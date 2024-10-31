https://ria.ru/20241031/kurskaya-1981155658.html
Вертолеты Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Вертолеты Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 31.10.2024
Вертолеты Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Ударные вертолеты Ка-52М уничтожили авиационными ракетами украинскую бронетехнику и военнослужащих в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:45
2024-10-31T14:45
2024-10-31T14:46
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Ударные вертолеты Ка-52М уничтожили авиационными ракетами украинскую бронетехнику и военнослужащих в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М в составе смешанной тактической группы выполнили удар авиационными ракетами по бронированной технике и живой силе противника в приграничном районе Курской области. В ходе выполнения боевой задачи летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет с маневра кабрирования и уничтожили бронетехнику ВСУ", - говорится в сообщении. После удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника. Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели, уточнили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20241031/kurskaya-1981128460.html
курская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Вертолеты Ка-52М уничтожили бронетехнику ВСУ в курском приграничье
Экипажи Ка-52М ракетами уничтожили бронетехнику и солдат ВСУ в Курской области