https://ria.ru/20241031/lgoty-1981100222.html

Пенсионерам напомнили о скидках на ЖКУ

Пенсионерам напомнили о скидках на ЖКУ - РИА Новости, 31.10.2024

Пенсионерам напомнили о скидках на ЖКУ

Пенсионерам в России напомнили о полагающихся льготах и субсидиях на оплату ЖКУ. О них сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:03

2024-10-31T12:03

2024-10-31T21:50

общество

россия

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Пенсионерам в России напомнили о полагающихся льготах и субсидиях на оплату ЖКУ. О них сенатор, арбитражный управляющий Минюста России Ольга Епифанова рассказала "Газете.Ru"."Российские пенсионеры могут получить субсидию на оплату коммунальных услуг, если расходы на ЖКУ превышают определенную часть месячного дохода", — отметила она, добавив, что ее размер зависит от региональных норм. Так, в Москве это десять процентов от дохода семьи, в Якутии — 15 процентов. Кроме того, пенсионеры могут получить компенсацию расходов по капремонту.Субсидия предусмотрена, если пенсионер живет один и не работает или живет с родными неработающими пенсионерами или инвалидами I или II группы.

https://ria.ru/20241031/zhkkh-1981026860.html

https://ria.ru/20241027/deputat-1980318153.html

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2024

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общество, россия