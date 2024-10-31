https://ria.ru/20241031/liksutov-1981098301.html

Ликсутов: предприятия Москвы развивают сотрудничество с Саудовской Аравией

Ликсутов: предприятия Москвы развивают сотрудничество с Саудовской Аравией - РИА Новости, 31.10.2024

Ликсутов: предприятия Москвы развивают сотрудничество с Саудовской Аравией

Свыше 20% московского промышленного экспорта приходится на товары машиностроения в страны Персидского залива, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:13

2024-10-31T12:13

2024-10-31T12:13

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. Свыше 20% московского промышленного экспорта приходится на товары машиностроения в страны Персидского залива, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов."Продукция промышленных отраслей составляет около 70% всего несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) Москвы в страны Персидского залива. Повышенным спросом пользуются товары машиностроения – на эту категорию приходится более 20% промышленного экспорта столицы в регион. Активно развивается сотрудничество в сфере фармацевтики и косметики – поставки таких товаров за первое полугодие выросли в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).Благоприятную динамику в области экспортного сотрудничества демонстрируют Кувейт, Катар, Оман и Ирак. На Королевство Саудовская Аравия приходится свыше половины от всего объема ННЭ Москвы в страны Персидского залива. Совместная работа в области высоких технологий и реализация проектов по цифровизации промышленности может стать перспективным направлением развития сотрудничества между столицей и Саудовской Аравией.По результатам международной бизнес-миссии промышленники Москвы провели свыше 80 встреч с контрагентами из Саудовской Аравии."В рамках бизнес-миссии семь московских производителей представили зарубежным партнерам высокотехнологичные разработки: комплектующие для промышленного оборудования, роботизированные комплексы для строительства, электрозарядные станции и другую продукцию. В ходе встреч партнеры обсудили перспективы создания контрактных производств платежных терминалов московского производителя, бионических протезов, комплектующих для нефтяной и газовой промышленности", – отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного ДИПП Анатолий Гарбузов.Таким образом, столичная компания "Компрессорные технологии" и представители нефтегазового сектора королевства рассмотрели возможность размещения производства столичных комплектующих для технологического компрессорного оборудования на территории Саудовской Аравии. В ходе мероприятий стороны рассмотрели перспективы сотрудничества в области поставок продукции столичного экспортера на нефтеперерабатывающие заводы страны.Директор компании "Компрессорные технологии" Дмитрий Рудачинский отметил, что Ближний Восток является не только перспективным рынком сбыта. Но и также дает возможность работать в высоко конкурентной среде, где представлены мировые производители аналогичной продукции для развития и совершенствования собственных технологий.Зарубежная инжиниринговая компания предложила московскому производителю возможность совместной разработки роботизированного оборудования для нефтеперерабатывающей отрасли.Так, директор компании "ДЕМОРОБОТ" Наиль Салеев добавил, что при поддержке центра "Моспром" в ходе бизнес-миссии было проведено 18 деловых встреч в Эр-Рияде и Даммаме. Демонтажные роботы AZARRUS заинтересовали зарубежных партнеров строительной, металлургической, цементной отраслей.Он подчеркнул, что по итогу встречи готовится дистрибьютерское соглашение с крупной компанией, которая выразила готовность стать официальным представителем ООО "ДЕМОРОБОТ" на рынке Саудовской Аравии и других стран Персидского залива.Московские производители несырьевой неэнергетической продукции начиная с 2022 года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Отечественным экспортерам активно помогает государство. Национальный проект "Международная кооперация и экспорт" является комплексом мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. По нацпроекту работает цифровая платформа "Мой экспорт", где предпринимателям предоставляют поддержку. Там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.

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москва, анатолий гарбузов, саудовская аравия, персидский залив, максим ликсутов , снг, экономика