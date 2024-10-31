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Пресс-конференция Лаврова по итогам Минской конференции. Прямая трансляция
Пресс-конференция Лаврова по итогам Минской конференции. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.10.2024
Пресс-конференция Лаврова по итогам Минской конференции. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам Минской конференции по евразийской безопасности. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:54
2024-10-31T13:54
2024-10-31T13:54
россия
сергей лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам Минской конференции по евразийской безопасности.
россия
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Лавров на пресс-конференции по итогам Минской конференции по евразийской безопасности
Лавров на пресс-конференции по итогам Минской конференции по евразийской безопасности
2024-10-31T13:54
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PT13M33S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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5
4.7
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россия, сергей лавров, видео
Россия, Сергей Лавров
Пресс-конференция Лаврова по итогам Минской конференции. Прямая трансляция
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам Минской конференции по евразийской безопасности.
2024-10-31T13:54
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PT13M33S
Пресс-конференция Лаврова по итогам Минской конференции. Прямая трансляция
Читать ria.ru в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам Минской конференции по евразийской безопасности.