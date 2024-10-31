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В Краснодаре полиция устроила погоню за пьяным жителем Чукотки без прав - РИА Новости, 31.10.2024
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17:15 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/krasnodar-1981192707.html
В Краснодаре полиция устроила погоню за пьяным жителем Чукотки без прав
В Краснодаре полиция устроила погоню за пьяным жителем Чукотки без прав - РИА Новости, 31.10.2024
В Краснодаре полиция устроила погоню за пьяным жителем Чукотки без прав
Сотрудникам ДПС в Краснодаре пришлось открыть огонь во время погони за иномаркой, которой управлял житель чукотского Анадыря с признаками опьянения и без прав,... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T17:15
2024-10-31T17:15
происшествия
анадырь
краснодар
краснодарский край
чукотка
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КРАСНОДАР, 31 окт — РИА Новости. Сотрудникам ДПС в Краснодаре пришлось открыть огонь во время погони за иномаркой, которой управлял житель чукотского Анадыря с признаками опьянения и без прав, мужчина задержан, сообщили в краевом ГУМВД. Уточняется, что экипаж ДПС начал преследование автомобиля Mazda, потому что водитель не реагировал на требования об остановке, совершая при этом опасные маневры с выездом на встречку. "В ходе преследования на улице Бородинской водитель иномарки столкнулся с 2 патрульными автомобилями и скрылся с места ДТП. Один из пассажиров попытался убежать, но был задержан. Водитель с другим пассажиром продолжили движение", - говорится в сообщении. В Пашковском микрорайоне госавтоинспектор выстрелил вверх и по колесам машины - иномарку удалось остановить. При этом никто не пострадал. "Лихачом оказался 22-летний житель Анадыря. У водителя и двух пассажиров имелись признаки опьянения. При задержании они оказали сопротивление полицейским, за что их привлекли к административной ответственности", - добавляют в ведомстве. На водителя составлены протоколы за невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков, а также управление транспортным средством, будучи лишенным водительского удостоверения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в краевом главке.
https://ria.ru/20241015/podolsk-1978064854.html
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анадырь
краснодар
краснодарский край
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Кадры погони полицейских за пьяным жителем Чукотки, севшим за руль без прав
Краснодарским полицейским пришлось гоняться по городу за пьяным жителем Чукотки, севшим за руль без прав. Остановить лихого туриста удалось только стрельбой по колесам. Сейчас мужчина задержан. МВД предоставило РИА Новости видео погони, в том числе кадры, снятые из салона машины убегавшего.
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происшествия, анадырь, краснодар, краснодарский край, чукотка
Происшествия, Анадырь, Краснодар, Краснодарский край, Чукотка
В Краснодаре полиция устроила погоню за пьяным жителем Чукотки без прав

В Краснодаре ДПС открыла огонь по Mazda с пьяным водителем из Анадыря без прав

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КРАСНОДАР, 31 окт — РИА Новости. Сотрудникам ДПС в Краснодаре пришлось открыть огонь во время погони за иномаркой, которой управлял житель чукотского Анадыря с признаками опьянения и без прав, мужчина задержан, сообщили в краевом ГУМВД.
Уточняется, что экипаж ДПС начал преследование автомобиля Mazda, потому что водитель не реагировал на требования об остановке, совершая при этом опасные маневры с выездом на встречку.
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Водитель-лихач открыл огонь по полицейским в Подольске
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"В ходе преследования на улице Бородинской водитель иномарки столкнулся с 2 патрульными автомобилями и скрылся с места ДТП. Один из пассажиров попытался убежать, но был задержан. Водитель с другим пассажиром продолжили движение", - говорится в сообщении.
В Пашковском микрорайоне госавтоинспектор выстрелил вверх и по колесам машины - иномарку удалось остановить. При этом никто не пострадал.
"Лихачом оказался 22-летний житель Анадыря. У водителя и двух пассажиров имелись признаки опьянения. При задержании они оказали сопротивление полицейским, за что их привлекли к административной ответственности", - добавляют в ведомстве.
На водителя составлены протоколы за невыполнение требования об остановке, выезд на встречную полосу, несоблюдение требований дорожных знаков, а также управление транспортным средством, будучи лишенным водительского удостоверения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в краевом главке.
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ПроисшествияАнадырьКраснодарКраснодарский крайЧукотка
 
 
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