Рейтинг@Mail.ru
Ликсутов: предприятия Москвы развивают сотрудничество с Саудовской Аравией - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/liksutov-1981098301.html
Ликсутов: предприятия Москвы развивают сотрудничество с Саудовской Аравией
Ликсутов: предприятия Москвы развивают сотрудничество с Саудовской Аравией - РИА Новости, 31.10.2024
Ликсутов: предприятия Москвы развивают сотрудничество с Саудовской Аравией
Свыше 20% московского промышленного экспорта приходится на товары машиностроения в страны Персидского залива, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:13
2024-10-31T12:13
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
анатолий гарбузов
саудовская аравия
персидский залив
максим ликсутов
снг
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981096869_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_77b285f0e6b49f385ddf2d68bd5263c3.jpg
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Свыше 20% московского промышленного экспорта приходится на товары машиностроения в страны Персидского залива, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Продукция промышленных отраслей составляет около 70% всего несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в страны Персидского залива. Повышенным спросом пользуются товары машиностроения – на эту категорию приходится более 20% промышленного экспорта столицы в регион. Активно развивается сотрудничество в сфере фармацевтики и косметики – поставки таких товаров за первое полугодие выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Благоприятную динамику в области экспортного сотрудничества демонстрируют Кувейт, Катар, Оман и Ирак. На Королевство Саудовская Аравия приходится свыше половины от всего объема ННЭ Москвы в страны Персидского залива. Совместная работа в области высоких технологий и реализация проектов по цифровизации промышленности может стать перспективным направлением развития сотрудничества между столицей и Саудовской Аравией.По результатам международной бизнес-миссии промышленники Москвы провели свыше 80 встреч с контрагентами из Саудовской Аравии."В рамках бизнес-миссии семь московских производителей представили зарубежным партнерам высокотехнологичные разработки: комплектующие для промышленного оборудования, роботизированные комплексы для строительства, электрозарядные станции и другую продукцию. В ходе встреч партнеры обсудили перспективы создания контрактных производств платежных терминалов московского производителя, бионических протезов, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Таким образом, столичная компания "Компрессорные технологии" и представители нефтегазового сектора королевства рассмотрели возможность размещения производства столичных комплектующих для технологического компрессорного оборудования на территории Саудовской Аравии. В ходе мероприятий стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в области поставок продукции столичного экспортера на нефтеперерабатывающие заводы страны.Директор компании "Компрессорные технологии" Дмитрий Рудачинский отметил, что Ближний Восток является не только перспективным рынком сбыта. Но и также дает возможность работать в высоко конкурентной среде, где представлены мировые производители аналогичной продукции для развития и совершенствования собственных технологий.Зарубежная инжиниринговая компания предложила московскому производителю возможность совместной разработки роботизированного оборудования для нефтеперерабатывающей отрасли.Так, директор компании "ДЕМОРОБОТ" Наиль Салеев добавил, что при поддержке центра "Моспром" в ходе бизнес-миссии было проведено 18 деловых встреч в Эр-Рияде и Даммаме. Демонтажные роботы AZARRUS заинтересовали зарубежных партнеров строительной, металлургической, цементной отраслей.Он подчеркнул, что по итогу встречи готовится дистрибьютерское соглашение с крупной компанией, которая выразила готовность стать официальным представителем ООО "ДЕМОРОБОТ" на рынке Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.Московские производители несырьевой неэнергетической продукции начиная с 2022 года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Отечественным экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" является комплексом мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. По нацпроекту работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
https://ria.ru/20241031/prompark--1981012478.html
https://ria.ru/20241029/dobavki-1980581562.html
https://ria.ru/20241027/esg-reyting-1980285915.html
москва
саудовская аравия
персидский залив
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1f/1981096869_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_726a686f6a993cd5a4145607381f7073.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, анатолий гарбузов, саудовская аравия, персидский залив, максим ликсутов , снг, экономика
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Москва, Анатолий Гарбузов, Саудовская Аравия, Персидский залив, Максим Ликсутов , СНГ, Экономика

Ликсутов: предприятия Москвы развивают сотрудничество с Саудовской Аравией

© Пресс-служба ДИПППредприятия Москвы развивают сотрудничество с Саудовской Аравией
Предприятия Москвы развивают сотрудничество с Саудовской Аравией - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Пресс-служба ДИПП
Предприятия Москвы развивают сотрудничество с Саудовской Аравией
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Свыше 20% московского промышленного экспорта приходится на товары машиностроения в страны Персидского залива, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
"Продукция промышленных отраслей составляет около 70% всего несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в страны Персидского залива. Повышенным спросом пользуются товары машиностроения – на эту категорию приходится более 20% промышленного экспорта столицы в регион. Активно развивается сотрудничество в сфере фармацевтики и косметики – поставки таких товаров за первое полугодие выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Промпарк Бутово - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Производство климатического оборудования откроется в промпарке "Бутово"
Вчера, 07:13
Благоприятную динамику в области экспортного сотрудничества демонстрируют Кувейт, Катар, Оман и Ирак. На Королевство Саудовская Аравия приходится свыше половины от всего объема ННЭ Москвы в страны Персидского залива. Совместная работа в области высоких технологий и реализация проектов по цифровизации промышленности может стать перспективным направлением развития сотрудничества между столицей и Саудовской Аравией.
По результатам международной бизнес-миссии промышленники Москвы провели свыше 80 встреч с контрагентами из Саудовской Аравии.
"В рамках бизнес-миссии семь московских производителей представили зарубежным партнерам высокотехнологичные разработки: комплектующие для промышленного оборудования, роботизированные комплексы для строительства, электрозарядные станции и другую продукцию. В ходе встреч партнеры обсудили перспективы создания контрактных производств платежных терминалов московского производителя, бионических протезов, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.
Таким образом, столичная компания "Компрессорные технологии" и представители нефтегазового сектора королевства рассмотрели возможность размещения производства столичных комплектующих для технологического компрессорного оборудования на территории Саудовской Аравии. В ходе мероприятий стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в области поставок продукции столичного экспортера на нефтеперерабатывающие заводы страны.
В Москве на 27% увеличили объем производства биологически активных добавок - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
В Москве на 27% увеличили объем производства биологически активных добавок
29 октября, 07:13
Директор компании "Компрессорные технологии" Дмитрий Рудачинский отметил, что Ближний Восток является не только перспективным рынком сбыта. Но и также дает возможность работать в высоко конкурентной среде, где представлены мировые производители аналогичной продукции для развития и совершенствования собственных технологий.
Зарубежная инжиниринговая компания предложила московскому производителю возможность совместной разработки роботизированного оборудования для нефтеперерабатывающей отрасли.
Так, директор компании "ДЕМОРОБОТ" Наиль Салеев добавил, что при поддержке центра "Моспром" в ходе бизнес-миссии было проведено 18 деловых встреч в Эр-Рияде и Даммаме. Демонтажные роботы AZARRUS заинтересовали зарубежных партнеров строительной, металлургической, цементной отраслей.
Он подчеркнул, что по итогу встречи готовится дистрибьютерское соглашение с крупной компанией, которая выразила готовность стать официальным представителем ООО "ДЕМОРОБОТ" на рынке Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.
Московские производители несырьевой неэнергетической продукции начиная с 2022 года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.
Отечественным экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" является комплексом мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. По нацпроекту работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.
Территория Технополиса Москва в ОЭЗ Зеленограда - РИА Новости, 1920, 27.10.2024
ОЭЗ "Технополис Москва" стала лидером российского ESG-рейтинга
27 октября, 09:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовСаудовская АравияПерсидский заливМаксим ЛиксутовСНГЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала