Рейтинг@Mail.ru
Лавров примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:26 31.10.2024 (обновлено: 00:48 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/lavrov-1981022823.html
Лавров примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности
Лавров примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 31.10.2024
Лавров примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг примет участие в Минской международной конференции по евразийской безопасности. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T00:26
2024-10-31T00:48
россия
евразия
москва
сергей лавров
владимир путин
мария захарова
снг
одкб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955519992_0:0:3276:1843_1920x0_80_0_0_5356e1d345d40059ddeb449c6adae4cc.jpg
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг примет участие в Минской международной конференции по евразийской безопасности. Как рассказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в своем выступлении на пленарном заседании Лавров затронет вопросы реализации выдвинутой президентом России Владимиром Путиным инициативы по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. В июне Путин, выступая на встрече с руководством МИД, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. По его словам, для продвижения этой идеи нужно активизировать диалог в Союзном государстве, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. По мнению Москвы, концепция новой архитектуры безопасности в Евразии должна обеспечивать баланс интересов всех стран континента и будет открыта для участия всех, без исключения, расположенных в Евразии государств. Причем в Москве подчеркивали, что не закрывают двери и для участия в ней европейских государств. "Мы не занимаемся "отгораживанием" и не исключаем из диалога европейские государства — при условии их искренней заинтересованности и невовлеченности в деструктивные действия, направленные против других стран Евразии — континента, простирающегося от Лиссабона до Владивостока и от Москвы до Эр-Рияда, Нью-Дели, Пекина и Джакарты", — говорил ранее Лавров. По его словам, российская инициатива базируется на понимании необходимости принятия на себя странами и многосторонними структурами евразийского региона ответственности за обеспечение собственной безопасности — в соответствии с принципом "евразийским проблемам — евразийские решения". В Минске 31 октября — 1 ноября пройдет вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности. Ее целью, как отметили организаторы, является откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними. Участниками второй Минской международной конференции по евразийской безопасности станут около 600 человек, среди них - представители стран ОБСЕ, СНГ, ШОС, руководители ряда международных организаций, руководители и высокопоставленные эксперты ведущих "фабрик мысли" всего евразийского региона, сообщил ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Ожидается, что участниками конференции станут представители 45 стран.
https://ria.ru/20241028/minsk-1980573943.html
https://ria.ru/20241030/neverovskiy-1981001115.html
россия
евразия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1a/1955519992_545:0:3276:2048_1920x0_80_0_0_46b4ce22615179c128decd313d8c2a69.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евразия, москва, сергей лавров, владимир путин, мария захарова, снг, одкб, евразийский экономический союз
Россия, Евразия, Москва, Сергей Лавров, Владимир Путин, Мария Захарова, СНГ, ОДКБ, Евразийский экономический союз
Лавров примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности

Лавров примет участие в конференции по евразийской безопасности в Минске

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг примет участие в Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Как рассказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в своем выступлении на пленарном заседании Лавров затронет вопросы реализации выдвинутой президентом России Владимиром Путиным инициативы по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. В июне Путин, выступая на встрече с руководством МИД, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. По его словам, для продвижения этой идеи нужно активизировать диалог в Союзном государстве, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.
Площадь Победы в Минске - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
В Минске пройдет конференция по евразийской безопасности
28 октября, 19:22
По мнению Москвы, концепция новой архитектуры безопасности в Евразии должна обеспечивать баланс интересов всех стран континента и будет открыта для участия всех, без исключения, расположенных в Евразии государств. Причем в Москве подчеркивали, что не закрывают двери и для участия в ней европейских государств.
"Мы не занимаемся "отгораживанием" и не исключаем из диалога европейские государства — при условии их искренней заинтересованности и невовлеченности в деструктивные действия, направленные против других стран Евразии — континента, простирающегося от Лиссабона до Владивостока и от Москвы до Эр-Рияда, Нью-Дели, Пекина и Джакарты", — говорил ранее Лавров.
По его словам, российская инициатива базируется на понимании необходимости принятия на себя странами и многосторонними структурами евразийского региона ответственности за обеспечение собственной безопасности — в соответствии с принципом "евразийским проблемам — евразийские решения".
В Минске 31 октября — 1 ноября пройдет вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности. Ее целью, как отметили организаторы, является откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.
Участниками второй Минской международной конференции по евразийской безопасности станут около 600 человек, среди них - представители стран ОБСЕ, СНГ, ШОС, руководители ряда международных организаций, руководители и высокопоставленные эксперты ведущих "фабрик мысли" всего евразийского региона, сообщил ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Ожидается, что участниками конференции станут представители 45 стран.
Минск - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Совбезе Белоруссии рассказали, от чего зависит безопасность Евразии
Вчера, 19:26
 
РоссияЕвразияМоскваСергей ЛавровВладимир ПутинМария ЗахароваСНГОДКБЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала