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Жители Кузбасса похитили бюджетные средства для поддержки фермеров - РИА Новости, 31.10.2024
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09:10 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/kuzbass-1981052904.html
Жители Кузбасса похитили бюджетные средства для поддержки фермеров
Жители Кузбасса похитили бюджетные средства для поддержки фермеров - РИА Новости, 31.10.2024
Жители Кузбасса похитили бюджетные средства для поддержки фермеров
Восемь жителей Кузбасса, похитившие более 24 миллионов бюджетных средств, выделенных по госпрограмме для поддержки фермерских и крестьянских хозяйств,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T09:10
2024-10-31T09:10
происшествия
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 31 окт – РИА Новости. Восемь жителей Кузбасса, похитившие более 24 миллионов бюджетных средств, выделенных по госпрограмме для поддержки фермерских и крестьянских хозяйств, отделались условными сроками и штрафами, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области. "Проведенными УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу оперативно-розыскными мероприятиями пресечена противоправная деятельность восьми жителей региона, которые предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, совершили хищение бюджетных денежных средств на общую сумму свыше 24,1 миллиона рублей, выделенных крестьянским (фермерским) хозяйствам Кемеровской области в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм в рамках государственной программы Кемеровской области "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области" на 2014 – 2024 годы", – говорится в сообщении. По данным ведомства, организаторами хищения денег стали главный специалист отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и садоводческими обществами министерства сельского хозяйства и ее знакомая, знающая как составлять отчетные документы и имеющая доступ к печатям и расчетным счетам подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. "Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу возбуждено и расследовано уголовное дело по восьми эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)… Центральный районный суд города Кемерово признал указанных лиц виновными в совершении преступлений и назначил каждому из них наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей", – говорится в релизе. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20241025/mvd-1979974442.html
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происшествия, кемеровская область, россия, кемерово
Происшествия, Кемеровская область, Россия, Кемерово
Жители Кузбасса похитили бюджетные средства для поддержки фермеров

Жители Кузбасса похитили 24 миллиона рублей из средств для поддержки фермеров

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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КЕМЕРОВО, 31 окт – РИА Новости. Восемь жителей Кузбасса, похитившие более 24 миллионов бюджетных средств, выделенных по госпрограмме для поддержки фермерских и крестьянских хозяйств, отделались условными сроками и штрафами, сообщает пресс-служба УФСБ по Кемеровской области.
"Проведенными УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу оперативно-розыскными мероприятиями пресечена противоправная деятельность восьми жителей региона, которые предоставив заведомо ложные и недостоверные сведения в министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса, совершили хищение бюджетных денежных средств на общую сумму свыше 24,1 миллиона рублей, выделенных крестьянским (фермерским) хозяйствам Кемеровской области в виде грантов на развитие семейных животноводческих ферм в рамках государственной программы Кемеровской области "Государственная поддержка агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий в Кемеровской области" на 2014 – 2024 годы", – говорится в сообщении.
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По данным ведомства, организаторами хищения денег стали главный специалист отдела по работе с личными подсобными хозяйствами и садоводческими обществами министерства сельского хозяйства и ее знакомая, знающая как составлять отчетные документы и имеющая доступ к печатям и расчетным счетам подставных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
"Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области-Кузбассу возбуждено и расследовано уголовное дело по восьми эпизодам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (хищение чужого имущества путём обмана, совершенное организованной группой, в особо крупном размере)… Центральный районный суд города Кемерово признал указанных лиц виновными в совершении преступлений и назначил каждому из них наказание в виде 4 лет лишения свободы условно со штрафом от 100 до 200 тысяч рублей", – говорится в релизе.
Приговор не вступил в законную силу.
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