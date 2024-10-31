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Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 31.10.2024
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16:56 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/lavrov-1981187795.html
Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке - РИА Новости, 31.10.2024
Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке
Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Сирии Бассамом Саббагом ситуацию в САР и вокруг неё, в том числе вопросы урегулирования, а также... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:56
2024-10-31T16:56
в мире
россия
сирия
ливан
сергей лавров
бассам саббаг
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Сирии Бассамом Саббагом ситуацию в САР и вокруг неё, в том числе вопросы урегулирования, а также проблематику, связанную с продолжающейся вооруженной эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта и в Ливане, сообщили в российском дипведомстве. "Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня в свете продолжающейся вооруженной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и в Ливане. Подробно обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи продвижения комплексного урегулирования в САР при строгом соблюдении принципов уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ. В рамках встречи, прошедшей на полях II Международной конференции по евразийской безопасности, министры затронули также вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового сотрудничества.
https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981153381.html
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в мире, россия, сирия, ливан, сергей лавров, бассам саббаг, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Сирия, Ливан, Сергей Лавров, Бассам Саббаг, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

Лавров и глава МИД Сирии обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в САР

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с министром иностранных дел Сирии Бассамом Саббагом ситуацию в САР и вокруг неё, в том числе вопросы урегулирования, а также проблематику, связанную с продолжающейся вооруженной эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта и в Ливане, сообщили в российском дипведомстве.
"Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня в свете продолжающейся вооруженной эскалации в зоне палестино-израильского конфликта и в Ливане. Подробно обсуждена складывающаяся ситуация в Сирии и вокруг нее с акцентом на задачи продвижения комплексного урегулирования в САР при строгом соблюдении принципов уважения ее суверенитета, единства и территориальной целостности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
В рамках встречи, прошедшей на полях II Международной конференции по евразийской безопасности, министры затронули также вопросы дальнейшего укрепления российско-сирийского многопланового сотрудничества.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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Вчера, 14:38
 
В миреРоссияСирияЛиванСергей ЛавровБассам СаббагОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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