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Лавров и спецпред КНР обсудили способы разрешения украинского кризиса - РИА Новости, 31.10.2024
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16:19 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/lavrov-1981177326.html
Лавров и спецпред КНР обсудили способы разрешения украинского кризиса
Лавров и спецпред КНР обсудили способы разрешения украинского кризиса - РИА Новости, 31.10.2024
Лавров и спецпред КНР обсудили способы разрешения украинского кризиса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:19
2024-10-31T16:19
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сергей лавров
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России. "Состоялся обмен мнениями по вопросам новой архитектуры безопасности в Евразии, а также перспективам урегулирования украинского кризиса. Беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе, характерном для российско-китайского стратегического взаимодействия", - говорится в сообщении. Уточняется, что стороны дали высокую оценку развитию политического диалога и практической кооперации между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности мировой системы. "Подчеркнули важность скорейшей и всесторонней реализации итогов встречи лидеров двух стран на площадке недавнего саммита БРИКС в Казани для дальнейшего наращивания двустороннего всеобъемлющего партнерства", - добавляется в публикации на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981153381.html
https://ria.ru/20241031/lavrov--1981168783.html
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в мире, россия, китай, евразия, сергей лавров, ли хуэй, брикс
В мире, Россия, Китай, Евразия, Сергей Лавров, Ли Хуэй, БРИКС
Лавров и спецпред КНР обсудили способы разрешения украинского кризиса

Лавров и спецпред КНР по делам Евразии обсудили украинский кризис

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России.
"Состоялся обмен мнениями по вопросам новой архитектуры безопасности в Евразии, а также перспективам урегулирования украинского кризиса. Беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе, характерном для российско-китайского стратегического взаимодействия", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что стороны дали высокую оценку развитию политического диалога и практической кооперации между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности мировой системы.
"Подчеркнули важность скорейшей и всесторонней реализации итогов встречи лидеров двух стран на площадке недавнего саммита БРИКС в Казани для дальнейшего наращивания двустороннего всеобъемлющего партнерства", - добавляется в публикации на сайте МИД РФ.
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