https://ria.ru/20241031/lavrov-1981187795.html
Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 31.10.2024
Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Сирии Бассамом Саббагом ситуацию в САР и вокруг неё, в том числе вопросы урегулирования, а также... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:56
2024-10-31T16:56
2024-10-31T16:56
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сергей лавров
бассам саббаг
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Сирии Бассамом Саббагом ситуацию в САР и вокруг неё, в том числе вопросы урегулирования, а также проблематику, связанную с продолжающейся вооруженной эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта и в Ливане, сообщили в российском дипведомстве. "Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня в свете продолжающейся вооруженной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и в Ливане. Подробно обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи продвижения комплексного урегулирования в САР при строгом соблюдении принципов уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В рамках встречи, прошедшей на полях II Международной конференции по евразийской безопасности, министры затронули также вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового сотрудничества.
https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981153381.html
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в мире, россия, сирия, ливан, сергей лавров, бассам саббаг, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Сирия, Ливан, Сергей Лавров, Бассам Саббаг, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в САР