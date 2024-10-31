https://ria.ru/20241031/konferentsiya-1981246906.html
Идеи Минской конференции могут войти в Евразийскую хартию многополярности
Идеи Минской конференции могут войти в Евразийскую хартию многополярности - РИА Новости, 31.10.2024
Идеи Минской конференции могут войти в Евразийскую хартию многополярности
Идеи, высказанные на проходящей в столице Белоруссии Минской международной конференции по евразийской безопасности, могут быть включены в разрабатываемую... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T22:41
2024-10-31T22:41
2024-10-31T22:41
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МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Идеи, высказанные на проходящей в столице Белоруссии Минской международной конференции по евразийской безопасности, могут быть включены в разрабатываемую Евразийскую хартию многообразия и многополярности в 21 веке, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков. Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в столице Белоруссии с 31 октября по 1 ноября 2024 года. В МИД Белоруссии отмечали, что целью конференции является откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними. "Многие вещи, о которых мы будем говорить здесь (на конференции – ред.), мы используем сначала с нашими российскими коллегами, а потом в более расширенном формате - что касается хартии многообразия и многополярности в 21 веке, работу над которой мы сегодня ведем совместно с МИД России. Сегодня это только наметки, магистральные направления, как эта хартия должна выглядеть. Проведение конференции нам позволит ее дополнить идеями, в том числе предложенными участниками из других стран", - сказал журналистам министр на полях конференции. По его словам, это будет более системный документ, который через некоторое время разработчики будут готовы представить общественности.
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в мире, белоруссия, россия, максим рыженков
В мире, Белоруссия, Россия, Максим Рыженков
Идеи Минской конференции могут войти в Евразийскую хартию многополярности
Рыженков: идеи Минской конференции могут войти в Евразийскую хартию многообразия
МИНСК, 31 окт – РИА Новости. Идеи, высказанные на проходящей в столице Белоруссии Минской международной конференции по евразийской безопасности, могут быть включены в разрабатываемую Евразийскую хартию многообразия и многополярности в 21 веке, сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков.
Вторая Минская международная конференция по евразийской безопасности проходит в столице Белоруссии с 31 октября по 1 ноября 2024 года. В МИД Белоруссии отмечали, что целью конференции является откровенная и инклюзивная дискуссия о перспективах евразийской безопасности в условиях кризиса существующего миропорядка, хронических военно-политических противоречий между ключевыми игроками и практически полного отсутствия коммуникаций между ними.
"Многие вещи, о которых мы будем говорить здесь (на конференции – ред.), мы используем сначала с нашими российскими коллегами, а потом в более расширенном формате - что касается хартии многообразия и многополярности в 21 веке, работу над которой мы сегодня ведем совместно с МИД России. Сегодня это только наметки, магистральные направления, как эта хартия должна выглядеть. Проведение конференции нам позволит ее дополнить идеями, в том числе предложенными участниками из других стран", - сказал журналистам министр на полях конференции.
По его словам, это будет более системный документ, который через некоторое время разработчики будут готовы представить общественности.