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Комиссия Госсовета предложит дальнейшие меры поддержки семей к заседанию - РИА Новости, 31.10.2024
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21:14 31.10.2024
https://ria.ru/20241031/komissiya--1981240987.html
Комиссия Госсовета предложит дальнейшие меры поддержки семей к заседанию
Комиссия Госсовета предложит дальнейшие меры поддержки семей к заседанию - РИА Новости, 31.10.2024
Комиссия Госсовета предложит дальнейшие меры поддержки семей к заседанию
Комиссия Госсовета по направлению "Семья" должна выработать предложения по дальнейшей поддержке семей к предстоящему заседанию Госсовета, заявил начальник... РИА Новости, 31.10.2024
2024-10-31T21:14
2024-10-31T21:14
тамбовская область
новгородская область
политика
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Комиссия Госсовета по направлению "Семья" должна выработать предложения по дальнейшей поддержке семей к предстоящему заседанию Госсовета, заявил начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко. В Новгородской области состоялось выездное заседание комиссии Государственного Совета по направлению "Семья", сообщается на сайте Кремля. Заседание провел губернатор Новгородской области, председатель комиссии Андрей Никитин. Встреча была посвящена подготовке к заседанию Государственного Совета, в ходе которого будут подведены итоги "Года семьи". Симоненко в ходе мероприятия подчеркнул, что Новгородская область была выбрана для выездного заседания не случайно. По поручению президента Владимира Путина в трех регионах страны - Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях - реализуется пилотный проект по стимулированию рождаемости. Лучшие практики планируется масштабировать на регионы с низкой рождаемостью. "Он (Симоненко - ред.) также отметил, что к предстоящему заседанию Госсовета комиссия "Семья" должна выработать предложения по дальнейшей поддержке семей, которые позволят повысить рождаемость и обеспечить сохранение населения страны", - сообщается на сайте Кремля. Решения вопросов, затрагивающих семьи с детьми, в том числе семьи участников спецоперации, должны быть отражены в разрабатываемых нацпроектах, заметил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин. "Нужно, чтобы все наши семьи могли полноценно реализовать себя, а в дальнейшем - обеспечить достойное будущее детям. Перед молодыми людьми не должен стоять выбор: либо работа и достойный уровень жизни, либо семья. В нацпроектах, которые сейчас разрабатываются, должны быть отражены решения вопросов, затрагивающих семьи с детьми, в том числе семьи участников СВО. Задача Госсовета - вместе с правительством и регионами сделать всё, чтобы эти решения принесли максимальную пользу", - сказал Дюмин.
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тамбовская область, новгородская область, политика, алексей дюмин, андрей никитин (политик), владимир путин
Тамбовская область, Новгородская область, Политика, Алексей Дюмин, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин
Комиссия Госсовета предложит дальнейшие меры поддержки семей к заседанию

Комиссия Госсовета предложит дальнейшие меры поддержки семей к заседанию

© Пресс-служба губернатора Новгородской областиПредседатель комиссии Госсовета Андрей Никитин
Председатель комиссии Госсовета Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 31.10.2024
© Пресс-служба губернатора Новгородской области
Председатель комиссии Госсовета Андрей Никитин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Комиссия Госсовета по направлению "Семья" должна выработать предложения по дальнейшей поддержке семей к предстоящему заседанию Госсовета, заявил начальник управления президента по вопросам формирования и деятельности Госсовета Владимир Симоненко.
В Новгородской области состоялось выездное заседание комиссии Государственного Совета по направлению "Семья", сообщается на сайте Кремля. Заседание провел губернатор Новгородской области, председатель комиссии Андрей Никитин. Встреча была посвящена подготовке к заседанию Государственного Совета, в ходе которого будут подведены итоги "Года семьи".
Симоненко в ходе мероприятия подчеркнул, что Новгородская область была выбрана для выездного заседания не случайно. По поручению президента Владимира Путина в трех регионах страны - Новгородской, Пензенской и Тамбовской областях - реализуется пилотный проект по стимулированию рождаемости. Лучшие практики планируется масштабировать на регионы с низкой рождаемостью. "Он (Симоненко - ред.) также отметил, что к предстоящему заседанию Госсовета комиссия "Семья" должна выработать предложения по дальнейшей поддержке семей, которые позволят повысить рождаемость и обеспечить сохранение населения страны", - сообщается на сайте Кремля.
Решения вопросов, затрагивающих семьи с детьми, в том числе семьи участников спецоперации, должны быть отражены в разрабатываемых нацпроектах, заметил помощник президента, секретарь Госсовета Алексей Дюмин.
"Нужно, чтобы все наши семьи могли полноценно реализовать себя, а в дальнейшем - обеспечить достойное будущее детям. Перед молодыми людьми не должен стоять выбор: либо работа и достойный уровень жизни, либо семья. В нацпроектах, которые сейчас разрабатываются, должны быть отражены решения вопросов, затрагивающих семьи с детьми, в том числе семьи участников СВО. Задача Госсовета - вместе с правительством и регионами сделать всё, чтобы эти решения принесли максимальную пользу", - сказал Дюмин.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 14.10.2024
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Тамбовская областьНовгородская областьПолитикаАлексей ДюминАндрей Никитин (политик)Владимир Путин
 
 
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