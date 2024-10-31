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Украину не пригласили на Минскую конференцию по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 31.10.2024
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14:24 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/konferentsiya-1981150556.html
Украину не пригласили на Минскую конференцию по безопасности, заявил Лавров
Украину не пригласили на Минскую конференцию по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 31.10.2024
Украину не пригласили на Минскую конференцию по безопасности, заявил Лавров
Белоруссия не пригласила Украину для участия во Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, так как Киев ни о каких концепциях... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T14:24
2024-10-31T14:24
в мире
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киев
белоруссия
сергей лавров
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Белоруссия не пригласила Украину для участия во Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, так как Киев ни о каких концепциях безопасности, кроме вступления в НАТО или обретения ядерного оружия, речь вести не хочет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается списка приглашенных, наши белорусские друзья - хозяева, поэтому им не надо ни с кем советоваться, ничьего разрешения спрашивать, чтобы пригласить. Насколько я знаю, приглашение в адрес Украины не направлялось", - заявил Лавров, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах на Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности. По его предположению, приглашение не было направлено из-за позиции Киева. "Всем понятно, что украинский режим совершенно в другой плоскости сейчас развивается, и ни о каких концепциях безопасности, кроме вступления в НАТО или обретения ядерного оружия, речь вести не может и не хочет", - отметил российский министр.
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в мире, украина, киев, белоруссия, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Киев, Белоруссия, Сергей Лавров, НАТО
Украину не пригласили на Минскую конференцию по безопасности, заявил Лавров

Лавров: Украину не пригласили на Минскую конференцию по евразийской безопасности

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Белоруссия не пригласила Украину для участия во Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, так как Киев ни о каких концепциях безопасности, кроме вступления в НАТО или обретения ядерного оружия, речь вести не хочет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Что касается списка приглашенных, наши белорусские друзья - хозяева, поэтому им не надо ни с кем советоваться, ничьего разрешения спрашивать, чтобы пригласить. Насколько я знаю, приглашение в адрес Украины не направлялось", - заявил Лавров, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах на Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности.
По его предположению, приглашение не было направлено из-за позиции Киева. "Всем понятно, что украинский режим совершенно в другой плоскости сейчас развивается, и ни о каких концепциях безопасности, кроме вступления в НАТО или обретения ядерного оружия, речь вести не может и не хочет", - отметил российский министр.
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