Лавров примет участие в Минской конференции по евразийской безопасности
Лавров примет участие в конференции по евразийской безопасности в Минске
Министр иностранных дел России Сергей Лавров . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг примет участие в Минской международной конференции по евразийской безопасности.
Как рассказала ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в своем выступлении на пленарном заседании Лавров затронет вопросы реализации выдвинутой президентом России Владимиром Путиным инициативы по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии. В июне Путин, выступая на встрече с руководством МИД, заявил, что пришло время обсуждать гарантии коллективной безопасности в Евразии и сворачивать присутствие внерегиональных военных сил. По его словам, для продвижения этой идеи нужно активизировать диалог в Союзном государстве, ОДКБ, ЕАЭС, СНГ и Шанхайской организации сотрудничества.
В Минске пройдет конференция по евразийской безопасности
28 октября, 19:22
По мнению Москвы, концепция новой архитектуры безопасности в Евразии должна обеспечивать баланс интересов всех стран континента и будет открыта для участия всех, без исключения, расположенных в Евразии государств. Причем в Москве подчеркивали, что не закрывают двери и для участия в ней европейских государств.
"Мы не занимаемся "отгораживанием" и не исключаем из диалога европейские государства — при условии их искренней заинтересованности и невовлеченности в деструктивные действия, направленные против других стран Евразии — континента, простирающегося от Лиссабона до Владивостока и от Москвы до Эр-Рияда, Нью-Дели, Пекина и Джакарты", — говорил ранее Лавров.
По его словам, российская инициатива базируется на понимании необходимости принятия на себя странами и многосторонними структурами евразийского региона ответственности за обеспечение собственной безопасности — в соответствии с принципом "евразийским проблемам — евразийские решения".
В Минске 31 октября — 1 ноября пройдет вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности. Ее целью, как отметили организаторы, является откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.
Участниками второй Минской международной конференции по евразийской безопасности станут около 600 человек, среди них - представители стран ОБСЕ, СНГ, ШОС, руководители ряда международных организаций, руководители и высокопоставленные эксперты ведущих "фабрик мысли" всего евразийского региона, сообщил ранее пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз. Ожидается, что участниками конференции станут представители 45 стран.