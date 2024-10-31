Пенсионерам напомнили о скидках на ЖКУ
Сенатор Епифанова: пенсионерам положены льготы при оплате ЖКУ и капремонта
© iStock.com / CherriesJDПожилая пара в парке
© iStock.com / CherriesJD
Пожилая пара в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пенсионерам в России напомнили о полагающихся льготах и субсидиях на оплату ЖКУ. О них сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова рассказала "Газете.Ru".
"Российские пенсионеры могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, если расходы на ЖКУ превышают определенную часть месячного дохода", — отметила она, добавив, что ее размер зависит от региональных норм.
"Российские пенсионеры могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, если расходы на ЖКУ превышают определенную часть месячного дохода", — отметила она, добавив, что ее размер зависит от региональных норм.
Так, в Москве это десять процентов от дохода семьи, в Якутии — 15 процентов. Кроме того, пенсионеры могут получить компенсацию расходов по капремонту.
Субсидия предусмотрена, если пенсионер живет один и не работает или живет с родными неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы.
Субсидия предусмотрена, если пенсионер живет один и не работает или живет с родными неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы.