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Лавров прокомментировал намерение Лондона вкладываться в поддержку Киева - РИА Новости, 31.10.2024
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15:41 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/lavrov--1981168783.html
Лавров прокомментировал намерение Лондона вкладываться в поддержку Киева
Лавров прокомментировал намерение Лондона вкладываться в поддержку Киева - РИА Новости, 31.10.2024
Лавров прокомментировал намерение Лондона вкладываться в поддержку Киева
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение Лондона вкладываться в поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется, напомнил о 20-летней поддержке... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T15:41
2024-10-31T15:41
в мире
украина
лондон
афганистан
сергей лавров
владимир зеленский
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение Лондона вкладываться в поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется, напомнил о 20-летней поддержке Афганистана и призвал посмотреть, как они "сдюжат на украинском направлении". Ранее Великобритания сообщала, что страна увеличит военный бюджет и ежегодно будет закладывать в него по 3 миллиарда фунтов на поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется. "Они постоянно говорят, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но вот в Афганистане им потребовалось 20 лет. Посмотрим, как они сдюжат на украинском направлении", - сказал Лавров. Министр, отвечая в ходе подхода к прессе на вопрос о том, хватит ли теперь денег Владимиру Зеленскому, указал, что он не знает, так как "в чужих карманах не привык лазить".
https://ria.ru/20241016/evropa-1978215315.html
https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html
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в мире, украина, лондон, афганистан, сергей лавров, владимир зеленский
В мире, Украина, Лондон, Афганистан, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
Лавров прокомментировал намерение Лондона вкладываться в поддержку Киева

Лавров призвал посмотреть, как Лондон будет помогать на украинском направлении

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Сергей Лавров . Архивное фото
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя намерение Лондона вкладываться в поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется, напомнил о 20-летней поддержке Афганистана и призвал посмотреть, как они "сдюжат на украинском направлении".
Ранее Великобритания сообщала, что страна увеличит военный бюджет и ежегодно будет закладывать в него по 3 миллиарда фунтов на поддержку Украины до тех пор, пока это потребуется.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.10.2024
В Европе уже спят и видят, чтобы Украина проиграла
16 октября, 08:00
"Они постоянно говорят, что будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но вот в Афганистане им потребовалось 20 лет. Посмотрим, как они сдюжат на украинском направлении", - сказал Лавров.
Министр, отвечая в ходе подхода к прессе на вопрос о том, хватит ли теперь денег Владимиру Зеленскому, указал, что он не знает, так как "в чужих карманах не привык лазить".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
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В миреУкраинаЛондонАфганистанСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
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