https://ria.ru/20241031/ks-1981124568.html

Молдавский депутат заявил о давлении на судей для признания итогов выборов

Молдавский депутат заявил о давлении на судей для признания итогов выборов - РИА Новости, 31.10.2024

Молдавский депутат заявил о давлении на судей для признания итогов выборов

На судей Конституционного суда Молдавии оказывается сильное давление, чтобы они признали результаты референдума о евроинтеграции, заявила в четверг депутат... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T13:10

2024-10-31T13:10

2024-10-31T13:10

в мире

молдавия

гагаузия

марина таубер

майя санду

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. На судей Конституционного суда Молдавии оказывается сильное давление, чтобы они признали результаты референдума о евроинтеграции, заявила в четверг депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Марина Таубер. Конституционный суд Молдавии 31 октября собрался на заседание, чтобы обсудить вопрос возможного признания итогов референдума о евроинтеграции. Молдавская оппозиция проводит у здания Конституционного суда акцию протеста против признания итогов референдума о ЕС. Среди протестующих представители оппозиционной Партии коммунистов и блока "Победа". Молдавская полиция не пускала часть представителей оппозиционного блока "Победа" в здание КС для подачи запроса о непризнании итогов референдума о ЕС, однако позже им позволили зайти, но удерживали их в коридоре. Вскоре им все же удалось передать обращение. Депутаты от блока надеются, что КС возьмет паузу в рассмотрении вопроса и даст им возможность представить свои аргументы. "По нашей информации, на судей КС оказывается сильное давление, чтобы они сегодня признали результаты референдума. Признанием результатов референдума хотят укрепить позицию Майи Санду (президент Молдавии - ред.) перед вторым туром выборов", - заявила журналистам Таубер. Она отметила, что депутаты от блока подали запрос в КС, потому что не согласны с результатами референдума. "Было много нарушений и фальсификаций. Вопрос на референдуме изначально был сформулирован неправильно. Мы ждем, что судьи отменят сегодняшнее заседание и пригласят нас, чтобы мы представили свои аргументы", - пояснила она. На прошедшем 20 октября референдуме по вопросу о вступлении Молдавии в ЕС за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан страны, против высказались 49,54% избирателей. В рамках референдума гражданам нужно было ответить на один вопрос: "Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?". Отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат в президенты от Партии социалистов Александр Стояногло заявил, что результаты референдума спорны и вряд ли могут быть признаны законными, поэтому он выступил против изменения конституции.

https://ria.ru/20241028/sandu-1980597079.html

https://ria.ru/20241031/ukraina-1980997500.html

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в мире, молдавия, гагаузия, марина таубер, майя санду, евросоюз, выборы в молдавии — 2024