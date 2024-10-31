https://ria.ru/20241031/korruptsiya-1981199287.html

В Молдавии отстранили 40 сотрудников АГУ, подозреваемых в коррупции

В Молдавии отстранили 40 сотрудников АГУ, подозреваемых в коррупции - РИА Новости, 31.10.2024

В Молдавии отстранили 40 сотрудников АГУ, подозреваемых в коррупции

Агентство государственных услуг Молдавии (АГУ) сообщило в четверг, что отстранило 40 сотрудников, которых полиция подозревает в причастности к электоральной... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T17:37

2024-10-31T17:37

2024-10-31T17:43

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КИШИНЕВ, 31 окт - РИА Новости. Агентство государственных услуг Молдавии (АГУ) сообщило в четверг, что отстранило 40 сотрудников, которых полиция подозревает в причастности к электоральной коррупции. "Агентство государственных услуг в тесном сотрудничестве с Антикоррупционной прокуратурой и Генеральным инспекторатом полиции инициировало ряд проверок, в результате которых была выявлена группа сотрудников АГУ, получивших денежные суммы в качестве вознаграждения за голоса, отданные на выборах и референдуме 20.10.2024. Учитывая,.. что эти лица имеют доступ к данным из важнейших государственных реестров, было принято решение инициировать служебное расследование и отстранить 40 сотрудников на время проверки", - говорится в заявлении, опубликованном на странице агентства в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская). Антикоррупционная прокуратура 31 октября уведомила Агентство государственных услуг, что в отношении 40 сотрудников агентства есть подозрения в получении денег из России через приложение "Промсвязьбанка". Эти факты проверяются в рамках уголовного дела. Полиция, прокуратура и Национальный антикоррупционный центр Молдавии последние месяцы регулярно проводят обыски по делу о возможном подкупе избирателей. В ночь после президентских выборов Санду заявила, правоохранительные органы якобы располагают "доказательствами" попыток подкупа избирателей преступными группировками, по ее словам, речь идет о 150-300 тысячах голосов. После первого тура голосования в полиции заявили, что через карты российского "Промсвязьбанка" (ПСБ) в республику якобы поступило 39 миллионов долларов для подкупа избирателей. Генпрокурор Молдавии Ион Мунтяну заявил, что по этому делу задержаны 28 человек. Первый тур президентских выборов в Молдавии прошел 20 октября. Баллотирующаяся на второй срок президент Майя Санду набрала 42,45% голосов, на втором месте - отстраненный режимом Санду от должности генпрокурора Молдавии, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло с 25,98%. Оба кандидата проходят во второй тур, который назначен на 3 ноября. Санду выступает за ЕС и ориентацию на Запад. Стояногло считает, что отношения Молдавии с ЕС не должны вредить традиционному партнерству с Россией и СНГ.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20241031/moldaviya-1981055087.html

https://ria.ru/20241031/moldavija-1981075855.html

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в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, промсвязьбанк, евросоюз, выборы в молдавии — 2024