотник выпустил направленную ракету по машине скорой помощи исламской ассоциации на автостраде Дейр Захрани на юге Ливана. Один человек погиб и еще один получил ранения", - пишет агентство.
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По данным NNA, погиб сотрудник медицинской службы из состава бригады скорой помощи.
Центр экстренных ситуаций министерства здравоохранения Ливана уточняет, что число погибших ливанских парамедиков с начала военной кампании Израиля против Ливана возросло до 173 человек, ранения получили 277 спасателей, атаковано 243 кареты скорой помощи.
Израиль с 1 октября проводит наземную операцию против сил "Хезболлах" на юге Ливана и продолжает воздушные бомбардировки соседней страны, где погибли уже более 2,6 тысячи человек, включая лидеров шиитского движения, более миллиона человек стали беженцами. Несмотря на потери, в том числе в командном составе, "Хезболлах" ведет наземные бои и не прекращает ракетные обстрелы израильской территории.
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