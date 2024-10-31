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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников - РИА Новости, 31.10.2024
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T00:52
2024-10-31T00:52
2024-10-31T00:52
курская область
алексей смирнов (политик)
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Курской области, сообщил губернатор Алексей Смирнов. "Курская область: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - написал он в своем Telegram-канале.
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курская область, алексей смирнов (политик)
Курская область, Алексей Смирнов (политик)
В Курской области объявили опасность атаки беспилотников
Губернатор Смирнов: в Курской области объявлена опасность атаки беспилотников