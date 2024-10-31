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Пенсионерам напомнили о скидках на ЖКУ - РИА Новости, 31.10.2024
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12:03 31.10.2024 (обновлено: 21:50 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/lgoty-1981100222.html
Пенсионерам напомнили о скидках на ЖКУ
Пенсионерам напомнили о скидках на ЖКУ - РИА Новости, 31.10.2024
Пенсионерам напомнили о скидках на ЖКУ
Пенсионерам в России напомнили о полагающихся льготах и субсидиях на оплату ЖКУ. О них сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T12:03
2024-10-31T21:50
общество
россия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пенсионерам в России напомнили о полагающихся льготах и субсидиях на оплату ЖКУ. О них сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова рассказала "Газете.Ru"."Российские пенсионеры могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, если расходы на ЖКУ превышают определенную часть месячного дохода", — отметила она, добавив, что ее размер зависит от региональных норм. Так, в Москве это десять процентов от дохода семьи, в Якутии — 15 процентов. Кроме того, пенсионеры могут получить компенсацию расходов по капремонту.Субсидия предусмотрена, если пенсионер живет один и не работает или живет с родными неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы.
https://ria.ru/20241031/zhkkh-1981026860.html
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общество, россия
Общество, Россия
Пенсионерам напомнили о скидках на ЖКУ

Сенатор Епифанова: пенсионерам положены льготы при оплате ЖКУ и капремонта

© iStock.com / CherriesJDПожилая пара в парке
Пожилая пара в парке - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© iStock.com / CherriesJD
Пожилая пара в парке. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пенсионерам в России напомнили о полагающихся льготах и субсидиях на оплату ЖКУ. О них сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова рассказала "Газете.Ru".

"Российские пенсионеры могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, если расходы на ЖКУ превышают определенную часть месячного дохода", — отметила она, добавив, что ее размер зависит от региональных норм.
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Так, в Москве это десять процентов от дохода семьи, в Якутии — 15 процентов. Кроме того, пенсионеры могут получить компенсацию расходов по капремонту.

Субсидия предусмотрена, если пенсионер живет один и не работает или живет с родными неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы.
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