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Лавров рассказал, что будет с Зеленским из-за попыток втянуть США в войну - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:11 31.10.2024 (обновлено: 14:20 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/lavrov-1981146946.html
Лавров рассказал, что будет с Зеленским из-за попыток втянуть США в войну
Лавров рассказал, что будет с Зеленским из-за попыток втянуть США в войну - РИА Новости, 31.10.2024
Лавров рассказал, что будет с Зеленским из-за попыток втянуть США в войну
США будут бить Зеленского по рукам, если он будет пытаться втянуть Вашингтон в войну против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:11
2024-10-31T14:20
сша
россия
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. США будут бить Зеленского по рукам, если он будет пытаться втянуть Вашингтон в войну против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Уверен, что ради обеспечения безопасности США, американского народа, чтобы не подвергать его никаким рискам, они будут бить его (Владимира Зеленского - ред.) по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть США в войну против России", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html
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сша, россия, в мире, сергей лавров, владимир зеленский
США, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Лавров рассказал, что будет с Зеленским из-за попыток втянуть США в войну

Лавров: США будут бить Зеленского по рукам за попытки втянуть в войну против РФ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. США будут бить Зеленского по рукам, если он будет пытаться втянуть Вашингтон в войну против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Уверен, что ради обеспечения безопасности США, американского народа, чтобы не подвергать его никаким рискам, они будут бить его (Владимира Зеленского - ред.) по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть США в войну против России", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Зеленского послали
27 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияВ миреСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
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