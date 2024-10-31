https://ria.ru/20241031/lavrov-1981177326.html
Лавров и спецпред КНР обсудили способы разрешения украинского кризиса
Лавров и спецпред КНР обсудили способы разрешения украинского кризиса - РИА Новости, 31.10.2024
Лавров и спецпред КНР обсудили способы разрешения украинского кризиса
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T16:19
2024-10-31T16:19
2024-10-31T16:19
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй обсудили вопросы урегулирования украинского кризиса, соответствующее сообщение опубликовано на сайте МИД России. "Состоялся обмен мнениями по вопросам новой архитектуры безопасности в Евразии, а также перспективам урегулирования украинского кризиса. Беседа прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе, характерном для российско-китайского стратегического взаимодействия", - говорится в сообщении. Уточняется, что стороны дали высокую оценку развитию политического диалога и практической кооперации между Россией и Китаем на фоне повышенной турбулентности мировой системы. "Подчеркнули важность скорейшей и всесторонней реализации итогов встречи лидеров двух стран на площадке недавнего саммита БРИКС в Казани для дальнейшего наращивания двустороннего всеобъемлющего партнерства", - добавляется в публикации на сайте МИД РФ.
https://ria.ru/20241031/zelenskiy-1981153381.html
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в мире, россия, китай, евразия, сергей лавров, ли хуэй, брикс
В мире, Россия, Китай, Евразия, Сергей Лавров, Ли Хуэй, БРИКС
Лавров и спецпред КНР обсудили способы разрешения украинского кризиса
Лавров и спецпред КНР по делам Евразии обсудили украинский кризис