Комиссия Госсовета предложит дальнейшие меры поддержки семей к заседанию
Комиссия Госсовета предложит дальнейшие меры поддержки семей к заседанию
© Пресс-служба губернатора Новгородской областиПредседатель комиссии Госсовета Андрей Никитин
© Пресс-служба губернатора Новгородской области
Председатель комиссии Госсовета Андрей Никитин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Комиссия Госсовета по направлению "Семья" должна выработать предложения по дальнейшей поддержке семей к предстоящему заседанию Госсовета, заявил начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко.
В Новгородской области состоялось выездное заседание комиссии Государственного Совета по направлению "Семья", сообщается на сайте Кремля. Заседание провел губернатор Новгородской области, председатель комиссии Андрей Никитин. Встреча была посвящена подготовке к заседанию Государственного Совета, в ходе которого будут подведены итоги "Года семьи".
Симоненко в ходе мероприятия подчеркнул, что Новгородская область была выбрана для выездного заседания не случайно. По поручению президента Владимира Путина в трех регионах страны - Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях - реализуется пилотный проект по стимулированию рождаемости. Лучшие практики планируется масштабировать на регионы с низкой рождаемостью. "Он (Симоненко - ред.) также отметил, что к предстоящему заседанию Госсовета комиссия "Семья" должна выработать предложения по дальнейшей поддержке семей, которые позволят повысить рождаемость и обеспечить сохранение населения страны", - сообщается на сайте Кремля.
Решения вопросов, затрагивающих семьи с детьми, в том числе семьи участников спецоперации, должны быть отражены в разрабатываемых нацпроектах, заметил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
"Нужно, чтобы все наши семьи могли полноценно реализовать себя, а в дальнейшем - обеспечить достойное будущее детям. Перед молодыми людьми не должен стоять выбор: либо работа и достойный уровень жизни, либо семья. В нацпроектах, которые сейчас разрабатываются, должны быть отражены решения вопросов, затрагивающих семьи с детьми, в том числе семьи участников СВО. Задача Госсовета - вместе с правительством и регионами сделать всё, чтобы эти решения принесли максимальную пользу", - сказал Дюмин.