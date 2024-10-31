https://ria.ru/20241031/lavrov-1981154491.html

Лавров и Сийярто обсудили реализацию договоренностей Путина и Орбана

Лавров и Сийярто обсудили реализацию договоренностей Путина и Орбана - РИА Новости, 31.10.2024

Лавров и Сийярто обсудили реализацию договоренностей Путина и Орбана

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече в Минске "сверили часы" по вопросам... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:42

2024-10-31T14:42

2024-10-31T14:42

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече в Минске "сверили часы" по вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщили в российском дипведомстве. Встреча состоялась в четверг на полях II Международной конференции по евразийской безопасности. "Проведена "сверка часов" по широкому кругу практических вопросов двустороннего взаимодействия с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 5 июля в Москве, а также по итогам 15-го заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 20 сентября в Будапеште. Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных проблем", - говорится в комментарии на сайте ведомства. Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

https://ria.ru/20241031/nato-1981044267.html

https://ria.ru/20241025/siyyarto-1980133480.html

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в мире, венгрия, россия, владимир путин, виктор орбан, сергей лавров, петер сийярто, минск