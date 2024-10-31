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Латвия планирует в третий раз выставить на аукцион "Дом Москвы", пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2024
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17:05 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/latviya-1981189789.html
Латвия планирует в третий раз выставить на аукцион "Дом Москвы", пишут СМИ
Латвия планирует в третий раз выставить на аукцион "Дом Москвы", пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2024
Латвия планирует в третий раз выставить на аукцион "Дом Москвы", пишут СМИ
Власти Латвии планируют в третий раз выставить на аукцион конфискованный у РФ "Дом Москвы", снизив цену еще на 10%, после того, как обе попытки продать... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:05
2024-10-31T17:05
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Власти Латвии планируют в третий раз выставить на аукцион конфискованный у РФ "Дом Москвы", снизив цену еще на 10%, после того, как обе попытки продать недвижимость оказались безрезультатными, сообщил портал LSM. Второй аукцион стартовал 1 октября, власти Латвии снизили на "Дом Москвы" цену на 20% после того, как в течение месяца не нашлось покупателей на национализированную недвижимость. Вырученные деньги планируется направить Украине. "Аукцион завершился сегодня, 31 октября, безрезультатно, так как на него не подал заявку ни один участник", - говорится в сообщении. Отмечается, что организаторам аукциона будет направлено предложение о снижении цены объекта "еще на 10% от стартовой цены, что в общей сложности составит 30% от первоначальной цены". Ожидается, что такое решение будет принято 5 ноября, после чего о повторном аукционе может быть объявлено 8 ноября. Таким образом, если первоначальная стоимость объекта к моменту начала первого аукциона в августе составляла 3,57 миллиона евро, к третьей попытке она снизится до 2,5 миллиона евро. В день начала повторного аукциона 1 октября посольство России в Риге второй раз предупредило потенциальных покупателей о юридическом последствии покупки конфискованного Латвией у РФ "Дома Москвы". В январе парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства для предотвращения угроз госбезопасности. Посольство России в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в госсобственность актом произвола и грабежа и заявило, что против организаторов беспрецедентной по враждебности выходки будут приняты ответные меры. За полгода содержание национализированной недвижимости обошлось латвийскому бюджету в сумму более 50 тысяч евро.
https://ria.ru/20240820/latviya-1967371333.html
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в мире, латвия, россия, рига
В мире, Латвия, Россия, Рига
Латвия планирует в третий раз выставить на аукцион "Дом Москвы", пишут СМИ

LSM: Латвия попытается продать "Дом Москвы", снизив цену еще на 10 процентов

CC BY 3.0 / karel291 / Centra rajons, Rīga, LatviaДом Москвы в Риге
Дом Москвы в Риге - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
CC BY 3.0 / karel291 / Centra rajons, Rīga, Latvia
Дом Москвы в Риге. Архивное фото
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Власти Латвии планируют в третий раз выставить на аукцион конфискованный у РФ "Дом Москвы", снизив цену еще на 10%, после того, как обе попытки продать недвижимость оказались безрезультатными, сообщил портал LSM.
Второй аукцион стартовал 1 октября, власти Латвии снизили на "Дом Москвы" цену на 20% после того, как в течение месяца не нашлось покупателей на национализированную недвижимость. Вырученные деньги планируется направить Украине.
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"Аукцион завершился сегодня, 31 октября, безрезультатно, так как на него не подал заявку ни один участник", - говорится в сообщении.
Отмечается, что организаторам аукциона будет направлено предложение о снижении цены объекта "еще на 10% от стартовой цены, что в общей сложности составит 30% от первоначальной цены". Ожидается, что такое решение будет принято 5 ноября, после чего о повторном аукционе может быть объявлено 8 ноября.
Таким образом, если первоначальная стоимость объекта к моменту начала первого аукциона в августе составляла 3,57 миллиона евро, к третьей попытке она снизится до 2,5 миллиона евро.
В день начала повторного аукциона 1 октября посольство России в Риге второй раз предупредило потенциальных покупателей о юридическом последствии покупки конфискованного Латвией у РФ "Дома Москвы".
В январе парламент Латвии принял в окончательном чтении законопроект о передаче культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства для предотвращения угроз госбезопасности. Посольство России в Латвии назвало передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в госсобственность актом произвола и грабежа и заявило, что против организаторов беспрецедентной по враждебности выходки будут приняты ответные меры. За полгода содержание национализированной недвижимости обошлось латвийскому бюджету в сумму более 50 тысяч евро.
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