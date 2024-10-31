https://ria.ru/20241031/lavrov-1981022823.html

Лавров примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности

Лавров примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности - РИА Новости, 31.10.2024

Лавров примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг примет участие в Минской международной конференции по евразийской безопасности. РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T00:26

2024-10-31T00:26

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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг примет участие в Минской международной конференции по евразийской безопасности. Как рассказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в своем выступлении на пленарном заседании Лавров затронет вопросы реализации выдвинутой президентом России Владимиром Путиным инициативы по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. В июне Путин, выступая на встрече с руководством МИД, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. По его словам, для продвижения этой идеи нужно активизировать диалог в Союзном государстве, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества. По мнению Москвы, концепция новой архитектуры безопасности в Евразии должна обеспечивать баланс интересов всех стран континента и будет открыта для участия всех, без исключения, расположенных в Евразии государств. Причем в Москве подчеркивали, что не закрывают двери и для участия в ней европейских государств. "Мы не занимаемся "отгораживанием" и не исключаем из диалога европейские государства — при условии их искренней заинтересованности и невовлеченности в деструктивные действия, направленные против других стран Евразии — континента, простирающегося от Лиссабона до Владивостока и от Москвы до Эр-Рияда, Нью-Дели, Пекина и Джакарты", — говорил ранее Лавров. По его словам, российская инициатива базируется на понимании необходимости принятия на себя странами и многосторонними структурами евразийского региона ответственности за обеспечение собственной безопасности — в соответствии с принципом "евразийским проблемам — евразийские решения". В Минске 31 октября — 1 ноября пройдет вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности. Ее целью, как отметили организаторы, является откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними. Участниками второй Минской международной конференции по евразийской безопасности станут около 600 человек, среди них - представители стран ОБСЕ, СНГ, ШОС, руководители ряда международных организаций, руководители и высокопоставленные эксперты ведущих "фабрик мысли" всего евразийского региона, сообщил ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Ожидается, что участниками конференции станут представители 45 стран.

https://ria.ru/20241028/minsk-1980573943.html

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