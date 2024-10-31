https://ria.ru/20241031/kongress-1981103759.html

Более шести тысяч человек посетили конгресс "Национальное здравоохранение"

Более шести тысяч человек посетили конгресс "Национальное здравоохранение" - РИА Новости, 31.10.2024

Более шести тысяч человек посетили конгресс "Национальное здравоохранение"

В Москве состоялся III Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение"; за два дня его работы было организовано более 25 панельных РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T12:14

2024-10-31T12:14

2024-10-31T12:14

общество

россия

москва

оренбургская область

анна попова

татьяна голикова

михаил мурашко

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980863625_0:285:3038:1994_1920x0_80_0_0_7f760f6a0bf5f557494a362a0583e586.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. В Москве состоялся III Национальный конгресс с международным участием "Национальное здравоохранение"; за два дня его работы было организовано более 25 панельных дискуссий по ключевым вопросам здоровьесбережения, в которых приняли участие более шести тысяч человек из 15 стран мира, а также более 13 тысяч человек участников онлайн, сообщает пресс-служба фонда "Росконгресс". Организаторами мероприятия выступают министерство здравоохранения Российской Федерации и фонд "Росконгресс". Организационный партнер события – Центральный институт организации и информатизации здравоохранения Минздрава России. На площадке Конгресса работало более 100 представителей средств массовой информации, говорится в сообщении. В предконгрессный день для участников мероприятия были организованы экскурсии в передовые федеральные центры и НИИ. Открытие прошло в формате торжественного награждения победителей Всероссийского конкурса врачей и специалистов со средним медицинским и фармацевтическим образованием, а также конкурса молодых преподавателей медицинских вузов. На открытии был показан фильм с реальными историями медиков, собранными из разных регионов страны. На полях конгресса "Национальное здравоохранение – 2024" было представлено тематическое выставочное пространство, посвященное Николаю Семашко, на ней были представлены фотографии из его биографии, а также экспонаты, используемые в быту. В рамках работы конгресса ведущие эксперты отрасли обсуждали стратегические пути реализации новых национальных проектов, продолжая и развивая идеи выдающегося организатора здравоохранения Н.А. Семашко.В рамках Конгресса было подписано несколько соглашений о сотрудничестве. Фонд "Росконгресс" заключил соглашение о сотрудничестве с АО "Некс-Т". Российский геронтологический научно-клинический центр ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России и Группа компаний НИЖФАРМ подписали меморандум о партнерстве. Центральным мероприятием конгресса стала пленарная сессия "От Н.А. Семашко до наших дней", посвященная 150-летию со дня рождения выдающегося ученого и врача. Модератором пленарного заседания выступила заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова. В мероприятии приняли участие министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова, губернатор Оренбургской области Денис Паслер, телеведущая телеканала "Россия 24" Александра Суворова, рассказали в пресс-службе. В рамках пленарного заседания состоялось обсуждение ключевых направлений развития и достижений российской системы здравоохранения через призму заслуг выдающегося советского организатора здравоохранения Н.А. Семашко: формирование здоровья человека; доступность медицинской помощи вне зависимости от места проживания; единство профилактики и лечения; привлечение общественности к реализации государственной политики в сфере здравоохранения; обеспечение санитарного благополучия; управление здравоохранением с научной точки зрения; обеспечение доступным здоровым питанием каждого и современная доступная медицинская продукция. Участники дискуссии представили информацию в формате "было – стало – будет" по каждому тематическому направлению сессии: со времен Н.А. Семашко, достижения настоящего времени и что будет реализовано в будущем, в фокусе преимуществ советской и российской системы здравоохранения и тиражировании советского опыта построения системы охраны здоровья в других странах. Семашко активно внедрял принципы активной агитации, привлечения общественных объединений и средств массовой информации для продвижения принципов здорового образа жизни и профилактических мер, разоблачения существующих в обществе мифов. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова отметила заслугу Н.А. Семашко в формировании государственной системы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения и подчеркнула, что сегодня используются принципы и подходы, заложенные им. По ее словам, Роспотребнадзор активно укрепляет санитарный щит России на трех уровнях внутри страны, а также в сотрудничестве со странами СНГ, ЕАЭС, Китаем, Монголией, а также в Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской Америке. "Сегодня 54 центра секвенирования Роспотребнадзора могут делать 10 тысяч сиквенсов в неделю, что в 12,5 раз больше, чем три года назад. 46 референс-центров мониторинга биорисков оперативно анализируют ситуацию, могут спрогнозировать развитие новых угроз, исследовать любой опасный или неизвестный патоген, включая чувствительность имеющихся тестов и эффективность вакцин", - приводит пресс-служба Роспотребнадзора слова Поповой. Также в рамках мероприятия состоялось торжественное награждение государственной наградой "За доблестный труд" первой в России медицинской организации – Федерального государственного бюджетного учреждения "Национальный медико-хирургический центр имени Н.И. Пирогова" министерства здравоохранения Российской Федерации. Завершилось пленарное заседание оперным балом с участием артистов музыкального театра "Геликон-опера". По словам первого заместителя директора по развитию, руководителя дирекции по здравоохранению фонда "Росконгресс" Анастасии Столковой, за три года конгресс "Национальное Здравоохранение" стал масштабной отраслевой площадкой, объединившей ключевых лидеров сферы здоровьесбережения, представителей государства, бизнеса и общества со всего мира, и является тем местом, где закладываются главные векторы развития отрасли. "Такой комплексный подход способствует созданию инновационных решений, которые улучшают качество жизни людей, обеспечивают доступ к передовым медицинским технологиям и способствуют формированию здорового и процветающего общества. Этот год стал особенно значимым, так как тематика Конгресса была посвящена празднованию 150-летия со дня рождения Николая Александровича Семашко, выдающегося деятеля медицины и общественного здравоохранения. Этот юбилей придал мероприятию особый смысл, подчеркивая важность исторического наследия и его влияния на современные достижения в области здравоохранения. Конгресс стал не только платформой для обмена знаниями и опытом, но и символом преемственности поколений и стремления к совершенству в медицинской практике", – цитируют в фонде слова Столковой.

https://ria.ru/20241025/kongress-1980044321.html

https://ria.ru/20241024/medtseentry-1979815610.html

https://ria.ru/20241029/medproduktsiya-1980706108.html

россия

москва

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, оренбургская область, анна попова, татьяна голикова, михаил мурашко, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), российский медицинский университет имени н. и. пирогова, снг