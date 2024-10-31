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Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости, 31.10.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 31.10.2024 (обновлено: 14:04 31.10.2024)
https://ria.ru/20241031/kurskaya-1981128460.html
Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область
Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область - РИА Новости, 31.10.2024
Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область
Группировка "Север" отразила четыре контратаки украинских войск и предотвратила их попытку прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:22
2024-10-31T14:04
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
курская область
безопасность
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Группировка "Север" отразила четыре контратаки украинских войск и предотвратила их попытку прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области, сообщили в Минобороны."Потери противника составили около десяти человек личного состава убитыми и ранеными", — говорится в сводке.Кроме того, группировка отбила украинские атаки в районах сел Дарьино, Новоивановка и Плехово. В этих боях ВСУ потеряли около 30 солдат, две боевые бронированные машины и два автомобиля.Российские бойцы также продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.В то же время российские авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в 19 приграничных районах, а оперативно-тактическая авиация и ракетные войска — по резервам восьми бригад в семи районах Сумской области. В целом за сутки украинская армия потеряла на Курском направлении:
https://ria.ru/20241031/zapad-1980972973.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, курская область, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Курская область, Безопасность, Вооруженные силы РФ
Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область

Российские войска не дали ВСУ прорваться через границу у поселка Новый Путь

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
Украинские военные в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Leo Correa
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Группировка "Север" отразила четыре контратаки украинских войск и предотвратила их попытку прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области, сообщили в Минобороны.
"Потери противника составили около десяти человек личного состава убитыми и ранеными", — говорится в сводке.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Запад потерпел поражение от России в Курской области
Вчера, 08:00
Кроме того, группировка отбила украинские атаки в районах сел Дарьино, Новоивановка и Плехово. В этих боях ВСУ потеряли около 30 солдат, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Российские бойцы также продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
В то же время российские авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в 19 приграничных районах, а оперативно-тактическая авиация и ракетные войска — по резервам восьми бригад в семи районах Сумской области.
В целом за сутки украинская армия потеряла на Курском направлении:
  • более 300 военнослужащих;
  • четыре боевые бронемашины;
  • восемь артиллерийских орудий;
  • четыре миномета;
  • израильскую радиолокационную станцию RADA;
  • девять автомобилей.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныКурская областьБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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