https://ria.ru/20241031/konferentsiya-1981150556.html

Украину не пригласили на Минскую конференцию по безопасности, заявил Лавров

Украину не пригласили на Минскую конференцию по безопасности, заявил Лавров - РИА Новости, 31.10.2024

Украину не пригласили на Минскую конференцию по безопасности, заявил Лавров

Белоруссия не пригласила Украину для участия во Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, так как Киев ни о каких концепциях... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T14:24

2024-10-31T14:24

2024-10-31T14:24

в мире

украина

киев

белоруссия

сергей лавров

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/13/1941028137_0:135:3200:1935_1920x0_80_0_0_be88b653fd1cc4a15a88216a4a9e9ef9.jpg

МИНСК, 31 окт - РИА Новости. Белоруссия не пригласила Украину для участия во Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности, так как Киев ни о каких концепциях безопасности, кроме вступления в НАТО или обретения ядерного оружия, речь вести не хочет, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Что касается списка приглашенных, наши белорусские друзья - хозяева, поэтому им не надо ни с кем советоваться, ничьего разрешения спрашивать, чтобы пригласить. Насколько я знаю, приглашение в адрес Украины не направлялось", - заявил Лавров, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах на Второй Минской международной конференции по евразийской безопасности. По его предположению, приглашение не было направлено из-за позиции Киева. "Всем понятно, что украинский режим совершенно в другой плоскости сейчас развивается, и ни о каких концепциях безопасности, кроме вступления в НАТО или обретения ядерного оружия, речь вести не может и не хочет", - отметил российский министр.

https://ria.ru/20241031/siyyarto-1981105958.html

украина

киев

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, киев, белоруссия, сергей лавров, нато