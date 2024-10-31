https://ria.ru/20241031/lavrov-1981146946.html
Лавров рассказал, что будет с Зеленским из-за попыток втянуть США в войну
Лавров рассказал, что будет с Зеленским из-за попыток втянуть США в войну - РИА Новости, 31.10.2024
Лавров рассказал, что будет с Зеленским из-за попыток втянуть США в войну
США будут бить Зеленского по рукам, если он будет пытаться втянуть Вашингтон в войну против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:11
2024-10-31T14:11
2024-10-31T14:20
сша
россия
специальная военная операция на украине
в мире
сергей лавров
владимир зеленский
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. США будут бить Зеленского по рукам, если он будет пытаться втянуть Вашингтон в войну против России, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Уверен, что ради обеспечения безопасности США, американского народа, чтобы не подвергать его никаким рискам, они будут бить его (Владимира Зеленского - ред.) по рукам, когда он продолжит пытаться втянуть США в войну против России", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции.
https://ria.ru/20240927/zelenskiy-1974978942.html
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сша, россия, в мире, сергей лавров, владимир зеленский
США, Россия, Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Лавров рассказал, что будет с Зеленским из-за попыток втянуть США в войну
Лавров: США будут бить Зеленского по рукам за попытки втянуть в войну против РФ