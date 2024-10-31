Рейтинг@Mail.ru
Молдавский депутат заявил о давлении на судей для признания итогов выборов - РИА Новости, 31.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/ks-1981124568.html
Молдавский депутат заявил о давлении на судей для признания итогов выборов
Молдавский депутат заявил о давлении на судей для признания итогов выборов - РИА Новости, 31.10.2024
Молдавский депутат заявил о давлении на судей для признания итогов выборов
На судей Конституционного суда Молдавии оказывается сильное давление, чтобы они признали результаты референдума о евроинтеграции, заявила в четверг депутат... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T13:10
2024-10-31T13:10
в мире
молдавия
гагаузия
марина таубер
майя санду
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979076782_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6637cae85f227a5456ce57bfec24b279.jpg
КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. На судей Конституционного суда Молдавии оказывается сильное давление, чтобы они признали результаты референдума о евроинтеграции, заявила в четверг депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Конституционный суд Молдавии 31 октября собрался на заседание, чтобы обсудить вопрос возможного признания итогов референдума о евроинтеграции. Молдавская оппозиция проводит у здания Конституционного суда акцию протеста против признания итогов референдума о ЕС. Среди протестующих представители оппозиционной Партии коммунистов и блока "Победа". Молдавская полиция не пускала часть представителей оппозиционного блока "Победа" в здание КС для подачи запроса о непризнании итогов референдума о ЕС, однако позже им позволили зайти, но удерживали их в коридоре. Вскоре им все же удалось передать обращение. Депутаты от блока надеются, что КС возьмет паузу в рассмотрении вопроса и даст им возможность представить свои аргументы. "По нашей информации, на судей КС оказывается сильное давление, чтобы они сегодня признали результаты референдума. Признанием результатов референдума хотят укрепить позицию Майи Санду (президент Молдавии - ред.) перед вторым туром выборов", - заявила журналистам Таубер. Она отметила, что депутаты от блока подали запрос в КС, потому что не согласны с результатами референдума. "Было много нарушений и фальсификаций. Вопрос на референдуме изначально был сформулирован неправильно. Мы ждем, что судьи отменят сегодняшнее заседание и пригласят нас, чтобы мы представили свои аргументы", - пояснила она. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html
https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/15/1979076782_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5be43d17ac36c00364b4cec4100f6ca2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, марина таубер, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Марина Таубер, Майя Санду, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Молдавский депутат заявил о давлении на судей для признания итогов выборов

Молдавский депутат заявил о давлении на судей КС для признания итогов выборов

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Мужчина голосует на избирательном участке на выборах президента и конституционном референдуме по вопросу евроинтеграции в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. На судей Конституционного суда Молдавии оказывается сильное давление, чтобы они признали результаты референдума о евроинтеграции, заявила в четверг депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер.
Конституционный суд Молдавии 31 октября собрался на заседание, чтобы обсудить вопрос возможного признания итогов референдума о евроинтеграции. Молдавская оппозиция проводит у здания Конституционного суда акцию протеста против признания итогов референдума о ЕС. Среди протестующих представители оппозиционной Партии коммунистов и блока "Победа". Молдавская полиция не пускала часть представителей оппозиционного блока "Победа" в здание КС для подачи запроса о непризнании итогов референдума о ЕС, однако позже им позволили зайти, но удерживали их в коридоре. Вскоре им все же удалось передать обращение. Депутаты от блока надеются, что КС возьмет паузу в рассмотрении вопроса и даст им возможность представить свои аргументы.
Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
Санду заявила, что не признает победу Стояногло, если проиграет выборы
28 октября, 22:00
"По нашей информации, на судей КС оказывается сильное давление, чтобы они сегодня признали результаты референдума. Признанием результатов референдума хотят укрепить позицию Майи Санду (президент Молдавии - ред.) перед вторым туром выборов", - заявила журналистам Таубер.
Она отметила, что депутаты от блока подали запрос в КС, потому что не согласны с результатами референдума. "Было много нарушений и фальсификаций. Вопрос на референдуме изначально был сформулирован неправильно. Мы ждем, что судьи отменят сегодняшнее заседание и пригласят нас, чтобы мы представили свои аргументы", - пояснила она.
На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Украину ждет судьба Грузии и Молдавии
Вчера, 08:00
 
В миреМолдавияГагаузияМарина ТауберМайя СандуЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала