Лавров и Сийярто обсудили реализацию договоренностей Путина и Орбана
Лавров и Сийярто "сверили часы" по реализации договоренностей Путина и Орбана
© Фото : МИД РФГлава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Минске
Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто во время встречи в Минске
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на встрече в Минске "сверили часы" по вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, сообщили в российском дипведомстве.
Встреча состоялась в четверг на полях II Международной конференции по евразийской безопасности.
"Проведена "сверка часов" по широкому кругу практических вопросов двустороннего взаимодействия с акцентом на реализацию договоренностей, достигнутых в ходе переговоров президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана 5 июля в Москве, а также по итогам 15-го заседания российско-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 20 сентября в Будапеште. Состоялся обмен мнениями по ряду актуальных международных проблем", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
Орбан 5 июля с делегацией прибыл в Москву и провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Визит в Москву он назвал следующим этапом мирной миссии, началом которой была поездка в Киев 2 июля. Затем он побывал в Пекине, где заявил, что Венгрия выступает против конфронтации с Китаем и за сотрудничество ЕС и КНР. После Пекина венгерский премьер отправился в Вашингтон на саммит НАТО, на полях которого встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Затем он провел переговоры с экс-президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.