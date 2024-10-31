https://ria.ru/20241031/lagerya-1981155226.html

Сургутский район Югры потратил 9,1 млн руб на осенние лагеря для школьников

Сургутский район Югры потратил 9,1 млн руб на осенние лагеря для школьников - РИА Новости, 31.10.2024

Сургутский район Югры потратил 9,1 млн руб на осенние лагеря для школьников

Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направили на осеннюю оздоровительную кампанию для школьников порядка 9,1 миллиона рублей,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:44

2024-10-31T14:44

2024-10-31T14:44

ханты-мансийский автономный округ

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

тюменская область

югра

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 окт – РИА Новости. Власти Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа направили на осеннюю оздоровительную кампанию для школьников порядка 9,1 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации муниципалитета. "В этом году финансирование составило на лагеря с дневным пребыванием – районный бюджет 2,7 миллиона рублей, Югра – 3,5 миллиона рублей. На выездные путевки из бюджета Югры – 2,9 миллиона рублей", - сказала собеседница агентства. По словам главы Сургутского района Андрея Трубецкого, осенняя оздоровительная кампания охватила свыше 3,1 тысячи школьников муниципалитета. Так, он добавил, что пришкольные лагеря дневного пребывания открыты на базе 21 общеобразовательного учреждения, еще 120 детей проводят каникулы в лагере "Кар-Тохи. Навыки будущего" в деревне Русскинской, а 40 школьников были размещены в лагерях в Тюменской области. По данным властей, по сравнению с прошлым годом количество детей, отдохнувших в лагерях в осеннюю кампанию, увеличилось на 108. Как отметил Трубецкой, с сентября прошлого года в районе действует центр "Наследие", который объединил 18 военно-патриотических и пять военно-спортивных клубов на базе 19 школ и двух филиалов. В общей сложности в них занимаются 345 школьников, которые проходят начальную строевую, стрелковую, медицинскую, парашютную подготовку, осваивают направление МЧС, занимаются спортивным туризмом и учатся быть волонтерами.

https://ria.ru/20241024/remont-1979871785.html

https://ria.ru/20241021/yugra-1979125046.html

сургутский район

ханты-мансийский автономный округ

тюменская область

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сургутский район, ханты-мансийский автономный округ, тюменская область, югра, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)