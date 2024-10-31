https://ria.ru/20241031/lavrov--1981168783.html

Лавров прокомментировал намерение Лондона вкладываться в поддержку Киева

Лавров прокомментировал намерение Лондона вкладываться в поддержку Киева - РИА Новости, 31.10.2024

Лавров прокомментировал намерение Лондона вкладываться в поддержку Киева

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение Лондона вкладываться в поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется, напомнил о 20-летней поддержке... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T15:41

2024-10-31T15:41

2024-10-31T15:41

в мире

украина

лондон

афганистан

сергей лавров

владимир зеленский

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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение Лондона вкладываться в поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется, напомнил о 20-летней поддержке Афганистана и призвал посмотреть, как они "сдюжат на украинском направлении". Ранее Великобритания сообщала, что страна увеличит военный бюджет и ежегодно будет закладывать в него по 3 миллиарда фунтов на поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется. "Они постоянно говорят, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но вот в Афганистане им потребовалось 20 лет. Посмотрим, как они сдюжат на украинском направлении", - сказал Лавров. Министр, отвечая в ходе подхода к прессе на вопрос о том, хватит ли теперь денег Владимиру Зеленскому, указал, что он не знает, так как "в чужих карманах не привык лазить".

https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html

https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html

украина

лондон

афганистан

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в мире, украина, лондон, афганистан, сергей лавров, владимир зеленский