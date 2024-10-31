https://ria.ru/20241031/kuzbass-1981052904.html

Жители Кузбасса похитили бюджетные средства для поддержки фермеров

Жители Кузбасса похитили бюджетные средства для поддержки фермеров - РИА Новости, 31.10.2024

Жители Кузбасса похитили бюджетные средства для поддержки фермеров

Восемь жителей Кузбасса, похитившие более 24 миллионов бюджетных средств, выделенных по госпрограмме для поддержки фермерских и крестьянских хозяйств,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T09:10

2024-10-31T09:10

2024-10-31T09:10

происшествия

кемеровская область

россия

кемерово

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg

КЕМЕРОВО, 31 окт – РИА Новости. Восемь жителей Кузбасса, похитившие более 24 миллионов бюджетных средств, выделенных по госпрограмме для поддержки фермерских и крестьянских хозяйств, отделались условными сроками и штрафами, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области. "Проведенными УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу оперативно-розыскными мероприятиями пресечена противоправная деятельность восьми жителей региона, которые предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, совершили хищение бюджетных денежных средств на общую сумму свыше 24,1 миллиона рублей, выделенных крестьянским (фермерским) хозяйствам Кемеровской области в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм в рамках государственной программы Кемеровской области "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области" на 2014 – 2024 годы", – говорится в сообщении. По данным ведомства, организаторами хищения денег стали главный специалист отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и садоводческими обществами министерства сельского хозяйства и ее знакомая, знающая как составлять отчетные документы и имеющая доступ к печатям и расчетным счетам подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. "Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу возбуждено и расследовано уголовное дело по восьми эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)… Центральный районный суд города Кемерово признал указанных лиц виновными в совершении преступлений и назначил каждому из них наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей", – говорится в релизе. Приговор не вступил в законную силу.

https://ria.ru/20241025/mvd-1979974442.html

https://ria.ru/20241005/vzyatka-1976550873.html

кемеровская область

россия

кемерово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, кемеровская область, россия, кемерово