https://ria.ru/20241031/kurskaya-1981132709.html

Российские войска нанесли удары по силам 14 бригад ВСУ в Курской области

Российские войска нанесли удары по силам 14 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.10.2024

Российские войска нанесли удары по силам 14 бригад ВСУ в Курской области

Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в 19 приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:38

2024-10-31T13:38

2024-10-31T13:38

специальная военная операция на украине

курская область

украина

александрия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0a/1965351009_0:0:1783:1003_1920x0_80_0_0_d53156120a128836165801a21f75043a.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в 19 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 103-й, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам восьми бригад ВСУ в семи районах Сумской области.

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

курская область

украина

александрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

курская область, украина, александрия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)