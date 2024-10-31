Российские войска сорвали попытку ВСУ прорваться в Курскую область
Российские войска не дали ВСУ прорваться через границу у поселка Новый Путь
© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военные в Харьковской области
© AP Photo / Leo Correa
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Группировка "Север" отразила четыре контратаки украинских войск и предотвратила их попытку прорваться через границу в направлении поселка Новый Путь в Курской области, сообщили в Минобороны.
"Потери противника составили около десяти человек личного состава убитыми и ранеными", — говорится в сводке.
Кроме того, группировка отбила украинские атаки в районах сел Дарьино, Новоивановка и Плехово. В этих боях ВСУ потеряли около 30 солдат, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
Российские бойцы также продолжили наступательные действия и нанесли поражение формированиям десяти украинских бригад в районах Дарьино, Нижнего Клина, Николаево-Дарьино, Новоивановки и Плехово.
В то же время российские авиация и артиллерия нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 14 украинских бригад в 19 приграничных районах, а оперативно-тактическая авиация и ракетные войска — по резервам восьми бригад в семи районах Сумской области.
В целом за сутки украинская армия потеряла на Курском направлении:
- более 300 военнослужащих;
- четыре боевые бронемашины;
- восемь артиллерийских орудий;
- четыре миномета;
- израильскую радиолокационную станцию RADA;
- девять автомобилей.
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22 июня 2022, 17:18