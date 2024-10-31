https://ria.ru/20241031/komissiya--1981240987.html

Комиссия Госсовета предложит дальнейшие меры поддержки семей к заседанию

Комиссия Госсовета предложит дальнейшие меры поддержки семей к заседанию - РИА Новости, 31.10.2024

Комиссия Госсовета предложит дальнейшие меры поддержки семей к заседанию

Комиссия Госсовета по направлению "Семья" должна выработать предложения по дальнейшей поддержке семей к предстоящему заседанию Госсовета, заявил начальник... РИА Новости, 31.10.2024

2024-10-31T21:14

2024-10-31T21:14

2024-10-31T21:14

тамбовская область

новгородская область

политика

алексей дюмин

андрей никитин (политик)

владимир путин

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Комиссия Госсовета по направлению "Семья" должна выработать предложения по дальнейшей поддержке семей к предстоящему заседанию Госсовета, заявил начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко. В Новгородской области состоялось выездное заседание комиссии Государственного Совета по направлению "Семья", сообщается на сайте Кремля. Заседание провел губернатор Новгородской области, председатель комиссии Андрей Никитин. Встреча была посвящена подготовке к заседанию Государственного Совета, в ходе которого будут подведены итоги "Года семьи". Симоненко в ходе мероприятия подчеркнул, что Новгородская область была выбрана для выездного заседания не случайно. По поручению президента Владимира Путина в трех регионах страны - Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях - реализуется пилотный проект по стимулированию рождаемости. Лучшие практики планируется масштабировать на регионы с низкой рождаемостью. "Он (Симоненко - ред.) также отметил, что к предстоящему заседанию Госсовета комиссия "Семья" должна выработать предложения по дальнейшей поддержке семей, которые позволят повысить рождаемость и обеспечить сохранение населения страны", - сообщается на сайте Кремля. Решения вопросов, затрагивающих семьи с детьми, в том числе семьи участников спецоперации, должны быть отражены в разрабатываемых нацпроектах, заметил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. "Нужно, чтобы все наши семьи могли полноценно реализовать себя, а в дальнейшем - обеспечить достойное будущее детям. Перед молодыми людьми не должен стоять выбор: либо работа и достойный уровень жизни, либо семья. В нацпроектах, которые сейчас разрабатываются, должны быть отражены решения вопросов, затрагивающих семьи с детьми, в том числе семьи участников СВО. Задача Госсовета - вместе с правительством и регионами сделать всё, чтобы эти решения принесли максимальную пользу", - сказал Дюмин.

https://ria.ru/20241014/tsybulskiy-1978033653.html

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тамбовская область, новгородская область, политика, алексей дюмин, андрей никитин (политик), владимир путин