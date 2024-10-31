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Российские войска нанесли удары по силам 14 бригад ВСУ в Курской области
Российские войска нанесли удары по силам 14 бригад ВСУ в Курской области - РИА Новости, 31.10.2024
Российские войска нанесли удары по силам 14 бригад ВСУ в Курской области
Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в 19 приграничных районах Курской области,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:38
2024-10-31T13:38
2024-10-31T13:38
специальная военная операция на украине
курская область
украина
александрия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Российская армейская авиация и артиллерия нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в 19 приграничных районах Курской области, сообщило Минобороны РФ. "Ударами армейской авиации и огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 41-й, 47-й и 61-й механизированных, 17-й танковой, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 1-ой бригады специального назначения, 103-й, 112-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 17-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Гуево, Дарьино, Колмаков, Кругленькое, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Михайловка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово, Свердликово, Суджа и Черкасское Поречное", - говорится в сообщении. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по резервам восьми бригад ВСУ в семи районах Сумской области.
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, украина, александрия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Украина, Александрия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские войска нанесли удары по силам 14 бригад ВСУ в Курской области
ВС России поразили силы и технику 14 бригад ВСУ в 19 районах Курской области