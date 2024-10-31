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Южная Корея введет новые санкции против КНДР из-за запуска МБР, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2024
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07:09 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/koreya-1981041502.html
Южная Корея введет новые санкции против КНДР из-за запуска МБР, пишут СМИ
Южная Корея введет новые санкции против КНДР из-за запуска МБР, пишут СМИ - РИА Новости, 31.10.2024
Южная Корея введет новые санкции против КНДР из-за запуска МБР, пишут СМИ
Южная Корея введет новые односторонние санкции против КНДР в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), передает агентство Рёнхап со... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T07:09
2024-10-31T07:09
в мире
южная корея
корейский полуостров
пхеньян
юн сок ель
ким чен ын
оон
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СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. Южная Корея введет новые односторонние санкции против КНДР в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), передает агентство Рёнхап со ссылкой на президентскую администрацию Южной Кореи. Сообщается, что соответствующее решение было принято на заседании постоянного комитета Совета национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи во главе с президентом страны Юн Сок Ёлем. "Совместно с международным сообществом необходимо решительно реагировать на провокации Северной Кореи и быть полностью готовыми к предотвращению любых внезапных провокаций со стороны КНДР", - заявил президент. Сообщается, что Юн Сок Ёль получил "немедленный доклад" от СНБ о пуске МБР Северной Кореей. В связи с этим по инициативе руководителя Совета национальной безопасности Син Вон Сика было созвано экстренное заседание постоянного комитета СНБ. Постоянные члены СНБ указали на то, что запуск МБР Северной Кореей является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и резко осудили "провокационные действия" Северной Кореи, которые представляют собой "серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в международном сообществе". "В ответ на провокацию Северной Кореи (СНБ – ред.) принял решение ввести новые односторонние санкции против Северной Кореи", - говорится в пресс-релизе администрации президента. Отмечается, что Южная Корея будет тесно сотрудничать с дружественными странами и ООН для обеспечения более эффективного применения существующих международных санкций против Северной Кореи. Конкретные детали новых санкций не были раскрыты. Ранее сообщалось, что КНДР примерно в 7.10 (1.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР). По данным японского правительства, дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота – 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск демонстрирует решимость страны противостоять врагам, а представитель министерства обороны КНДР сообщил, что Главное управление ракетных войск провело "очень важное испытание". В последний раз Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября. Предыдущий запуск МБР КНДР состоялся 18 декабря прошлого года.
https://ria.ru/20241031/kndr-1981036027.html
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южная корея
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в мире, южная корея, корейский полуостров, пхеньян, юн сок ель, ким чен ын, оон
В мире, Южная Корея, Корейский полуостров, Пхеньян, Юн Сок Ель, Ким Чен Ын, ООН
Южная Корея введет новые санкции против КНДР из-за запуска МБР, пишут СМИ

Рёнхап: Южная Корея введет новые санкции против КНДР из-за запуска МБР

CC BY 4.0 / 서울연구원 (cropped) / Sejong Center and MOFA along Sejong-daero in 2020Здание Министерства иностранных дел Республики Корея
Здание Министерства иностранных дел Республики Корея - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
CC BY 4.0 / 서울연구원 (cropped) / Sejong Center and MOFA along Sejong-daero in 2020
Здание Министерства иностранных дел Республики Корея. Архивное фото
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СЕУЛ, 31 окт – РИА Новости. Южная Корея введет новые односторонние санкции против КНДР в связи с запуском межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), передает агентство Рёнхап со ссылкой на президентскую администрацию Южной Кореи.
Сообщается, что соответствующее решение было принято на заседании постоянного комитета Совета национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи во главе с президентом страны Юн Сок Ёлем.
Пуск новой северокорейской баллистической ракеты Хвасонпхо-16Б - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Япония заявила протест КНДР в связи с пуском баллистической ракеты
Вчера, 05:20
"Совместно с международным сообществом необходимо решительно реагировать на провокации Северной Кореи и быть полностью готовыми к предотвращению любых внезапных провокаций со стороны КНДР", - заявил президент.
Сообщается, что Юн Сок Ёль получил "немедленный доклад" от СНБ о пуске МБР Северной Кореей. В связи с этим по инициативе руководителя Совета национальной безопасности Син Вон Сика было созвано экстренное заседание постоянного комитета СНБ.
Постоянные члены СНБ указали на то, что запуск МБР Северной Кореей является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и резко осудили "провокационные действия" Северной Кореи, которые представляют собой "серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и в международном сообществе".
"В ответ на провокацию Северной Кореи (СНБ – ред.) принял решение ввести новые односторонние санкции против Северной Кореи", - говорится в пресс-релизе администрации президента. Отмечается, что Южная Корея будет тесно сотрудничать с дружественными странами и ООН для обеспечения более эффективного применения существующих международных санкций против Северной Кореи.
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
Ким Чен Ын подтвердил запуск баллистической ракеты со стороны КНДР
Вчера, 06:34
Конкретные детали новых санкций не были раскрыты.
Ранее сообщалось, что КНДР примерно в 7.10 (1.10 мск) запустила из района Пхеньяна в направлении Японского моря баллистическую ракету большой дальности, предположительно межконтинентальную баллистическую ракету (МБР).
По данным японского правительства, дальность полета ракеты составила 1000 километров, высота – 7000 километров, высота и продолжительность полета были самыми большими за все время пусков.
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что запуск демонстрирует решимость страны противостоять врагам, а представитель министерства обороны КНДР сообщил, что Главное управление ракетных войск провело "очень важное испытание".
В последний раз Северная Корея запустила несколько баллистических ракет малой дальности 18 сентября. Предыдущий запуск МБР КНДР состоялся 18 декабря прошлого года.
Кадры запуска ракеты КНДР - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
КНДР могла испытать новый тип баллистической ракеты большой дальности
Вчера, 06:14
 
В миреЮжная КореяКорейский полуостровПхеньянЮн Сок ЕльКим Чен ЫнООН
 
 
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