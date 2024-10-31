https://ria.ru/20241031/lavrov-1981146946.html

Лавров рассказал, что будет с Зеленским из-за попыток втянуть США в войну

Лавров рассказал, что будет с Зеленским из-за попыток втянуть США в войну - РИА Новости, 31.10.2024

Лавров рассказал, что будет с Зеленским из-за попыток втянуть США в войну

США будут бить Зеленского по рукам, если он будет пытаться втянуть Вашингтон в войну против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:11

2024-10-31T14:11

2024-10-31T14:20

сша

россия

специальная военная операция на украине

в мире

сергей лавров

владимир зеленский

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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. США будут бить Зеленского по рукам, если он будет пытаться втянуть Вашингтон в войну против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Уверен, что ради обеспечения безопасности США, американского народа, чтобы не подвергать его никаким рискам, они будут бить его (Владимира Зеленского - ред.) по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть США в войну против России", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.

https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html

сша

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сша, россия, в мире, сергей лавров, владимир зеленский