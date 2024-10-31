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Пресс-конференция Лаврова по итогам Минской конференции. Прямая трансляция

Пресс-конференция Лаврова по итогам Минской конференции. Прямая трансляция - РИА Новости, 31.10.2024

Пресс-конференция Лаврова по итогам Минской конференции. Прямая трансляция

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам Минской конференции по евразийской безопасности. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:54

2024-10-31T13:54

2024-10-31T13:54

россия

сергей лавров

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит пресс-конференцию по итогам Минской конференции по евразийской безопасности.

россия

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2024

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россия, сергей лавров, видео