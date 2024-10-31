https://ria.ru/20241031/koreya-1981041502.html

Южная Корея введет новые санкции против КНДР из-за запуска МБР, пишут СМИ

Южная Корея введет новые санкции против КНДР из-за запуска МБР, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2024

Южная Корея введет новые санкции против КНДР из-за запуска МБР, пишут СМИ

Южная Корея введет новые односторонние санкции против КНДР в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), передает агентство Рёнхап со... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T07:09

2024-10-31T07:09

2024-10-31T07:09

в мире

южная корея

корейский полуостров

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ким чен ын

оон

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СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. Южная Корея введет новые односторонние санкции против КНДР в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), передает агентство Рёнхап со ссылкой на президентскую администрацию Южной Кореи. Сообщается, что соответствующее решение было принято на заседании постоянного комитета Совета национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи во главе с президентом страны Юн Сок Ёлем. "Совместно с международным сообществом необходимо решительно реагировать на провокации Северной Кореи и быть полностью готовыми к предотвращению любых внезапных провокаций со стороны КНДР", - заявил президент. Сообщается, что Юн Сок Ёль получил "немедленный доклад" от СНБ о пуске МБР Северной Кореей. В связи с этим по инициативе руководителя Совета национальной безопасности Син Вон Сика было созвано экстренное заседание постоянного комитета СНБ. Постоянные члены СНБ указали на то, что запуск МБР Северной Кореей является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и резко осудили "провокационные действия" Северной Кореи, которые представляют собой "серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в международном сообществе". "В ответ на провокацию Северной Кореи (СНБ – ред.) принял решение ввести новые односторонние санкции против Северной Кореи", - говорится в пресс-релизе администрации президента. Отмечается, что Южная Корея будет тесно сотрудничать с дружественными странами и ООН для обеспечения более эффективного применения существующих международных санкций против Северной Кореи. Конкретные детали новых санкций не были раскрыты. Ранее сообщалось, что КНДР примерно в 7.10 (1.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). По данным японского правительства, дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота – 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск демонстрирует решимость страны противостоять врагам, а представитель министерства обороны КНДР сообщил, что Главное управление ракетных войск провело "очень важное испытание". В последний раз Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября. Предыдущий запуск МБР КНДР состоялся 18 декабря прошлого года.

https://ria.ru/20241031/kndr-1981036027.html

https://ria.ru/20241031/smi-1981039510.html

https://ria.ru/20241031/kndr-1981038767.html

южная корея

корейский полуостров

пхеньян

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в мире, южная корея, корейский полуостров, пхеньян, юн сок ель, ким чен ын, оон