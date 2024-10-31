https://ria.ru/20241031/kurskaya-1981128460.html

Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область

Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости, 31.10.2024

Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область

Группировка "Север" отразила четыре контратаки украинских войск и предотвратила их попытку прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:22

2024-10-31T13:22

2024-10-31T14:04

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Группировка "Север" отразила четыре контратаки украинских войск и предотвратила их попытку прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области, сообщили в Минобороны."Потери противника составили около десяти человек личного состава убитыми и ранеными", — говорится в сводке.Кроме того, группировка отбила украинские атаки в районах сел Дарьино, Новоивановка и Плехово. В этих боях ВСУ потеряли около 30 солдат, две боевые бронированные машины и два автомобиля.Российские бойцы также продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.В то же время российские авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в 19 приграничных районах, а оперативно-тактическая авиация и ракетные войска — по резервам восьми бригад в семи районах Сумской области. В целом за сутки украинская армия потеряла на Курском направлении:

https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, вооруженные силы рф